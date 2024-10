Les Red Wings travaillent sur « l’ADN » et se préparent à « un bon défi » contre les meilleurs Jets de la LNH

DÉTTROIT — Les Red Wings de Détroit ont travaillé sur leur « ADN », selon l’entraîneur Derek Lalonde.

Eh bien, considérez ceci comme un test ADN : les Jets de Winnipeg se rendront au Little Caesars Arena mercredi pour un match qui sera télédiffusé à l’échelle nationale au Canada (19 h 30 HE ; FDSNDET, SN1).

Les Red Wings voulaient s’améliorer défensivement après avoir terminé 24e pour le nombre de buts alloués par match la saison dernière (3,33) et avoir raté les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour la huitième saison consécutive, la plus longue séquence de l’histoire de l’équipe. Ils sont 13e pour les buts contre par match (3,11) cette saison et démarrent avec un bilan de 4-4-1.

Les Jets sont deuxièmes pour le nombre de buts par match (4,44) et possèdent la meilleure fiche de la Ligue avec une fiche de 8-1-0.

« Évidemment, ce sera un bon défi », a déclaré le défenseur Moritz Seider.

Les Red Wings accordent 34,9 tirs par match, le deuxième plus haut total de la LNH. Mais à certains égards, cela pourrait être un sous-produit de leur nouvelle approche.

Concentrés sur un jeu plus serré, les Red Wings ont été plus conservateurs, s’effondrant devant et gardant les tirs vers l’extérieur. Lalonde a déclaré que, d’après leurs mesures internes, ils étaient 16e pour le moins de tirs à fente contre, 10e pour le moins de tirs à fente avant contre un filet bas et premier pour le moins de courses dangereuses contre.

Détroit est à égalité au sixième rang pour les buts alloués à 5 contre 5 (15) et au quatrième rang pour le pourcentage d’arrêts à 5 contre 5 (93,8 %).

« Les autres équipes ont beaucoup de tirs, mais je pense que certains tirs venaient de l’extérieur, et ce n’est pas grave », a déclaré Seider. « Évidemment, les gars compétents, les meilleurs [in the NHL]ils auront prolongé [offensive zone] temps, et ils auront leurs quarts de travail dans le [offensive] zone. Mais si nous pouvons les garder à l’extérieur et les faire travailler vraiment pour entrer à l’intérieur, dans la fente, je pense que tout ira bien, et alors nous pourrons attaquer à partir de là.

« C’est évidemment très frustrant de jouer contre une équipe qui est juste très solide, serrée dans ses rangs. [defensive] zone, ils n’abandonnent pas beaucoup de chances de grade A dans la machine à sous. Si vous les gardez à l’extérieur, nos gardiens auront toute la journée pour réaliser ces arrêts, et c’est un peu ce à quoi nous nous attendons. »

Lalonde souhaite toutefois réduire les tirs en contre.

« Je pense que le volume est réel », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un problème. »

Il a souligné que lors de chacun de leurs deux derniers matchs, les Red Wings ont accordé un but lorsqu’un tir a été dévié par l’un de leurs défenseurs.

Moins vous abandonnez de tirs, moins vous risquez de mauvaises pauses comme celle-là. Les Jets sont neuvièmes pour les tirs par match (31,2).

« Je ne sais pas si beaucoup de joueurs de la LNH se couchent en rêvant de bien défendre le lendemain, surtout certains de nos gars », a déclaré Lalonde. « Donc, je pense que nous avons un peu travaillé sur notre ADN, et ça arrive. Évidemment, [there are] les chiffres défensifs positifs, mais il y a certains chiffres défensifs que nous souhaitons améliorer. Cela peut être un sous-produit. Je pense toujours que nous pouvons être meilleurs dans certains domaines et développer notre jeu. »

Les Red Wings ont une fiche de 3-1-1 à leurs cinq derniers matchs. À quatre reprises, ils ont pris l’avantage en troisième période. Trois fois, ils l’ont tenu. Une autre fois, ils ont fait des heures supplémentaires.

« Je pense que nous avons fait du bon travail en troisième période, surtout contre de bonnes équipes, en ce qui concerne notre jeu conservateur », a déclaré l’attaquant Patrick Kane. « Mais je pense que la prochaine étape pour être une bonne équipe cohérente est de jouer [better in those situations]. Il faut se sentir tellement à l’aise dans ces positions quand on est en tête.

« Cela devrait être le hockey le plus amusant. Ils vont faire pression. Tout ce que vous avez à faire est de faire un bon jeu défensif, un ou deux jeux, et vous allez probablement avoir une ruée sur des hommes étranges, surtout en troisième période s’ils essaient d’en chasser un ou deux, vous savez, nous sommes un peu dans cette situation en ce moment où nous voulons conserver l’avance d’un but, et nous ne pensons pas trop à ajouter sur. »

Un autre domaine sur lequel l’accent est mis contre Winnipeg est l’infériorité numérique, où Détroit se classe 30e (66,7 pour cent). Les Jets sont premiers en avantage numérique (44,4 pour cent). Mais les Red Wings ont obtenu une fiche de 2 en 2 en PK dans une défaite de 3-2 en prolongation contre les Oilers d’Edmonton dimanche, y compris un meurtre dans le dernier 1:51 de la troisième période contre Connor McDavid, Leon Draisaitl et Cie. ils ont l’impression qu’ils ont évolué dans la bonne direction en ce qui concerne le PK et qu’ils y ont beaucoup travaillé à l’entraînement mardi.

« Tôt ou tard, j’espère que nous trouverons un moyen de redresser la barre, et j’espère que ce sera ce match qui permettra de retrouver un peu de confiance », a déclaré Seider. « Mettre fin au meilleur jeu de puissance de la Ligue, je pense, serait un bon début pour cela. »