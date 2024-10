Les Red Wings réduisent leur effectif pour 2024 à 23

DÉTTROIT – Les Red Wings de Détroit ont assigné aujourd’hui les attaquants Sheldon Dries et Joe Snively ainsi que les défenseurs Justin Holl, William Lagesson et Brogan Rafferty aux Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey.

Les changements d’effectif amènent les Red Wings à une formation de 23 joueurs, composée de 13 attaquants, sept défenseurs et trois gardiens de but. Les Red Wings entameront leur 99e saison de l’histoire de la franchise le jeudi 10 octobre avec un match à domicile contre les Penguins de Pittsburgh à 19 h au Little Caesars Arena.