Les Red Sox, une équipe en proie à un jeu bâclé qui continue de leur coûter des victoires

BOSTON – Les Red Sox n’ont officiellement commis aucune erreur mardi, mais le laisser-aller qui a défini une grande partie de la première mi-temps s’est poursuivi.

La défaite 10-1 des Red Sox contre les Marlins était en grande partie un sous-produit d’une performance de lanceur inefficace, dans laquelle les lanceurs des Red Sox ont abandonné 19 coups sûrs, un sommet de la saison. Garrett Whitlock à lui seul a cédé six points sur 10 coups sûrs en seulement 4 ⅔ manches.

Mais comme ils l’ont si souvent fait cette saison, les ratés se sont accumulés. Le manque d’exécution a encore mis à rude épreuve le lancer, le nombre de lancers gonflé et les manches prolongées. C’était une recette pour l’échec que les Red Sox ont vu beaucoup trop de fois cette saison.

David Hamilton, appelé pour sa vitesse et sa défense avec Pablo Reyes sur la liste des blessés, a tenté d’aligner un ballon au milieu dans la seconde, mais l’a jeté. Lors du jeu suivant, il n’a pas pu transformer un double jeu, lançant à côté du premier but après une passe de Kiké Hernández au deuxième. Dans le quatrième, Triston Casas a tenté de revers une balle frappée par Joey Wendle, et Wendle était en sécurité. Wendle a marqué plus tard dans cette manche alors que les Marlins ont poussé leur avance à 5-1.

La manche suivante, Rafael Devers a coupé court devant Hamilton et Hamilton a laissé tomber une mouche intérieure facile. Dans le sixième, un large lancer de Devers a sorti Casas du sac. Dans le huitième sur un simple de Jazz Chisholm à droite, Alex Verdugo a lancé bien trop tard pour obtenir le coureur, permettant au Chisolm d’avancer au deuxième. Chisholm a marqué le doublé lors de la prochaine présence au bâton.



Score de Jazz Chisholm. (Paul Rutherford / Getty Images)

« Quand on parle de défense, ce ne sont pas les erreurs, ce sont les autres choses », a déclaré le manager Alex Cora avant le match concernant le jeu bâclé de l’équipe. « Vous ferez des erreurs. Vous lancerez la balle. Vous manquerez une balle au sol. C’est où lancer la balle, quand d’arrêter le jeu, de ne pas donner 90 pieds à l’adversaire. Si vous regardez les dernières semaines, chaque fois que nous perdons trois sur quatre, trois sur cinq, il y a toujours un jeu qui nous met dans une mauvaise passe.

Les Red Sox ont perdu cinq de leurs six derniers matchs à 40-40 à trois matchs du troisième joker. Ils sont au milieu d’une période où ils doivent gagner des matchs et ils ne le font pas. Les Red Sox ont perdu des matchs gagnables au Minnesota et à Chicago et les Marlins, autrefois les derniers habitants de la Ligue nationale, augmentent cette saison.

Cora ne semble pas avoir beaucoup de réponses pour une équipe qui ne semble pas concentrée sur le terrain, malgré un travail d’avant-match dédié et des rappels constants.

« Nous devons continuer à leur parler », a déclaré Cora. « Nous en avons parlé (la négligence) aujourd’hui et nous l’avons refait et nous en reparlerons demain, c’est la seule façon dont nous pouvons le faire. On peut prendre tout le champ intérieur du monde et prendre des balles au sol comme on le fait depuis l’entraînement du printemps, ce n’est pas nouveau. Nous le faisons depuis le début, mais les décisions dans le jeu, nous devons être plus intelligents. C’est à nous de continuer à parler, à prêcher et à leur montrer et, espérons-le, nous commencerons à prendre de meilleures décisions là-bas.

Comme le malaise offensif dans lequel les Red Sox se sont retrouvés aux points cette saison, Casas a également déclaré que les erreurs défensives faisaient boule de neige.

« C’est difficile de mettre un terme aux choses quand elles roulent », a déclaré Casas. « Mais ce n’est pas faute d’effort. Ce n’est pas par manque de concentration. Tous nos uniformes sont sales. Nous y allons dur. Parfois, la balle est difficile à saisir hors du gant et il est difficile de lancer à travers le diamant et les balles tournent de différentes manières. C’est le jeu. C’est à peu près qui peut être le plus propre fondamentalement. Et généralement, l’équipe avec le moins d’erreurs gagne chaque match.

Alors que la mi-saison arrive mercredi, les Red Sox sont la définition même de la médiocrité. La date limite des échanges est dans environ un mois et les Red Sox savent que s’ils ne peuvent pas commencer à prouver qu’ils peuvent gagner plus, un démontage est en cours.

« Nous ne sommes pas géniaux, nous ne sommes pas mauvais », a déclaré Cora. « Nous sommes là où nous en sommes. De toute évidence, nous avons un long chemin à parcourir. Mercredi est le match de la mi-saison. Et nous devons juste être meilleurs, c’est l’essentiel. J’ai beaucoup de travail à faire.

Il y a beaucoup de travail à faire avec peu de temps pour prouver que la saison vaut l’investissement.

(Photo du haut de Hamilton : Paul Rutherford/Getty Images)