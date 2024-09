Les Red Sox désignent Bobby Dalbec pour une mission

Les Red Sox ont annoncé ce matin qu’ils ont sélectionné le contrat du droitier Richard Fittsdont la promotion a été annoncée hier soir. Le joueur de champ intérieur désigné par le club Bobby Dalbec pour affectation afin de faire de la place à Fitts sur la liste des 40 joueurs et optionné droitier Chase Shugart en Triple-A afin de libérer de l’espace sur la liste active.

Dalbec, 29 ans, a été sélectionné au quatrième tour par les Red Sox lors du repêchage de 2016 et a attiré beaucoup d’attention avec ses débuts dominants lors de la saison raccourcie de 2020. Après avoir été rappelé à mi-chemin de la campagne de 60 matchs, il est devenu le joueur de premier but régulier du club dans la dernière ligne droite et a affiché une moyenne torride de .263/.359/.600 avec un nombre impressionnant de huit circuits en seulement 92 passages au bâton. Bien que les Red Sox aient finalement terminé cinquièmes dans la Ligue américaine Est cette année-là et que personne ne s’attendait à ce que Dalbec continue à frapper à un rythme de 63 circuits lors de sa première saison complète en 2021, il y avait néanmoins de l’optimisme concernant l’avenir du joueur alors âgé de 25 ans.

Bien que Dalbec n’ait pas frappé au même niveau surnaturel que lors de sa première expérience dans les ligues majeures, sa première campagne complète dans les ligues majeures en 2021 a néanmoins été productive. En 453 passages au bâton en 133 matchs, Dalbec a frappé un respectable .240/.298/.400 avec 25 circuits, 21 doubles et 5 triples en tant que premier joueur de base principal de Boston. Cette forte production de puissance a contribué à compenser son taux de retrait massif de 34,4 % et à faire de lui un batteur supérieur à la moyenne (106 wRC+) dans l’ensemble, mais les choses ont pris une tournure pire pour Dalbec lorsque sa puissance s’est évaporée au cours de la saison 2022. Alors que son taux de slugging isolé a chuté de près de cent points d’une année sur l’autre tandis que son taux de retrait au bâton est resté assez stable, sa production a chuté et il a fini par frapper seulement .215/.283/.369 avec un wRC+ 20% inférieur à la moyenne de la ligue en 117 matchs en 2022.

Ce fut la dernière opportunité de Dalbec en tant que titulaire régulier avec les Red Sox, puisqu’il a passé les saisons 2023 et 2024 principalement en Triple-A en tant que profondeur d’intérieur optionnelle. Il a plutôt bien frappé pour Triple-A Worcester au cours de ces deux années, mais ses opportunités au niveau des ligues majeures ont été rares et ne l’ont pas vu réussir. En 146 présences combinées au bâton des ligues majeures au cours des deux dernières années, Dalbec a frappé un horrible .159/.234/.235 tout en retirant au bâton à un rythme énorme de 48,6% et en ne frappant que deux circuits. Bien que Dalbec ait augmenté sa polyvalence ces deux dernières années, apparaissant aux quatre postes d’intérieur et au champ droit dans les ligues majeures, aucune polyvalence n’a pu surmonter cette production brutale au bâton.

Dalbec étant sur le point de se retrouver à court d’options et potentiellement admissible à l’arbitrage à l’approche de la campagne 2025, il n’est guère surprenant que les Red Sox aient décidé de laisser tomber l’appât sur le joueur de champ intérieur autrefois prometteur. S’il n’est pas réclamé au ballottage, les Red Sox auront la possibilité de le transférer aux ligues mineures pour le reste de la saison 2024, bien que Dalbec aura la possibilité d’opter pour l’agence libre des ligues mineures en quête d’un changement de décor à la fin de la saison.