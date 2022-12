Les Red Sox ont raté une autre option sur le terrain en agence libre

Les Red Sox de Boston cherchent à ajouter plus de joueurs de champ intérieur à leur liste, mais ils ont raté un agent libre majeur.

Les Red Sox de Boston n’ont pas réussi à retenir l’arrêt-court Xander Bogaerts à plusieurs reprises au cours de l’année. Cela lui a permis de devenir agent libre et il a reçu un contrat lucratif de 280 millions de dollars sur 11 ans avec les Padres de San Diego. Avec cela, ils ont un vide dans le champ intérieur.

Boston aurait exploré une option d’agent libre, mais a perdu.

Selon Sam Blum et Ken Rosenthal de The Athletic (abonnement requis), les Red Sox étaient “dans le mix” pour Brandon Drury, aux côtés des Diamondbacks de l’Arizona et des Marlins de Miami. Drury a fini par signer un contrat de 17 millions de dollars sur deux ans avec les Angels de Los Angeles.

Les Red Sox étaient “dans le coup” pour Brandon Drury

Dans l’article lié ci-dessus, il est rapporté que l’un des Red Sox, Diamondbacks ou Marlins a offert à Drury plus d’argent avec un retrait d’un an. Mais, Drury a choisi de rejoindre les anges.

Drury a commencé la saison 2021 avec les Reds de Cincinnati, où il a enregistré une moyenne au bâton de 0,274, un OPS de 0,855, 20 circuits, 59 points produits et 96 coups sûrs en 92 matchs. Il a ensuite été échangé aux San Diego Padres, où il a coupé .238/.290/.435 tout en enregistrant huit circuits, 28 points produits et 40 coups sûrs. Avec ces chiffres, Drury a remporté le prix Silver Slugger pour la première fois cette année.

Les Red Sox examineraient des options internes et externes à l’arrêt-court, car ils veulent garder Trevor Story au deuxième but, par Chad Jennings de The Athletic. Une option externe que les Red Sox ont évoquée est le joueur de champ intérieur des Marlins de Miami Joey Wendle.

La base de fans de Boston n’est pas entièrement satisfaite du travail que l’équipe a fait cette intersaison, surtout après avoir perdu un autre talent local à Bogaerts. Ils étaient sur le marché pour Brandon Drury, mais ils viennent de perdre.