Les Red Sox appellent le releveur Joe Jacques avant la série des Yankees

Les Red Sox de Boston ont appelé le lanceur gaucher Joe Jacques de Triple-A avant une série charnière contre les Yankees de New York, rapprochant le joueur de 28 ans d’un grand pas en avant pour terminer un voyage très improbable vers les ligues majeures – peut-être dans sa ville natale.

Selon MLB Network, Jacques, originaire de la région de New York, n’avait aucune offre de bourses d’études de la Division I à la sortie du lycée avant de rejoindre l’équipe de baseball du Manhattan College.

Il était alors un choix de 33e tour lors du repêchage de la MLB 2018 par les Pirates de Pittsburgh et a passé des parties de cinq saisons dans cette organisation avant que les Red Sox ne le sélectionnent lors du repêchage de la règle 5 de 2022.

Jacques a une MPM de 3,58 sur 27,2 manches de travail en 23 matchs cette saison, ce qui lui a valu une promotion dans l’équipe d’Alex Cora juste avant une longue série de matchs contre le grand rival des Red Sox.

Non seulement cela, mais Jacques a maintenant une chance de faire ses débuts tant attendus en MLB contre l’équipe pour laquelle il a grandi – les Yankees.

Jacques possède une MPM de 3,69 et un WHIP de 1,34 en 146 matchs (quatre départs) avec 10 équipes différentes au cours de sa carrière dans les ligues mineures.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore