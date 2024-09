Les Red Wings réduisent de 11 joueurs leur effectif pour le camp d’entraînement 2024

DÉTROIT – Les Red Wings de Détroit ont renoué aujourd’hui avec le gardien de but Landon Miller, des Greyhounds de Sault Ste. Marie de la Ligue de hockey de l’Ontario. De plus, les Red Wings ont libéré les attaquants Brayden Edwards, Chase Lefebvre, Charlie Paquette et Borya Valis, ainsi que les défenseurs Bauer Dumanski, Marcus Kearsey, Zackary Sandhu, Blake Smith, Josh Van Mulligen et Matthew Virgilio, qui avaient participé à des essais amateurs.

Les Red Wings comptent actuellement 57 joueurs sur leur effectif du camp d’entraînement : 33 attaquants, 16 défenseurs et huit gardiens de but. Détroit s’entraînera au BELFOR Training Center à l’intérieur du Little Caesars Arena le mardi 24 septembre avant d’ouvrir son calendrier de pré-saison de huit matchs avec un match sur la route contre les Blackhawks de Chicago le mercredi 25 septembre à 20h00 au United Center.