Les Red Wings nomment Dan Watson entraîneur des Grand Rapids Griffins de la LAH

Mercredi, les Red Wings de Detroit ont nommé Dan Watson entraîneur de leur filiale de la AHL, les Grand Rapids Griffins. Voici ce que vous devez savoir :

Watson remplace l’ancien entraîneur Ben Simon, dont le contrat n’a pas été renouvelé en avril après cinq saisons à ce poste.

Watson a déjà servi six saisons comme entraîneur du Toledo Walleye, filiale ECHL de Detroit.

Les Griffins ont terminé la saison 2022-23 de la LAH avec un dossier de 28-36-4-4, ratant les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive.

Les Red Wings de Detroit ont nommé mercredi Dan Watson entraîneur-chef des Griffins. Watson devient le 12e entraîneur-chef de l'histoire de la franchise après avoir servi six saisons comme entraîneur-chef du Toledo Walleye de l'ECHL.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Pourquoi Watson?

Watson est le chef de la filiale ECHL de Detroit à Toledo depuis 2016, et était auparavant entraîneur adjoint depuis 2009. Il suffit donc de dire qu’ils le connaissent assez bien. Et récemment, il s’est rendu très difficile à ignorer. Le doré jaune a été au moins au troisième tour des séries éliminatoires de la ECHL lors de ses trois dernières séries éliminatoires, interrompues uniquement par la pandémie. Ce genre de succès a rendu évident qu’il était prêt pour une promotion, et cela a dû aider qu’il connaisse parfaitement l’entraîneur des Red Wings Derek Lalonde, qui avait Watson dans son équipe lorsqu’il était entraîneur du doré jaune de 2014 à 2016. —Bultman

Ce qu’ils disent

« Je suis ravi d’annoncer que Dan sera l’entraîneur-chef des Griffins », a déclaré le directeur général adjoint des Red Wings, Shawn Horcoff, dans un communiqué mercredi.

« Il a établi une formidable culture de la victoire au cours de ses six années en tant qu’entraîneur-chef à Tolède grâce à son éthique de travail, ses compétences en communication et les relations qu’il a construites avec ses joueurs. La passion de Dan pour le développement des joueurs et sa familiarité avec l’organisation des Red Wings seront des atouts essentiels, et nous sommes convaincus que son expérience mènera à la croissance continue de nos joueurs à Grand Rapids.

« Je suis extrêmement excité et honoré de devenir le prochain entraîneur-chef des Griffins », a déclaré Watson dans un communiqué. « J’ai hâte d’avoir le privilège de travailler avec chaque joueur pour les rendre meilleurs tout en créant un environnement de travail positif. C’est un moment très important dans l’organisation des Red Wings et un grand défi. Nous travaillerons fort pour mettre sur la glace une équipe compétitive dont les partisans pourront être fiers. »

Passé

Watson, qui devient le 12e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise, a pris la relève en tant qu’entraîneur du Toledo Walleye pour l’actuel entraîneur des Red Wings Lalonde après avoir fait partie du personnel de Lalonde en tant qu’entraîneur associé. Le joueur de 43 ans a mené Toledo à une fiche de 45-19-5-3 la saison dernière et est allé 9-4 dans les séries éliminatoires de la Coupe Kelly pour atteindre la finale de la Conférence de l’Ouest. Il est également l’entraîneur le plus rapide de l’histoire de l’ECHL avec 100 victoires et l’entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire du doré jaune.

Lecture obligatoire

(Photo: Minas Panagiotakis / Getty Images)