Les rédacteurs en chef de Sky News donnent leur verdict sur 2022 – et ce qui pourrait arriver ensuite | Nouvelles du Royaume-Uni

Cela a été une année de changements tumultueux dans la politique, les relations mondiales, la science, l’économie et, bien sûr, la famille royale.

Mais qu’est-ce qui s’est démarqué et que pourrait-il se passer ensuite?

Les rédacteurs de Sky News donnent leur verdict.

Beth Rigby, rédactrice politique

Je suis rédacteur politique chez Sky News depuis mai 2019, et quand j’ai pris le poste, je pensais que si j’avais de la chance, je pourrais voir la passation de pouvoir une ou deux fois. Je ne m’attendais pas à voir trois premiers ministres franchir la porte du numéro 10 en quatre mois. Cela vous donne une perspective sur la tourmente.

Le dictionnaire Collins a révélé que le mot de 2022 était la permacrise. Cela signifie essentiellement le sentiment de vivre une période de guerre, d’inflation et de troubles politiques, qui résume 2022.

Les 12 derniers mois ont été politiquement insensés. Je n’ai jamais rien connu de tel. Mais vous devez placer la crise politique dans le contexte des événements mondiaux externes.

D’abord c’était COVID, puis c’était guerre en ukraineet ce que vous ne pouvez pas prédire, c’est ce qui pourrait arriver au-delà de la politique intérieure qui définit en quelque sorte l’ère dans laquelle nous vivons.

Donc, de mon point de vue, je ne pense pas que nous aurons le chaos politique en 2023 que nous avons eu en 2022. Mais vous ne pouvez plus rien ignorer dans ce jeu. Et voyons ce qui se passera également lors de ces élections locales de mai.

Écoutez le podcast de l’année en revue de Beth :

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Tom Clarke, rédacteur scientifique et technologique

Ce fut une mauvaise année pour le climat. Les températures ont dépassé les 40 °C au Royaume-Unides ouragans dans l’Atlantique, des inondations catastrophiques au Pakistan et une crise énergétique mondiale qui n’a pas réussi à galvaniser un accord mondial sur le climat en Égypte.

Le Royaume-Uni a même réussi à détruire sa réputation verte internationale en approuvant une nouvelle mine de charbon – notre première en 30 ans.

Dans la Silicon Valley, années 2021 visions très médiatisées du métaverse ont été trouvés presque universellement décevants.

Alors que les crypto-monnaies se sont effondrées de manière spectaculaire, il en a été de même confiance en Elon Musk en tant que nouveau propriétaire réputé de Twitter.

Mais les avancées majeures de l’intelligence artificielle comme GPT3 d’OpenAI et AlphaFold de DeepMind nous a rappelé que la technologie possède toujours l’avenir.

Et alors que COVID se retirait, 2022 a confirmé le pouvoir des vaccins. La plus grande percée vaccinale de l’année a été l’émergence d’un vaccin efficace jusqu’à 80 % contre le paludisme, une avancée colossale dans le domaine de la santé mondiale.

Mais les épidémies de mpox, d’ebola et de grippe aviaire remettent en question toute suggestion selon laquelle nous pouvons baisser la garde contre de futures pandémies.

Écoutez le podcast de l’année en revue de Tom :

Dominic Waghorn, rédacteur en chef des affaires internationales

2022 a été l’année où tout a changé.

Ce n’était pas seulement la guerre en Ukraine. L’OTAN combat efficacement la Russie avec tout sauf ses propres troupes. Cela a d’énormes implications, mais la guerre se termine.

Ce qui se passe en Chine pourrait être encore plus important. Xi Jinping est désormais empereur en tout sauf en nom, ancré au pouvoir indéfiniment. Un homme avec un sens du destin. Il veut que l’ordre mondial soit refait à l’image de la Chine, remplaçant l’ordre mondial libéral qui a prévalu sous l’hégémonie américaine depuis la fin de la guerre froide.

Les lignes de bataille sont tracées entre l’Est et l’Ouest, combattues avec des armes en Ukraine, diplomatiquement jusqu’à présent entre les États-Unis et la Chine, mais avec craint que cela ne dégénère à Taiwan. La plus grande diplomatie est requise pour gérer cet état de fait.

Une lutte titanesque est en cours maintenant pour de bon; démocratie contre autocratie et liberté contre dictature. Mené par des diplomates et des penseurs, mais aussi dans les rues à travers l’Iran et pour une brève éruption en Chine.

Son résultat définira le monde dans lequel nous vivons.

Écoutez le podcast de l’année en revue de Dominic :

Ed Conway, éditeur d’économie et de données

Ce fut une année extraordinaire – à bien des égards à court et à long terme.

Que ce soit ce qui s’est passé avec Liz Trussce qui s’est passé en Ukraine, ce qui se passe plus largement avec des questions sur la question de savoir si la mondialisation est telle que nous la connaissons, comment la Chine procédera avec zéro COVIDet bien sûr avec énergie.

Mais en regardant vers 2023, je pense que les choses iront mieux dans la mesure où nous avons déjà – peut-être – dépassé le pic de l’inflation. Et nous avons probablement dépassé le pic du taux de la Banque d’Angleterre auquel ils augmentent les taux d’intérêt. La récession n’est peut-être pas si profonde que cela.

La préoccupation, cependant, est de savoir comment cela se fait sentir dans les poches des ménages particuliers – en particulier en termes de compression de l’énergie. Et je ne sais pas comment cela se résout maintenant.

Mais ce n’est pas sombre pour toujours. Il y a une énorme opportunité ici où le monde va potentiellement construire toutes ces nouvelles technologies. Nous avons récemment entendu parler de la fusion nucléaire. Nous avons entendu parler de toutes ces différentes façons de rendre le monde meilleur, plus propre et plus rapide.

Mais cela demande du travail. Et donc il faut beaucoup de construction, et il faut beaucoup d’exploitation minière pour y arriver.

Écoutez le podcast de l’année en revue d’Ed :

Rhiannon Mills, correspondante royale

En repensant aux trois dernières années, elles ont été assez extraordinaires : la mort du prince Philip, tout ce qui s’est passé avec les Sussex et les histoires autour du prince Andrew. Ça a été des montagnes russes.

Et cela devait être une année où les choses étaient revenues à la normale alors que les restrictions COVID étaient assouplies, permettant à la famille royale de revenir et de refaire des tournées. Mais les histoires et les événements qui se sont déroulés, beaucoup d’entre nous ne pouvaient tout simplement pas les prévoir.

J’ai parlé à des gens à l’intérieur du palais et il y a un sentiment de lassitude, un sentiment de tristesse et probablement aussi un sentiment de colère qui Le prince Harry et Meghan ont fait leur série Netflix.

Des efforts ont été faits pour qu’ils se sentent inclus la mort de la reine. Le roi Charles, dans son discours à la nation, a parlé de la capacité infaillible de la reine à voir le bien en chacun.

Et cette semaine-là autour de sa mort, on avait l’impression qu’ils disaient : « Écoutez, nous allons tout mettre de côté… nous allons tous former un front uni en tant que famille. Et puis Harry et Meghan ont fait ça.

Quelqu’un au palais m’a dit l’autre jour, à certains égards, la famille est maintenant guidée par un mantra par lequel la reine a toujours été guidée, qui était : « Ne regarde pas tes pieds… regarde vers l’horizon.

Écoutez le podcast de l’année en revue de Rhiannon :

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts