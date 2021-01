Les Red Wings de Detroit ont passé une demi-décennie à se reconstruire.

Et, ce n’est peut-être pas encore l’année où une franchise jadis fière avec 11 coupes Stanley franchit et se qualifie pour les séries éliminatoires.

Détroit a eu le pire record de la LNH la saison dernière avec 23 points de moins que toute autre équipe dans une saison de pandémie qui n’a heureusement duré que 71 matchs.

Lorsque cette saison raccourcie de 56 matchs se terminera en mai, les Red Wings prolongeront probablement leur sécheresse en séries éliminatoires à cinq ans pour égaler la plus longue depuis qu’ils étaient connus sous le nom de Dead Wings de 1979 à 1983.

Entrant dans sa deuxième saison en tant que directeur général avec la franchise qu’il dirigeait en tant que centre du Temple de la renommée, Steve Yzerman ne fait aucune promesse de progrès.

Je ne peux pas vraiment prédire ce que nous allons être », a déclaré Yzerman. Je crois que nous serons améliorés par rapport à l’année dernière. Combien? Je ne sais pas. »

AILES ROUILLÉES

Les Red Wings n’ont pas disputé de match depuis le 10 mars parce qu’ils ne se sont pas qualifiés pour le format éliminatoire à 24 équipes la saison dernière.

Ils essaient de faire tomber la rouille avec des matchs d’exhibition, dont un mardi à Little Caesars Arena.

Je disais juste à l’un des gars, juste de sortir, que ce soit un match ou une mêlée, juste pour se remettre en forme et dans un format de jeu, c’était amusant, a déclaré l’ailier Tyler Bertuzzi.

LES TROIS GRANDS

Detroit espère qu’un trio de stars deviendra des stars cette saison.

Le centre Dylan Larkin, qui pourrait être nommé capitaine, a encore trois saisons sur son contrat de plus de 30 millions de dollars. Les Red Wings ont signé l’ailier Anthony Mantha pour un contrat de 22,8 millions de dollars sur quatre ans, et Bertuzzi a obtenu un contrat d’un an de 3,5 millions de dollars en arbitrage.

Chaque joueur a été bon, mais cette équipe a besoin que tous soient meilleurs sur une base régulière pour avoir un tir qui dépasse les faibles attentes.

Je veux être un grand joueur dans cette ligue », a déclaré Larkin. Je veux que notre équipe soit une équipe formidable, respectée et qui revient en lice pour la Coupe Stanley chaque année.

RÉÉCRITURE DE RYAN

Bobby Ryan tente de relancer sa carrière, profitant d’une chance de jouer pour une équipe qui a désespérément besoin d’aide avec un contrat d’un an d’un million de dollars.

L’ailier de 33 ans était l’un des meilleurs buteurs de la LNH il y a dix ans, mais sa carrière a été retardée en partie par des problèmes d’alcool. Il a raté plus de deux mois de la saison dernière après avoir rejoint le programme d’aide aux joueurs de la LNH / NHLPA en novembre 2019.

À son retour à l’entraînement en février, il a partagé son histoire dans l’espoir d’inspirer d’autres personnes confrontées à des défis similaires, et il a ensuite été nommé lauréat du trophée Bill Masterton pour sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement au hockey.

NOUVEAU LOOK

Yzerman a retourné une grande partie de la liste, rééquipé avec des agents libres à l’avant, à l’arrière et au filet. Les ajouts incluent Ryan, le centre Vladislav Namestnikov, les défenseurs Troy Stecher et Jon Merrill ainsi que le gardien Thomas Greiss.

Les joueurs étaient très enthousiastes lorsque nous leur avons parlé avant de signer avec l’équipe, a déclaré Yzerman. C’était très encourageant. Il y aura un regain d’enthousiasme. Une majorité de nos joueurs ont des contrats à court terme. Ils ont beaucoup à jouer pour beaucoup de motivation personnelle.

Les Red Wings ont placé l’attaquant Justin Abdelkader sur des renonciations inconditionnelles avec trois ans à gauche de son contrat avec un plafond salarial de 4,25 millions de dollars et ont choisi de ne pas recruter le gardien Jimmy Howard.

MONTRE HORAIRE

Les quatre premiers matchs de Detroit sont à domicile, à commencer par une visite de deux matchs des Hurricanes de la Caroline le 14 janvier, pour potentiellement aider à prendre un bon départ désespérément nécessaire pour commencer le sprint d’une saison.

Plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports