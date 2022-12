Les Red Sox envisagent de remplacer Trevor Story par All-Star

Les Red Sox de Boston étudient les options d’arrêt-court avant la saison afin de pouvoir garder Trevor Story au deuxième but.

Les Boston Red Sox sont devenus le sujet de ridicule dans la MLB cette intersaison. Leur plus grand domaine de critique vient du fait qu’ils n’ont pas été en mesure de signer à nouveau Xander Bogaerts et lui ont permis de frapper l’agence libre, où il a finalement signé un énorme contrat de 280 millions de dollars sur 11 ans avec les Padres de San Diego.

Il semblait que l’écriture était sur le mur la dernière intersaison lorsque les Red Sox ont signé l’ancien arrêt-court des Rockies du Colorado Trevor Story pour un contrat de six ans. Cependant, ils l’ont déplacé au deuxième but pour faire équipe avec Bogaerts. Maintenant que Bogaerts est parti, on pourrait supposer que Story passerait à l’arrêt-court.

Selon Chad Jennings de The Athletic (abonnement requis)il y a “diverses voix dans le front office des Red Sox” qui veulent que l’équipe recherche en interne et en externe un arrêt-court au lieu d’avoir des positions de changement de Story.

Un nom que Jennings rapporte que l’équipe a montré de l’intérêt pour les négociations commerciales est le joueur de champ intérieur des Marlins de Miami Joey Wendle.

Les Red Sox envisageraient Joey Wendle comme option d’arrêt-court externe

Les Red Sox connaissent bien Wendle, étant donné qu’il a joué pour les Rays de Tampa Bay de 2018 à 2021. Sans oublier que Bloom travaillait au front office des Rays avant d’accepter le rôle de chef des opérations de baseball pour les Red Sox.

Wendle a connu sa première et unique saison All-Star dans ce qui s’est avéré être sa dernière année avec les Rays en 2021. En 136 matchs, Wendle a enregistré une moyenne au bâton de 0,265, un pourcentage de base de 0,319, un pourcentage de frappe de 0,422. , 11 circuits, 54 points produits, 73 points marqués et 122 coups sûrs. Cette saison-là, il a principalement joué au troisième but.

Après la saison 2021, Wendle a été échangé aux Marlins en échange du voltigeur Kameron Misner. En 101 matchs, Wendle a coupé 259/.297/.360 tout en enregistrant trois circuits, 32 points produits et 90 coups sûrs. Il a disputé 43 matchs au troisième but, 34 matchs à l’arrêt-court et 33 matchs au deuxième but.

Si les Red Sox doivent faire un geste pour une option externe pour jouer à l’arrêt-court, Wendle est un nom à surveiller.