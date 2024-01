Les Red Wings « assez investis » dans la course des Lions au match de championnat NFC

Si vous n’êtes pas de Détroit, vous devez comprendre l’histoire d’ici.

Les Lions ont remporté leur premier titre dans la NFL en 1935. Les Red Wings ont remporté la Coupe pour la première fois en 1936, puis l’ont remportée à nouveau en 1937 et 1943. Chaque équipe a remporté plusieurs championnats dans les années 1950 : les Red Wings en 1950, 1952, 1954 et 1955, les Lions en 1952, 1953 et 1957.

Petite anecdote : lorsque les Lions ont décroché leur dernier titre, le quart-arrière adverse était Tommy O’Connell des Browns de Cleveland. Son fils Mike jouera 13 saisons comme défenseur de la LNH et terminera sa carrière avec les Red Wings en 1986-90.

Les Red Wings ont retrouvé la gloire en remportant la Coupe en 1997, 1998, 2002 et 2008.

Les Lions ont mis beaucoup plus de temps à retrouver le rugissement. Jusqu’à ce qu’ils remportent leurs deux premiers matchs éliminatoires cette saison, ils avaient remporté un match éliminatoire depuis 1957. Ils sont la seule équipe de la NFL à avoir joué chaque saison tout au long de l’ère du Super Bowl (depuis la saison 1966) sans apparition au Super Bowl.

« En grandissant ici, les Wings étaient toujours en séries éliminatoires, ayant toujours une chance de remporter la Coupe Stanley », a déclaré DeBrincat. « On verrait toute la ville vibrer pour cela, donc c’est bien que les Lions soient dans cette position maintenant, et évidemment nous espérons y arriver aussi. C’est définitivement une expérience cool pour les fans, les joueurs et toutes les personnes impliquées.

Lalonde est un fan des Buffalo Bills de Brasher Falls, dans le nord de l’État de New York, mais il a été invité au camp d’entraînement des Lions avant cette saison. Il a rencontré l’entraîneur des Lions Dan Campbell et a reçu un câlin de l’ailier défensif des Lions Aidan Hutchinson, qui a grandi dans la région de Détroit et a joué à l’Université du Michigan.

Il porte maintenant un maillot Hutchinson et espère que Campbell parlera aux Red Wings après la saison des Lions.

“Je pense que ce qui a été le plus impressionnant dans tout cela, c’est à quel point le groupe est authentique, à quel point il est réel, son énergie”, a déclaré Lalonde. « Comment ne pas aimer le groupe, la passion, le fanfaronnade ? C’était vraiment cool à regarder.

Copp est un grand fan de football. Il a grandi près de l’Université du Michigan, sa famille garant des voitures pour les matchs de football au Michigan Stadium. Il était quart-arrière au lycée d’Ann Arbor Skyline qui a réussi 557 verges et sept touchés en un seul match le 23 septembre 2011, record d’État à l’époque.

Il a invité ses coéquipiers des Red Wings chez lui pour assister au match d’ouverture de la saison des Lions, une victoire 21-20 contre les Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl, le 7 septembre.

“C’était la première fois que beaucoup de nouveaux gars rencontraient certains gars”, a déclaré Copp.

Copp a vu le Michigan, son alma mater, vaincre Washington 34-13 au NRG Stadium de Houston le 8 janvier pour remporter son premier titre national de football universitaire depuis 1997. Imaginez si les Lions participaient également au Super Bowl.

Lors d’une victoire de 5-3 contre les Kings de Los Angeles au Little Caesars Arena le 13 janvier, les Red Wings ont demandé à un fan portant un maillot des Lions s’il pouvait nommer plus de joueurs Lions que Copp ne le pouvait en 15 secondes dans un extrait intitulé « Face- hors Défi. Le fan en a nommé neuf. Copp en a donné 17.

Copp adore le courage et l’agressivité de Campbell.

“J’ai l’impression qu’il parle un peu la langue de la ville, et oui, cela rend les matchs plus amusants”, a déclaré Copp. «Je suis plus investi émotionnellement.»

Petry est le fils de Dan Petry, qui a lancé pour les Tigers de Détroit lorsqu’ils ont remporté la Série mondiale de 1984. La famille détenait des abonnements de saison des Lions avant que l’équipe ne déménage du Pontiac Silverdome au Ford Field en 2002.

Il s’agit de la première saison de Petry avec les Red Wings après 13 saisons avec les Oilers d’Edmonton, les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh. Lorsqu’il avait un dimanche de congé le 19 novembre, il a pu assister à un match des Lions pour la première fois depuis qu’il était à l’université de Michigan State de 2007 à 2010. Les Lions ont battu les Bears de Chicago 31-26.

“En grandissant ici, j’ai évidemment vu un certain nombre d’équipes des Red Wings participer aux séries éliminatoires et connaître du succès, remporter la coupe Stanley”, a déclaré Petry. « J’ai pu découvrir à quoi ressemble la ville en se ralliant à une équipe. Les Lions ont ramené ça. J’espère que nous pourrons continuer à nous occuper de nos affaires, à jouer de la bonne manière et à trouver notre propre succès.

DeBrincat n’était pas un grand fan de football en grandissant. Mais c’est un gars qui portait une casquette des Detroit Pistons lorsqu’il a parlé aux médias après avoir rejoint les Red Wings le 9 juillet, et il est maintenant chez les Lions.

Lorsque les Lions ont battu les Buccaneers de Tampa Bay 31-23 lors des séries éliminatoires de division au Ford Field dimanche dernier, les joueurs des Red Wings regardaient le match au Little Caesars Arena avant leur victoire 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay plus tard dans la soirée. Lalonde a déclaré qu’il passait devant lorsque les Lions ont converti un troisième essai. DeBrincat a levé le poing.

“Assez investi”, a déclaré DeBrincat. « Je pense que beaucoup de gars sont assez investis en ce moment, surtout à l’approche des séries éliminatoires. C’est juste amusant à regarder. Vous vous rassemblez autour de la ville de Détroit. Évidemment, cela n’arrive pas très souvent chez nous, donc c’est plutôt cool.