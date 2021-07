Les Redditors partagent leurs leçons de vie inoubliables

Nous apprenons plusieurs leçons des personnes ou des expériences tout au long de notre vie. Ces expériences nous façonnent dans la personne que nous devenons à l’avenir. Un utilisateur de Reddit a récemment posé des questions sur ces leçons de vie dans un article viral. Il a écrit : « Quelle leçon de vie avez-vous apprise que vous n’oublierez jamais et quand l’avez-vous apprise ? » Bientôt, d’autres utilisateurs ont commencé à partager les leçons qu’ils ont apprises et certains d’entre eux ont semblé assez révélateurs.

Un utilisateur nommé @rocketparrotlet a expliqué qu’il a fallu à la personne jusqu’à la fin de ses études supérieures pour comprendre que « Si vous avez raison mais que cela vous déplaît, les gens ne vous verront pas comme le bon gars. »

Un autre utilisateur nommé @oniwolf382 a parlé de ce qu’il a appris pour sa mère. La personne a écrit : « Vous pouvez déléguer l’autorité, vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité. C’est un mantra que ma mère a prononcé depuis que je suis enfant. »

Juste comme ça, un internaute a commenté la leçon apprise de son père. L’utilisateur a déclaré: « Mon père m’a appris à l’adolescence que les relations doivent être faciles. La plus grande et la meilleure leçon que j’ai jamais apprise. Les relations ne doivent pas être remplies de drame mais d’amitié et de respect. M’a vraiment aidé à choisir avec qui être. Maintenant, j’enseigne la même chose à mes filles afin qu’elles puissent peut-être éviter d’avoir une relation douloureuse. »

Un autre utilisateur a parlé de cette leçon particulière sur l’amitié qui semble être assez pertinente et quelque chose que nous devrions tous apprendre. L’utilisateur a écrit : « J’avais 21 ans quand j’ai appris que ce n’est pas parce que tu es ami avec quelqu’un depuis longtemps que tu es obligé de rester ami avec lui pour toujours. Si vous êtes au point où vous redoutez d’être avec eux, partez. Aucune somme d’histoire ne vaut votre paix. »

Le fil Reddit prouve qu’une personne continue d’apprendre différentes leçons tout au long de sa vie à travers diverses expériences et personnes.

