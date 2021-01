FLINT, Michigan (AP) – Lorsqu’un ancien directeur de la santé publique du Michigan a été accusé d’homicide involontaire dans la crise de l’eau de Flint, l’homme qui occupait auparavant le poste dit qu’une pensée effrayante lui traversa l’esprit: cela aurait pu être moi.

« J’ai passé 14 ans dans ce fauteuil », a déclaré Jim Haveman, qui a servi sous deux gouverneurs républicains – dont Rick Snyder, une autre cible des actes d’accusation publiés jeudi. «J’ai fait face à des épidémies d’anthrax, de rougeole, d’hépatite, de légionelle. … La liste est longue d’un mile. Nous devions prendre des décisions difficiles tout le temps.

Il affirme que Snyder, l’ancien chef de la santé Nick Lyon et sept autres personnes accusées de divers chefs d’accusation dans l’une des pires catastrophes environnementales causées par l’homme de l’histoire des États-Unis sont victimes d’un quart-arrière lundi matin qui rend les criminels de responsables gouvernementaux coupables de rien de pire que des erreurs honnêtes. Les procureurs, cependant, disent que ce n’est pas une question ordinaire de décisions bien intentionnées qui se sont retournées contre eux.

« Pure et simple, cette affaire concerne la justice, la vérité, la responsabilité, les enfants empoisonnés, les vies perdues, les familles brisées qui ne sont toujours pas entières, et se fout simplement de toute l’humanité », a déclaré Kym Worthy, un chef de l’équipe qui enquêté sur une catastrophe qui a été décrite comme un exemple d’injustice environnementale et de racisme.

Peu de gens contesteraient qu’un enchevêtrement d’erreurs de calcul, de négligence et d’orgueil a conduit à la pollution de l’eau potable de la ville pauvre et majoritairement noire avec du plomb. Certains experts pensent qu’il a contribué à une épidémie mortelle de légionellose. Mais les accusations ont intensifié le débat sur la question de savoir si les autorités étatiques et locales ont franchi une ligne entre incompétence et illégalité.

Ceux qui soutiennent les poursuites affirment que la condamnation et la punition des personnes les plus responsables sont des étapes essentielles pour guérir les victimes – même après un règlement civil de 641 millions de dollars conclu l’année dernière – et pour dissuader les fautes similaires.

Pour les opposants, les accusations sont une portée excessive vengeante qui pourrait faire plus de mal que de bien, décourager les personnes talentueuses de travailler dans le gouvernement et rendre ceux qui sont déjà là trop prudents – tout comme la pandémie COVID-19 met en évidence le besoin d’audace et de créativité.

L’histoire continue

La nature créatrice de précédents de l’affaire souligne les enjeux importants.

Snyder est le premier gouverneur en 184 ans d’histoire du Michigan accusé de crimes impliquant des performances professionnelles. Ron Sullivan, professeur à la Harvard Law School, a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucun cas de ce genre dans d’autres États.

Les gouverneurs ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin, d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales et d’avoir commis une faute personnelle. Sullivan a aidé à poursuivre un ancien gouverneur du Missouri pour violation de la vie privée impliquant un scandale sexuel. Mais la question du Michigan, a-t-il dit, est «étrange» et il pense que la barre pour une condamnation sera élevée.

Snyder, qui a occupé ses fonctions de 2011 à 2018, fait face à deux chefs d’accusation de négligence volontaire de son devoir. L’acte d’accusation dit seulement qu’il n’a pas surveillé les «performances, l’état et l’administration» de ses personnes nommées et qu’il a protégé près de 100 000 résidents de Flint malgré la connaissance de la menace.

Le révérend Ezra L. Tillman Jr., pasteur de la First Trinity Missionary Baptist Church à Flint, a déclaré qu’il était décevant que Snyder n’ait été accusé que de délits.

«Cela donne un mirage que… enfin, il y aura justice pour tous ces enfants qui ont été détruits, toutes ces personnes âgées dont la vie a été détruite», a déclaré Tillman, dont l’église est un site de distribution pour les résidents. qui ont encore besoin d’eau propre. « C’est une blague. »

Pourtant, même ces accusations seront difficiles à prouver, a déclaré Sullivan. Les procureurs devront montrer des actes répréhensibles intentionnels, pas seulement une gestion bâclée.

«La négligence, même la négligence grave, ne suffit pas», a-t-il déclaré.

Mais Noah Hall, professeur de droit de l’environnement à la Wayne State University qui a participé à une précédente enquête sur l’affaire et a vu des preuves, y compris des courriels entre de hauts responsables, a déclaré: «Ce n’étaient pas des erreurs innocentes.

Flint était sous le contrôle d’un responsable des urgences nommé par Snyder lorsqu’il a changé sa source d’eau de Detroit à Flint River en 2014 pour économiser de l’argent. Le plomb des tuyaux vieillissants a contaminé l’eau du robinet car la ville a suivi les conseils des régulateurs de l’État de ne pas appliquer de traitements anticorrosion.

Malgré les plaintes des résidents concernant les éruptions cutanées, la perte de cheveux et d’autres affections, l’administration de Snyder a attendu 18 mois pour reconnaître un problème – après qu’un médecin ait signalé des niveaux élevés de plomb chez les enfants.

Lyon et l’ancien directeur médical, le Dr Eden Wells, sont accusés d’homicide involontaire coupable lors du décès en 2015 de neuf personnes atteintes de légionnaires. Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas alerté le public sur un pic régional de la maladie alors que le système d’approvisionnement en eau pouvait manquer de suffisamment de chlore pour lutter contre les bactéries.

Les chefs d’accusation contre les autres incluent le parjure, l’entrave à la justice et l’extorsion.

Lyon et Wells faisaient partie des personnes inculpées dans l’enquête précédente, que le bureau du procureur général démocrate Dana Nessel a dissous en 2019. Elle a nommé une nouvelle équipe qui a produit les actes d’accusation de cette semaine.

Au cours de l’enquête initiale Flint, l’Association des responsables de la santé des États et des territoires – une organisation à but non lucratif représentant les agences de santé publique – a mis en garde contre «la criminalisation de l’exercice de notre jugement professionnel».

La communauté a le droit d’être informée des menaces pour la santé, a reconnu le groupe dans un dossier judiciaire. Mais informer le public trop tôt pourrait conduire à la panique et à des rumeurs, a-t-il déclaré, poussant les gens à éviter des endroits tels que les hôpitaux.

Si les poursuites aboutissaient, a déclaré le groupe, les responsables de la santé « subiraient une énorme pression pour détourner leur attention de l’analyse scientifique et réduire la responsabilité. »

Hall a déclaré que ces arguments de « pente glissante » ignorent le caractère unique de la situation de Flint. Des documents publiquement disponibles montrent que les responsables de l’administration Snyder semblent plus préoccupés par « les réponses des médias et les relations publiques » que par « la santé publique et l’exercice de leurs obligations statutaires », a-t-il déclaré.

Sullivan, le professeur de Harvard, a convenu que l’affaire ne produirait probablement pas beaucoup d’imitateurs. Poursuivre un gouverneur ou d’autres hauts fonctionnaires pour ce qui équivaut à de mauvaises performances professionnelles – même intentionnelles – est une approche «extraordinairement agressive», a-t-il déclaré.

Il est rare que les fonctionnaires, sans parler de l’industrie, soient tenus responsables de la contamination environnementale qui affecte de manière disproportionnée les communautés à faible revenu et les communautés minoritaires, a déclaré Sarah Hughes, professeure adjointe à l’Université du Michigan qui étudie les questions de justice environnementale urbaine.

« Cela souligne simplement la gravité de la crise », a déclaré Hughes, ajoutant que les accusations sont importantes pour aider à guérir une ville en difficulté dont les habitants ont tant traversé.

«Il était difficile pour moi d’imaginer comment la communauté allait aller de l’avant, comment elle allait pouvoir à nouveau faire confiance au gouvernement», a-t-elle déclaré.

———

Flesher a rapporté de Traverse City, Michigan.