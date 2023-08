Les Red Sox pourraient tenter de réclamer Lucas Giolito, Reynaldo López, mais devraient-ils s’en soucier ?

BOSTON — En début de troisième manche, un tas de chiffres tordus sur la ligne supérieure du tableau d’affichage manuel de Fenway Park, et déjà la porte de l’enclos des releveurs des Red Sox s’ouvrait pour envoyer un lanceur de relève courir vers le monticule. Au moment où il est arrivé là-bas, c’était pratiquement fini. En baisse de six points dans le match. Mené par 6 1/2 matchs dans la course aux wild-cards. Qu’était censé faire Joe Jacques pour y remédier ?

Considérez donc cette histoire, la troisième d’une série en cours sur la fin inévitable et au ralenti de la saison des Red Sox. La première partie était une occasion gâchée contre les Blue Jays il y a moins d’un mois. La deuxième partie était la deuxième défaite consécutive contre les derniers championnats nationaux il y a deux semaines. Et cet épisode intervient après une défaite de 7-4 mercredi pour compléter un balayage de trois matchs par les Astros.

Avons-nous dit 6 matchs et demi avec la wild card ? Les Red Sox sont désormais à 7 1/2 matchs et FanGraphs leur donne environ 4 % de chances de participer aux séries éliminatoires. C’est essentiellement ce qu’ils donnaient aux Mets lorsque les Mets se débarrassaient de leurs meilleurs lanceurs à la date limite des échanges.

« Nous n’avons pas lancé, c’est l’essentiel », a déclaré Alex Cora. « Je pense que depuis New York (il y a 10 jours), les partants ont travaillé dur, et nous n’allons pas assez loin, et nous en avons payé le prix ces 10 derniers jours. »

Sur le papier, c’est le meilleur personnel que les Red Sox ont eu toute la saison – d’après certains noms, cela pourrait être le meilleur personnel qu’ils ont eu depuis le début de la saison. plusieurs saisons – mais malgré la suppression de Chris Sale, Tanner Houck et Garrett Whitlock de la liste des blessés ce mois-ci, les Red Sox ont toujours eu du mal à ce que quiconque s’implique profondément dans les matchs. Personne, semble-t-il, n’est proche de l’effectif complet, et à une époque où le calendrier a été difficile et les jours de repos limités, les déficits précoces et un enclos des releveurs épuisé ont fait des ravages. Cela aurait très bien pu faire sortir les Red Sox de la course aux séries éliminatoires.

Curieusement, les Red Sox pourraient avoir une occasion inhabituelle de réapprovisionner leur équipe de lanceurs jeudi. Les Angels ont mis les lanceurs Lucas Giolito, Matt Moore et Reynaldo López en dérogation, les rendant ainsi – ainsi que d’autres – disponibles à toute équipe disposée à déposer une réclamation et à payer leurs salaires restants. Les Red Sox ont mené des recherches internes sur Giolito et López, même s’il n’est pas clair s’ils ont fait une réclamation, et ce n’est pas non plus un slam dunk qu’ils devrait faire une demande.

Le fait est que l’ajout d’un de ces gars pourrait être un gaspillage d’argent, ou au mieux, une démarche de relations publiques assez coûteuse. Cela suggérerait que les Red Sox sont prêts à dépenser et à essayer de gagner.

Tout en ignorant les chances presque impossibles de jouer à des jeux significatifs jusqu’à la fin.



Alex Bregman et les Astros ont matraqué les Red Sox cette semaine. (David Butler II / USA AUJOURD’HUI)

À la date limite des échanges, les Red Sox avaient environ 30 pour cent de chances de participer aux séries éliminatoires. À l’époque, la profondeur de tangage était un problème, mais l’équipe était convaincue que Sale, Houck et Whitlock reviendraient pour stabiliser le navire. Les armes de location potentielles, a déclaré Chaim Bloom, ne semblaient guère meilleures que ce qu’ils avaient en interne, et les Red Sox ont donc acquis un joueur de champ intérieur central et ont maintenu le cap.

En une semaine, leurs chances en séries éliminatoires étaient tombées à 10 pour cent. Ces cotes ont un peu rebondi, mais passer 1-5 à domicile a été dévastateur. L’offensive n’a pas été excellente à domicile, mais ce n’est pas une coïncidence si leur seule victoire est survenue dans le seul match au cours duquel ils ont accordé moins de six points. La calamité de lundi dans laquelle Kyle Barraclough a dû subir un embarras de 10 points était plus un symptôme qu’une cause.

Alors que leurs chances en séries éliminatoires diminuaient, les Red Sox ont disputé 28 matchs en août et ont réussi un lancer de lanceur partant (ou de releveur en vrac) au moins six manches seulement six fois (quatre d’entre elles étaient Brayan Bello). Aussi bon que soit Nick Pivetta depuis qu’il est devenu titulaire/releveur hybride, même lui n’a lancé plus de cinq manches que deux fois depuis qu’il a été exclu de la rotation régulière à la mi-mai. Sale, Houck et Whitlock ont ​​été limités depuis leur retour de l’IL – aucun n’a été étendu à 100 emplacements, Whitlock a été dans l’enclos des releveurs – et Crawford a été limité à 85-90 emplacements la majeure partie de l’année.

Les Red Sox ont eu 10 rotations/options de relève longue au sein de l’équipe des lanceurs cette saison (c’est sans compter le partant devenu releveur Josh Winckowski ou les appels d’urgence Barraclough, Matt Dermody et Dinelson Lamet). La plupart ont bien lancé à plusieurs reprises, mais presque tous ont également été blessés à un moment donné, et la sélection de Corey Kluber comme gros ajout à la rotation hors saison s’est avérée un échec total (à la fois en termes de santé et de performances). Ce dont les Red Sox ont souvent eu besoin, c’est d’un stabilisateur au milieu de la rotation, et Kluber n’a pas été en mesure de remplir ce rôle.

La situation actuelle en matière de dérogation pourrait offrir une opportunité inhabituelle pour une refonte. Les Angels, les Mets et les White Sox ont mis à disposition des lanceurs partants viables, et les Red Sox ont la priorité de renonciation la plus élevée de toutes les équipes de la Ligue américaine avec un record de victoires. À moins que les Gardiens inférieurs à .500 ne veuillent poursuivre une course improbable à l’AL Central, aucun concurrent de la Ligue américaine ne peut revendiquer l’un de ces lanceurs devant les Red Sox.

Mais il y a deux problèmes.

La première est la Ligue nationale. Les Reds et les Marlins ont des records moins bons que les Red Sox (mais de meilleures chances en séries éliminatoires), et les Padres ont également la priorité sur les Red Sox (et pourraient se demander « pourquoi pas ? » étant donné combien ils ont déjà payé dans un tenter de rivaliser cette saison). Il est donc tout à fait possible que les Red Sox n’aient de toute façon jamais la chance de réclamer l’un de ces lanceurs.

Mais le deuxième problème est bien plus important.

Même si les Red Sox pouvaient ajouter l’un de ces lanceurs soudainement disponibles, étant donné à quel point ils sont tombés hors de la course, à quoi cela servirait-il ?

(Photo du haut de Giolito : Cole Burston / Getty Images)