Les Red Sox devancent les Yankees pour remporter une série, enfin – et prétendent qu’ils seront acheteurs

NEW YORK – Les Yankees et les Red Sox se sont rencontrés pour la première fois cette saison dans des circonstances comparables, mais non parallèles. Aucun des deux clubs ne fonctionnait à pleine puissance. Avec plus de 40% de la saison dans le rétroviseur, les deux n’avaient pas encore suivi une course encourageante ou maintenu la cohérence. Vraiment, les deux équipes essayaient juste de faire du surplace pendant un autre week-end.

Dimanche soir dans le Bronx, ce sont les Red Sox qui ont survécu en s’imposant 3-2 en manches supplémentaires et en remportant la série. Le partant de deuxième année Brayan Bello n’a accordé que deux points mérités en sept manches lancées, un sommet en carrière. Le droitier de 24 ans, qui a également limité les Yankees à deux points (un mérité) en six manches en septembre dernier, a maintenant une MPM de 2,80 au cours de ses huit dernières sorties.

« Nous avons gagné une série ! » un joueur des Red Sox a crié avec insistance dans le club-house par la suite. C’était la première victoire de Boston en série depuis le 27 mai, date à laquelle ils ont pris deux des trois des Diamondbacks.

Kiké Hernández a joué le rôle de héros dans le match en caoutchouc de dimanche lorsque son simple de 10e manche à gauche a conduit le feu vert au droitier new-yorkais Ron Marinaccio.

« C’était vraiment bien de pouvoir se qualifier pour l’équipe », a déclaré Hernández, qui a trois points produits lors de ses quatre derniers matchs et cinq lors de ses six derniers. « Grande série ici pour nous – le moment de la série, nous ne jouons pas du bon baseball ces derniers temps. Pour pouvoir venir à New York et en prendre deux sur trois… nous avons bien lancé, nous avons bien joué en défense, nous avons couru les buts, nous fait les petites choses. Nous avons tout fait ce soir.

Pour les Yankees, dimanche a marqué une semaine complète sans qu’Aaron Judge n’entre sur le terrain. Judge continue de se remettre d’une grosse entorse au gros orteil qu’il a subie en faisant une prise spectaculaire et en se heurtant à une base en béton au Dodger Stadium plus tôt ce mois-ci. Personne dans l’organisation des Yankees n’est prêt à annoncer publiquement combien de temps Judge sera absent, mais le silence radio a indiqué que le cogneur de 6 pieds 7 pouces sera sur la liste des blessés pendant au moins un certain temps.

New York (38-29) essaie juste de rester à flot alors qu’il fait face à une autre blessure, l’entorse de l’orteil du juge étant la plus dommageable à ce jour pour leur alignement. Le directeur général Brian Cashman savait quand il a construit la liste de cette année que les prouesses offensives constantes du club viendraient du juge, et du juge seul. Alors que l’homme en tête d’affiche du one-man show est absent indéfiniment, les Yankees doivent creuser profondément et « faire toutes les petites choses correctement », comme aime à le dire le manager Aaron Boone.

Cela ne s’est pas produit dimanche soir, car l’erreur de terrain de Gleyber Torres en huitième manche a permis aux Red Sox de marquer le point égalisateur, envoyant le match aux figurants et permettant finalement à Boston de remporter la finale. Sans juge, des erreurs mineures peuvent exploser rapidement simplement parce que l’attaque des Yankees est considérablement moins menaçante sans la ligue majeure du capitaine menant 1,078 OPS. Les Bombers ne font en moyenne que trois points par match lors de leurs sept derniers matchs sans juge.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point la formation des Yankees était différente de naviguer sans le cogneur superstar de New York, Bello a d’abord ri et a admis que c’était différent, avant de se reprendre: « Je n’ai rien d’autre à dire », a-t-il dit avec un sourire.

Pour Boston, malgré la victoire pleine d’espoir dans la série, sa situation pourrait passer de décevante à désastreuse en quelques semaines.

Les Red Sox ont une fiche de 33-33, la dernière place de la Ligue américaine de l’Est et 14 matchs de première place. Les signes montrant qu’ils évitent les dernières places consécutives ont été difficiles à trouver, car leur jeu incohérent s’est prolongé sur un autre mois. Peut-être que s’ils jouaient dans une autre division, une qui n’incluait pas les Rays de Tampa Bay (48-20) en plein essor au sommet de la MLB et les prometteurs Orioles de Baltimore (41-24) avec le deuxième plus grand nombre de victoires au baseball, il y aurait plus croyance à Boston. Ajoutez les Yanks et les Blue Jays, une paire de représentants des séries éliminatoires de 2022 qui cherchent à gagner maintenant et bien au-dessus de 0,500, et ce quintette pourrait être le plus fort du sport depuis des années.

Le manager de BoSox, Alex Cora, ne l’admettra peut-être pas, mais son équipe ressemble de plus en plus à des vendeurs à la date limite des échanges. L’été dernier, lorsque l’officier en chef du baseball Chaim Bloom a échangé le receveur Christian Vázquez, les Red Sox n’étaient qu’à 3,5 matchs de la course aux jokers. Ils sont actuellement à quatre, mais l’équipe détenant la dernière place se trouve être le champion en titre Houston Astros. Les batailles AL East susmentionnées ne feront que rendre le rocher de Sisyphe plus lourd pour les Sox.

« L’organisation cherche des renforts, essayez de vous améliorer », a déclaré Cora dimanche. « Nous pensions que nous en avions assez, et non. Nous en avons encore besoin. En parlant à Chaim, il cherche toujours. Je crois que si nous pouvons survivre au côté lanceur, tout ira bien. »

Si la médiocrité de Boston persiste et que les affirmations de Cora s’avèrent apocryphes, il y a pas mal de joueurs sur la liste des Red Sox qui attireraient les clubs en lice.

Justin Turner, toujours en forme à 38 ans, a frappé son huitième circuit dimanche et a un 0,763 OPS en 63 matchs. Signé jusqu’en 2023 (avec une option de joueur 2024), Turner est une cible commerciale évidente et serait utile pour à peu près n’importe quel club en tant que frappeur désigné. Les releveurs de la ligue salivent à l’idée que Chris Martin (0,97 WHIP) ou le triple vainqueur des All-Star et des World Series Kenley Jansen deviennent disponibles à la date limite. Bien que Jansen, qui a signé jusqu’à l’année prochaine, ait récemment admis qu’il s’adaptait toujours à l’horloge de hauteur – cela pourrait expliquer son pire WHIP de 1,48 en carrière – il reste un plus proche fiable qui améliorerait plusieurs corps de secours en MLB.

Justin Turner lance un circuit en solo pour donner une avance rapide aux Red Sox sur les Yankees

Il y a aussi Hernández et Adam Duvall, qui deviendront tous deux agents libres cet hiver. Duvall a à peine joué en 2023 après s’être cassé le poignet gauche en avril, mais est revenu sur le terrain la semaine dernière. Boston le mettra en action et les clubs en lice surveilleront de près à quel point il ressemble au joueur qui était aussi chaud que quiconque avant de tomber. Duvall est la meilleure menace droitière des Red Sox, mais il est difficile de les imaginer conserver l’acquisition de l’intersaison s’ils ne font pas une course bientôt.

Pour ce que ça vaut, les Red Sox croient toujours qu’ils peuvent faire les séries éliminatoires, d’une manière ou d’une autre, et qu’une fois qu’ils y sont, tout est possible. Prendre deux sur trois de New York ce week-end n’a pas sauvé leur saison. Mais un balayage de leurs rivaux épuisés aurait mis la campagne 2023 au bord de l’irrécupérable, tandis qu’une autre perte en série aurait encore intensifié les appels à vendre des actifs clés.

Boston a encore quelque chose à jouer cette année, ne serait-ce que pour le moment.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .