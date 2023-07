Les redevances sur les combustibles propres au Nouveau-Brunswick seront le double de celles en N.-É. et à T.-N.-L.

La Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse a décidé que 3,74 cents le litre seront ajoutés aux prix de l’essence et 4,17 cents aux prix du diesel pour tenir compte du coût de la nouvelle réglementation fédérale sur les carburants propres, qui commencera à toucher les consommateurs vendredi.

Terre-Neuve-et-Labrador a imposé exactement les mêmes accusations dans cette province tôt jeudi matin.

Les montants sont la moitié de ce qui devrait être une redevance de huit cents au Nouveau-Brunswick.

Des parties liées à l’industrie pétrolière en Nouvelle-Écosse ont fait pression pour que la province suive le plan à huit cents du Nouveau-Brunswick, mais le conseil a critiqué cette approche, selon David Roberts.

« Personne ne pensait que le coût allait vraiment atteindre ce montant », a déclaré Roberts, qui est le défenseur des consommateurs de la Nouvelle-Écosse.

David Roberts agit à titre de défenseur des consommateurs auprès de la Utilities and Review Board de la Nouvelle-Écosse. Il s’est opposé à ce que les compagnies pétrolières facturent huit cents de plus pour payer les normes fédérales sur les carburants propres, comme au Nouveau-Brunswick. Le corps s’est contenté de la moitié de ce montant. (Radio-Canada)

Il a fait valoir qu’une augmentation de huit cents est bien au-delà des dépenses auxquelles les compagnies pétrolières sont susceptibles de faire face et punirait inutilement les conducteurs.

« Il n’y aura pas de rabais pour les consommateurs si, en fin de compte, ils payaient quatre ou cinq cents le litre de plus que ce que la réglementation sur les carburants propres aurait exigé pour indemniser les fournisseurs », a-t-il déclaré dans une interview.

Campagne lancée au-dessus du coût

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mené une importante campagne de médias sociaux et de publicité pour convaincre les résidents que la prochaine augmentation de huit cents sur l’essence et le diesel est nécessaire.

Il affirme que le montant total est nécessaire pour aider les compagnies pétrolières à payer le coût élevé de la réglementation fédérale sur les carburants propres qu’elles arracheraient autrement aux détaillants vulnérables qu’elles approvisionnent.

« Le Nouveau-Brunswick a apporté des modifications à la façon dont les organismes de réglementation fixent les prix maximaux, car si ce changement n’était pas apporté, les petits détaillants de la province devraient absorber le coût supplémentaire de la réglementation fédérale sur les carburants propres », a écrit la province dans des documents distribués la semaine dernière. inclus de rares publicités dans les journaux en première page.

« Les prix peuvent augmenter jusqu’à huit cents le litre en raison de la réglementation sur les carburants propres. »

Mais la Nouvelle-Écosse a décidé que quatre cents suffiraient, une décision qui permettra aux consommateurs de cette province d’économiser environ 1 million de dollars par semaine en frais de carburant propre par rapport à ce que les consommateurs du Nouveau-Brunswick paieront.

La réglementation sur les carburants propres est entrée en vigueur au Canada le 1er juillet, mais les coûts qui y sont associés doivent être inclus dans les formules qui fixent les prix réglementés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour la première fois ce vendredi.

Les réglementations nationales visent à réduire «l’intensité carbone» des carburants automobiles vendus à travers le pays.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié une annonce complète de deux pages dans le Telegraph-Journal la semaine dernière pour critiquer les politiques fédérales sur le carbone. Les publicités blâment entièrement Ottawa pour l’augmentation de huit cents du prix de l’essence. (Robert Jones/CBC)

Ils visent à inciter les raffineurs et les importateurs de carburant à réduire l’intensité des émissions des produits qu’ils fabriquent ou revendent en fixant des objectifs pour ces émissions et en établissant des récompenses et des pénalités financières pour les atteindre.

Le règlement ne s’applique pas aux combustibles de chauffage ni aux produits pétroliers exportés du Canada.

Les entreprises peuvent gagner des crédits en changeant leurs pratiques

Les raffineurs peuvent se conformer aux nouvelles règles de différentes manières, notamment en mettant plus d’éthanol dans l’essence domestique, en vendant des produits de biodiesel ou en trouvant des moyens de réduire leurs propres émissions de raffinage.

Les entreprises qui entrent en dessous du plafond d’intensité d’émissions du gouvernement fédéral gagneront des crédits qu’elles pourront vendre sur un marché mis en place à cet effet. D’autres producteurs peuvent acheter ces crédits si leurs carburants sont insuffisants.

Il est également possible de gagner des crédits en investissant dans des choses sans rapport avec le raffinage, comme les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les compagnies pétrolières se sont plaintes que ces changements seraient coûteux et, en réponse, les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont chacun adopté de nouvelles règles pour permettre que ces coûts soient répercutés sur les consommateurs.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick et la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse ont chacune tenu leur propre audience pour déterminer quels pourraient être ces coûts, mais sont finalement arrivées à des conclusions différentes.

Les deux régulateurs ont embauché Angie Brown, avec la société de conseil Grant Thornton, pour faire rapport sur ce qui serait juste.

Elle a construit un modèle autour des règles existantes sur les carburants propres et des marchés d’échange de crédits opérant en Californie et a estimé, sur la base de l’expérience californienne, qu’il faudrait environ huit cents par litre ajoutés aux prix de détail de l’essence et du diesel dans les deux provinces pour compenser les raffineurs et les importateurs.

Brown a été interrogée sur la pertinence d’utiliser les données californiennes pour estimer les coûts de la nouvelle politique canadienne, mais elle a déclaré qu’il y avait peu d’exemples sur lesquels s’appuyer.

« Je reconnais qu’il s’agit d’une solution imparfaite et que s’appuyer sur des données réelles vous permettrait probablement d’obtenir un meilleur résultat », a déclaré Brown lors de son témoignage en Nouvelle-Écosse.

Cependant, elle a fait valoir que si les compagnies pétrolières étaient sous-compensées pour les nouveaux coûts, elles pourraient décider de cesser d’approvisionner les marchés locaux.

« Je pense qu’il y a des risques assez importants si vous adoptez l’approche attentiste », a-t-elle déclaré.

Trop tôt pour fixer les coûts, selon un consultant

La modélisation et les recommandations de Brown sont restées largement incontestées au Nouveau-Brunswick, mais pas en Nouvelle-Écosse.

Le conseil de la Nouvelle-Écosse a embauché un deuxième expert qui a fait valoir que, comme personne ne sait encore combien coûteront les nouvelles règles sur les carburants propres, il est trop tôt pour les facturer aux consommateurs.

Vijay Muralidharan, de Calgary, R Cube Economic Consulting Inc., a convenu que la nouvelle réglementation augmenterait les coûts pour les compagnies pétrolières, mais a déclaré que les régulateurs devraient attendre au moins quelques mois pour obtenir des données sur la manière dont les entreprises réagissent réellement aux règles.

« Toute projection de coût à ce stade serait une estimation avec un degré d’erreur potentielle relativement élevé », a déclaré Muralidharan dans son témoignage.

La raffinerie, l’usine de valorisation et l’installation pétrochimique Shell au nord-est d’Edmonton ont installé des panneaux solaires et signé des contrats d’énergie éolienne pour réduire les gaz à effet de serre qu’elles émettent pendant la fabrication. C’est le genre de changement que les nouvelles normes fédérales sur les carburants propres cherchent à imposer à l’industrie pétrolière. (Kyle Bakx/CBC)

« Par conséquent, nous recommandons au Conseil d’attendre et de mener une étude avec les principaux fournisseurs de carburant, une fois la nouvelle norme sur les carburants propres lancée, pour comprendre l’impact réel sur leurs activités avant de modifier le cadre réglementaire actuel. »

Les raisons de la décision n’ont pas encore été publiées, mais sa décision d’ajouter quatre cents aux coûts du carburant propre se situe à mi-chemin entre la recommandation de huit cents de Grant Thornton et l’avis de R Cube de ne pas augmenter immédiatement.

Roberts a déclaré que la participation de R Cube à l’audience en Nouvelle-Écosse avait probablement une influence importante sur le résultat, qui manquait au Nouveau-Brunswick.

« La différence, c’est qu’aucun scénario alternatif n’a été soumis au conseil d’administration du Nouveau-Brunswick autre que celui qui était inclus dans le rapport de Grant Thornton », a déclaré Roberts.

« Le conseil du Nouveau-Brunswick a accepté la [Grant Thornton] recommandation. Le conseil d’administration de la Nouvelle-Écosse ne l’a pas fait. »

Les organismes de réglementation de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas encore tenu d’audience sur les coûts des carburants propres, mais la province a demandé à la province de mettre en place des frais provisoires et plus tôt jeudi, ils ont choisi les montants de la Nouvelle-Écosse comme les siens.