Des modifications importantes de la FA Cup se profilent à l’horizon, et cela pourrait inclure des rediffusions devenant beaucoup plus rares.

La pression sur la Fédération de football (FA) s’est accrue en raison de l’expansion des compétitions européennes. À partir de la saison prochaine, l’UEFA Champions League et la Ligue Europa augmenteront leur nombre d’équipes de 32 à 36. Cela se traduira par un minimum de 10 matches pour chaque équipe en compétition.

Selon un rapport de la BBC, il semble que la FA soit sur le point de prendre une décision concernant la FA Cup. Cette décision pourrait impliquer l’élimination complète des rediffusions des troisième et quatrième tours. Ce changement proposé obligerait les matchs qui se terminent par un match nul après 90 minutes à passer à la prolongation et, potentiellement, aux tirs au but.

Mauvaise nouvelle pour les équipes de niveau inférieur

On pense que les clubs des ligues inférieures, qui comptent souvent sur l’hébergement de rediffusions pour générer des revenus, pourraient subir les conséquences néfastes de cette décision. De plus, des rapports indiquent que les demi-finales aller-retour de la Coupe EFL pourraient également être remplacées par des affrontements simples.

Le calendrier exact de mise en œuvre de ces changements reste incertain. Mais ils pourraient coïncider avec le début d’un nouveau contrat TV pour la saison 2025-26.

Historiquement, les rediffusions étaient présentes à chaque étape de la FA Cup, même la finale. Cependant, ces dernières années, la FA a été proactive en réduisant le nombre de matches, comme en témoigne l’élimination des rediffusions du cinquième tour en 2018. Au lieu de cela, la préférence va désormais vers le règlement des égalités par des prolongations et des tirs au but.

Jurgen Klopp de Liverpool sera heureux

Les appels à une réforme au sein de la FA sont venus de personnalités influentes comme le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui, début 2023, a plaidé pour l’élimination des rediffusions de la FA Cup. Cette décision devrait susciter la polémique, notamment parce que les replays constituent une source de revenus importante pour les clubs situés en bas de la hiérarchie du football.

« Les bouées de sauvetage des petits clubs ne peuvent pas constituer de gros problèmes pour les clubs qui jouent tous les trois jours. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes en jouant plus de matchs… Combien de fois est-il arrivé qu’un petit club se démarque grâce à ce match supplémentaire ?

« Je sais qu’il y a de l’argent en jeu et c’est comme ça mais il faut trouver des solutions. Personne ne veut tuer les petits clubs ; ils ont exactement le même droit à l’existence que nous tous », aurait récemment déclaré Klopp.

Photo de : Imago