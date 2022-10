Les Red Roses d’Angleterre : Le plus rouge des favoris de la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande ? | Actualités du rugby à XV

Emily Scarratt, la skipper Sarah Hunter et l’entraîneur-chef Simon Middleton dirigent une équipe des Red Roses qui sont les grands favoris de la Coupe du monde. Voici pourquoi c’est le cas…

Rarement, voire jamais, une équipe n’a participé à une Coupe du monde dans un sport aussi irrésistible que les Red Roses d’Angleterre en Nouvelle-Zélande. Ci-dessous, nous examinons pourquoi cela est en avance sur le tournoi qui commence ce week-end …

L’Angleterre n’est peut-être pas championne du monde en titre, après avoir subi une défaite 41-32 contre les Black Ferns lors de la finale de la Coupe du monde 2017 à Belfast, mais elle ne pourrait pas être plus fantaisiste.

L’entraîneur-chef Simon Middleton a déclaré aux médias avant le tournoi: “Nous devons le gagner. Nous avons la meilleure force en profondeur que nous ayons jamais eue. Nous avons tout à notre disposition que nous pourrions souhaiter. Nous sommes aussi prêt comme nous pouvons l’être.”

Calendrier et structure du tournoi de la Coupe du monde de rugby en Angleterre samedi 8 octobre Angleterre vs Fidji, Poule C 4h45 (GMT) samedi 15 octobre Angleterre vs France, Poule C 8h (GMT) dimanche 23 octobre Angleterre vs Afrique du Sud 5h45 (GMT) samedi/dimanche 29/30 octobre Quarts de finale de la Coupe du monde 4h30/7h30 (GMT)/1h30/3h30 (GMT) samedi 5 novembre Demi-finales de la Coupe du monde 3h30/6h30 (GMT) samedi 12 novembre Finale de la coupe du monde 6h30 (GMT)

L’ancienne capitaine de l’Angleterre, Maggie Alphonsi, a déclaré Sports du ciel plus tôt cette semaine : “On s’attend à ce qu’ils gagnent. Beaucoup de joueurs diront que s’ils ne gagnent pas, ce serait un échec.”

Combien de fois de tels bruits seraient-ils faits à propos d’une grande équipe – et du camp pas moins – juste avant une Coupe du monde ? Presque jamais.

Après avoir raté le titre des Six Nations en 2018 contre la France, l’Angleterre s’est lancée dans une reconstruction. Et reconstruire qu’ils ont.

Tous les titres des Six Nations depuis lors (2019, 2020, 2021, 2022) sont allés aux Roses rouges de manière emphatique, alors qu’il n’y a plus eu personne au monde pour les toucher depuis plus de trois ans…

Un record du monde de victoires engendre une énorme attente

Une telle confiance dans le fait de qualifier l’Angleterre de favori absolu pour la Coupe du monde découle principalement de sa forme et de ses résultats extraordinaires depuis novembre 2019.

Après une défaite 28-13 contre la Nouvelle-Zélande en juillet 2019, les Red Roses se sont lancées dans une remarquable série de 25 victoires de tests – quelque chose de jamais vu auparavant dans le test de rugby féminin ou masculin.

15 matchs à domicile, 10 matchs à l’extérieur, 13 Tests des Six Nations, huit Tests d’automne, un Test unique contre la France et deux Tests de préparation à la Coupe du Monde. Les Red Roses les ont toutes gagnées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les favoris de la Coupe du monde, l’Angleterre, peuvent s’inspirer des Lionnes vainqueurs de l’Euro avant le tournoi, déclare l’entraîneur-chef Middleton Les favoris de la Coupe du monde, l’Angleterre, peuvent s’inspirer des Lionnes vainqueurs de l’Euro avant le tournoi, déclare l’entraîneur-chef Middleton

Ils ont battu la France huit fois dans la séquence gagnante, l’Italie quatre fois, l’Écosse et le Pays de Galles trois fois, l’Irlande, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande deux fois – battant ces derniers 43-12 et 56-15 lors de tests consécutifs en novembre dernier. – et le Canada une fois.

Une telle opposition englobe chacun des six premiers du classement mondial du rugby, plus le changement, et ils ont été largement éliminés avec facilité. Particulièrement de ces derniers temps.

Le résultat net d’une telle course de forme sans précédent est que l’Angleterre entre, à juste titre, en tant que grand favori.

“Les chances sont en leur faveur, ils sont numéro un au monde, ils sont les champions en titre des Six Nations, ils sont pleins de confiance et ont les ressources, les investissements et les joueurs”, a déclaré Alphonsi. Sports du ciel.

“Je pense juste que ces joueurs sont préparés pour cela et beaucoup diront que s’ils ne gagnent pas, ce serait un échec.

“Cependant, vous ne pouvez pas compter sur la Nouvelle-Zélande, le Canada et la France car ils ont aussi l’impression que c’est leur moment.

“Je pense que l’Angleterre atteindra la finale – c’est fou de dire qu’elle ne le fera pas.

“Si la Nouvelle-Zélande se rendait en finale en tant que nation hôte, ce serait formidable pour la foule et l’intérêt.”

1) France 10-20 Angleterre, Stade Marcel Michelin, Clermont, 9 novembre 2019 2) Angleterre 17-15 France, Sandy Park, Exeter, 16 novembre 2019 3) Angleterre 60-3 Italie, Goldington Road, Bedford, 23 novembre 2019 4) France 13-19 Angleterre, Stade du Hameau, Pau, 2 février 2020 5) Ecosse 0-53 Angleterre, Murrayfield, Edimbourg, 10 février 2020 6) Angleterre 27-0 Irlande, Castle Park, Doncaster, 23 février 2020 7) Angleterre 66-7 Pays de Galles, Twickenham Stoop, 7 mars 2020 8) Italie 0-54 Angleterre, Stadio Sergio Lanfranchi, Parme, 1er novembre 2020 9) France 10-33 Angleterre, Stade des Alpes, Grenoble, 14 novembre 2020 10) Angleterre 25-23 France, Stade de Twickenham, 21 novembre 2020 11) Angleterre 52-10 Ecosse, Castle Park, Doncaster, 3 avril 2021 12) Italie 3-67 Angleterre, Stadio Sergio Lanfranchi, Parme, 10 avril 2021 13) Angleterre 10-6 France, Twickenham Stoop, 21 avril 2021 14) France 15-17 Angleterre, Stade Lille Métropole, 30 avril 2021* *Le test a été abandonné en raison d’une panne de projecteur après 62 minutes. L’Angleterre remporte la victoire car plus de 60 minutes ont été jouées 15) Angleterre 43-12 Nouvelle-Zélande, Sandy Park, Exeter, 31 octobre 2021 16) Angleterre 56-15 Nouvelle-Zélande, Franklin’s Gardens, Northampton, 7 novembre 2021 17) Angleterre 51-12 Canada, Twickenham Stoop, 14 novembre 2021 18) Angleterre 89-0 États-Unis, Sixways, Worcester, 21 novembre 2021 19) Ecosse 5-57 Angleterre, Edinburgh Rugby Stadium, 26 mars 2022 20) Italie 0-74 Angleterre, Stadio Sergio Lanfranchi, Parme, 3 avril 2022 21) Angleterre 58-5 Pays de Galles, Kingsholm, Gloucester, 9 avril 2022 22) Angleterre 69-0 Irlande, Welford Road, Leicester, 24 avril 2022 23) France 12-24 Angleterre, Stade Jean Dauger, Bayonne, 30 avril 2022 24) Angleterre 52-14 États-Unis, Sandy Park, Exeter, 3 septembre 2022 25) Angleterre 73-7 Pays de Galles, Ashton Gate, Bristol, 14 septembre 2022

La faim pour rattraper la finale de la Coupe du monde 2017 sur le sol kiwi

Sur l’équipe anglaise de 32 pour cette Coupe du monde, huit joueurs ont subi une défaite déchirante en finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande en 2017 – la défaite a été d’autant plus douloureuse que l’Angleterre avait voyagé et battu la Nouvelle-Zélande sur le sol kiwi deux mois avant la Coupe du monde.

L’arrière vedette Emily Scarratt, l’ailier Lydia Thompson, la tête lâche Vickii Cornborough, la talonneuse Amy Cokayne, la tête serrée Sarah Bern, les flankers Alex Matthews et Marlie Packer et la n ° 8 Sarah Hunter ont tous commencé cette finale à Belfast, et ressentiront une faim particulière pour rattrape cette défaite en Nouvelle-Zélande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La capitaine anglaise Sarah Hunter dit que l’expérience du tournoi pourrait être un facteur important avant la Coupe du monde La capitaine anglaise Sarah Hunter dit que l’expérience du tournoi pourrait être un facteur important avant la Coupe du monde

19 du groupe de joueurs n’ont jamais joué à une Coupe du monde auparavant, mais les goûts de l’ouvreur / centre Helena Rowland (23), les ailiers Jess Breach (24) et Abby Dow (25), l’ouvreur Zoe Harrison (24) , l’arrière Ellie Kildunne (23 ans), les piliers Maud Muir (21 ans) et Hannah Botterman (23 ans) et la flanker Sadia Kabeya (20 ans) ont tous fait preuve d’un superbe talent au cours des deux dernières années.

En plus de leur talent, ils ne savent pas non plus que continuer à gagner. Une magnifique habitude à adopter dans le sport professionnel.

Malgré toutes leurs ambitions, leurs intentions et leur immense qualité, les Red Roses sont, à certains égards, dans une position peu envieuse dans la mesure où leur succès et leur domination ont très certainement accru la pression pour réussir sur la plus grande scène.

Les Black Ferns de Nouvelle-Zélande ont battu les Red Roses pour le titre de la Coupe du monde 2017 en finale

La France reste une équipe coriace et talentueuse, tandis que les Black Ferns chercheront un retour en forme à domicile, mais la capacité de l’Angleterre à gérer la pression et l’attente contribuera grandement à décider si elle soulèvera le trophée.

Puissance et profondeur inégalées des coups de pied arrêtés

L’Angleterre joue à un rythme rapide, les cordes passent ensemble avec précision et ont un jeu de coups de pied décent, tandis que Scarratt est un superbe coup de pied. Leur véritable point de différence dans le rugby mondial réside cependant dans le coup de pied arrêté, avec leur alignement, leur maul et leur capacité de mêlée exceptionnels.

Il n’y a aucune équipe au monde qui s’est avérée capable de contenir ou d’égaler le maul des Red Roses, avec des essais de cette facette particulière du jeu qui arrivent en abondance.

Les compétences techniques de l’Angleterre à l’alignement, au maul et à la mêlée, combinées à sa puissance et à son conditionnement, les placent dans une excellente position

En effet, les prostituées Amy Cokayne et Lark Davies se retrouvent régulièrement sur la feuille de match, atterrissant à l’arrière de mauls parfaitement construits qui rugissent et se déchirent à travers des défenses épuisées et presque impuissantes.

Le groupe d’attaquants – entraîné par l’ancien deuxième ligne des Leicester Tigers, Louis Deacon – est devenu tellement à l’écoute les uns des autres que les positions du corps, le timing, les transferts de balle et la vitesse des maul drives sont exemplaires.

En mêlée, ils ont détruit des côtés ces dernières années, aussi bien avec la possession que contre la tête. À Berne, Botterman, Cornborough, Muir et Shaunagh Brown, la force des piliers anglais en profondeur est merveilleuse, et la puissance de leur pack est une source régulière de pénalités, ce qui à son tour conduit à des opportunités d’alignement et de maul.

Une troisième facette forte de leur performance sur coup de pied arrêté est les vols d’alignement, avec les deuxièmes lignes Abbie Ward et Zoe Aldcroft de véritables menaces sur le ballon adverse, stoppant les menaces à la source et, ce faisant, démoralisant et perturbant les adversaires.

La supériorité de l’alignement, du maul et de la mêlée sont des facteurs constants des performances de l’Angleterre ces dernières années. C’est une machine bien huilée qui nécessitera un certain temps d’arrêt.