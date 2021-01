Après avoir récemment brisé Internet avec ses débuts sur Instagram, Ronald Weasley, alias Rupert Grint, est de retour. Seulement cette fois, le personnage drôle et confus de Harry Potter de JK Rowling a fait une apparition sur Reddit d’une manière très intéressante. Un utilisateur de Reddit avec le handle u / tentoesandcounting a partagé un portrait de l’acteur fait de pois.

Sous-titrant le message, l’utilisateur a écrit: « J’ai essayé de faire de Ron Weasley des pois. » L’incroyable message a été bien accueilli sur le site de médias sociaux où il a reçu plus de 5,69000 votes positifs depuis qu’il a été partagé il y a dix-sept heures.

Les Potterheads spirituels sur Reddit n’ont pas tardé à publier leurs réactions sur la dernière création. Un utilisateur a décrit l’œuvre d’art comme apaisante, tandis qu’un autre l’a qualifiée d’une œuvre d’art étonnamment bonne. Un utilisateur a renommé l’œuvre d’art comme «Ron Peasley». Le commentaire de l’utilisateur elriggo44 a trouvé sa propre base de fans avec plus de 1,2k votes positifs.

Une autre référence à Harry Potter qui a émergé de l’œuvre d’art à base de pois a été faite par l’utilisateur ReubenZWeiner qui l’a surnommée « l’Ordre du peanix ». Harry Potter et l’Ordre du Phénix est le cinquième livre et film de la série de fiction fantastique créée par l’écrivain britannique JK Rowling. Un autre commentaire qui avait un soupçon de jeu de mots disait: «Je suis un artiste et j’adore les œuvres mixtes. Je pense que je vais donner une chance aux pois.

Le jeu de mots et les références à Harry Potter semblent être devenus plus intéressants que le message original lui-même, car certains rédacteurs ont écrit que c’était à cause de la section des commentaires qu’ils sont venus au message en premier lieu. «C’est exactement ce que je cherchais», lit-on dans le commentaire. «Je suis venu ici pour ce commentaire», lisez un autre.

Avec tous les jeux de mots qui inondaient la publication de Reddit, un utilisateur a écrit que cela pourrait être «punissable». En réponse à cela, un utilisateur a cité le dialogue emblématique d’Hermoine Granger dans le premier film de Harry Potter, «Cela pourrait le faire tuer, ou pire … expulser». Un autre utilisateur a ajouté: « Pas si vous épelez correctement Wingardium Le-pea-Osa. »

Pendant ce temps, un Redditor s’est penché sur la technique artistique qui aurait pu être utilisée pour créer l’œuvre d’art. L’utilisateur a déclaré: «À en juger par la précision de la vignette, je suppose qu’ils ont créé un type de pochoir bicolore à contraste élevé et qu’ils ont simplement rempli les taches sombres avec des pois (probablement avec un tracé de crayon léger ou un projecteur ). Encore une nouveauté cool, mais ce n’est pas comme s’ils l’avaient fait sur un coup de tête avec leur dîner.

La semaine dernière, l’acteur a battu tous les records en devenant l’utilisateur d’Instagram le plus rapide à gagner un million d’abonnés après avoir publié une photo de lui-même tenant sa petite fille.