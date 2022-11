Les Red Roses d’Angleterre affrontent les Black Ferns de Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby : une rivalité avec un esprit de vengeance | Actualités du rugby à XV

Nous examinons la plus grande rivalité du rugby féminin, alors que les Red Roses se préparent à affronter les Black Ferns en finale de la Coupe du monde

Il n’y a eu que deux vainqueurs multiples de la Coupe du monde de rugby féminin : les Red Roses d’Angleterre et les Black Ferns de Nouvelle-Zélande. Samedi, ils se retrouvent à Eden Park pour la dernière finale de la Coupe du monde…

Il y a eu huit Coupes du monde à ce jour et les Black Ferns ont remporté cinq titres sensationnels – en 1998, 2002, 2006, 2010 et 2017.

Au cours de la même période, les Red Roses ont remporté le prix ultime à deux reprises, en 1994 et 2014.

C’est la grande rivalité du rugby féminin, et l’équipe de Simon Middleton, dirigée par Sarah Hunter, doit affronter la Nouvelle-Zélande sur son sol. Bien qu’ils le fassent sur une série de victoires record et en tant que favoris.

La joueuse vedette Emily Scarratt, la skipper Sarah Hunter et l’entraîneur-chef Simon Middleton sont des figures centrales dans la volonté des Red Roses de réussir et de gagner

Des débuts déséquilibrés

Ce sont peut-être les deux meilleures équipes du monde, mais le début de cette rivalité était plutôt à sens unique.

En effet, les nations se sont rencontrées pour la première fois lors d’un test en août 1997, au sud de Christchurch à Burnham, l’Angleterre subissant une annihilation 67-0.

Au cours des 12 années suivantes, l’Angleterre subira une série de 11 défaites consécutives contre la Nouvelle-Zélande sans goûter à la victoire – cinq en Nouvelle-Zélande, cinq en territoire neutre et une à domicile.

L’Angleterre est peut-être une puissance du rugby féminin aujourd’hui, mais elle a perdu ses 11 premiers tests contre la Nouvelle-Zélande entre 1998 et 2009.

Les rencontres sont devenues beaucoup plus serrées au fil du temps, alors que les pertes de plus de 60 points se sont transformées en défaites de cinq points.

Le 21 novembre 2009, les Red Roses ont enregistré leur première victoire contre la Nouvelle-Zélande, s’imposant 10-3 à Twickenham avec beaucoup de réjouissances.

À partir de là, le record entre les deux est beaucoup plus égal : avec l’Angleterre en remportant sept, la Nouvelle-Zélande en remportant sept et un test tiré sur 15 matches entre 2009 et la finale de la Coupe du monde de samedi.

Ils sont devenus sans équivoque les deux équipes les plus fortes du monde, et ces derniers temps, ce sont les Red Roses qui ont le dessus.

L’automne 2021 a vu l’Angleterre enregistrer deux victoires dominantes sur ses adversaires en difficulté : 43-12 à Exeter et 56-15 à Northampton.

Telle a été la chute de la Nouvelle-Zélande ces dernières années, son public de rugby ne s’attendait pas à ce qu’elle atteigne la finale. Depuis la dernière finale de la Coupe du monde en 2017, les Kiwis ont été battus quatre fois par la France et deux fois par l’Angleterre, en perdant quatre d’affilée – deux fois contre la France, deux fois contre l’Angleterre – en novembre dernier.

Le capitaine anglais Hunter a mené son équipe à un incroyable record du monde de 30 victoires consécutives

L’Angleterre, en revanche, a réalisé un incroyable record du monde de 30 victoires consécutives aux tests et n’a pas perdu depuis juillet 2019.

La finale peut être un cas de « méfiez-vous de l’animal blessé ». Mais si l’Angleterre joue à son maximum, elle deviendra championne du monde samedi, quel que soit l’avantage des Black Ferns à domicile. Et cela ajouterait un autre chapitre à cette grande rivalité.

Les Red Roses ont toujours parlé de vouloir imiter les Lionnes du football et leur victoire au titre de l’Euro

Une histoire de Coupe du monde avec une revanche sur l’esprit ; et sur les cartes?

En huit campagnes de Coupe du monde, l’Angleterre a remporté deux titres et a vu sa participation – et souvent ses rêves – remarquablement terminée à cinq reprises par les Black Ferns.

Non seulement cela, mais la Nouvelle-Zélande a déjà battu l’Angleterre lors de quatre finales de Coupe du monde (2002, 2006, 2010, 2017), en plus d’une demi-finale avant cela (1998). Un morceau d’histoire douloureux pour les Red Roses à méditer, sans aucun doute.

La Nouvelle-Zélande a remporté son premier succès en Coupe du monde de rugby féminin en 2002, battant l’Angleterre en finale

La seule fois où l’Angleterre a été éliminée d’une Coupe du monde par quelqu’un d’autre que la Nouvelle-Zélande, c’était lors du tournoi inaugural de 1991, lorsqu’elle a perdu la finale 19-6 contre les États-Unis à Cardiff.

En 1998, les Black Ferns ont battu l’Angleterre 44-11 à Amsterdam en demi-finale, tandis que, quatre ans plus tard, la Nouvelle-Zélande a battu l’Angleterre 19-9 lors de la finale de la Coupe du monde 2002 au stade olympique de Barcelone.

La finale de la Coupe du monde 2006 au Commonwealth Stadium au Canada a vu la Nouvelle-Zélande gagner à nouveau, remportant une victoire de 25-17 sur les Red Roses.

En 2006, les Black Ferns se sont une fois de plus révélés trop forts pour l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde au Canada.

La Coupe du monde 2010 a vu les Black Ferns battre l’Angleterre 13-10 en finale, une défaite d’autant plus déchirante qu’elle s’est déroulée au Stoop avec les hôtes du tournoi Red Roses.

Les Black Ferns ont décroché leur troisième triomphe en Coupe du monde lors du tournoi à domicile de l’Angleterre en 2010

2014 a vu l’Angleterre remporter enfin un deuxième titre, mais l’a fait après avoir évité les Black Ferns après que l’Irlande ait remporté une victoire choc 17-14 sur les trois fois champions en titre pour les éliminer dans la banlieue parisienne de Marcoussis.

L’Angleterre a finalement obtenu son deuxième titre de Coupe du monde de rugby en 2014, mais a évité les Black Ferns en route pour le faire

La dernière finale de la Coupe du monde en 2017 a vu la Nouvelle-Zélande tuer l’espoir et la confiance anglais en finale, remportant une victoire 41-32 à Ravenhill à Belfast.

Une nation a-t-elle jamais été plus responsable d’autant de quasi-accidents par une autre dans un format de Coupe du monde de sport ?

Les Red Roses d’Angleterre auront à coup sûr une revanche en tête.

La dernière finale de la Coupe du monde en 2017 a vu les Black Ferns passer devant l’Angleterre 41-32 à Belfast

Sur l’équipe anglaise de 32 pour cette Coupe du monde, huit joueurs ont subi la défaite déchirante en finale de la Coupe du monde en 2017 – qui a été rendue d’autant plus douloureuse par le fait que l’Angleterre avait voyagé et battu la Nouvelle-Zélande sur le sol kiwi deux mois avant le Coupe du monde.

L’arrière vedette Emily Scarratt, l’ailier Lydia Thompson, la tête lâche Vickii Cornborough, la talonneuse Amy Cokayne, la tête serrée Sarah Bern, les flankers Alex Matthews et Marlie Packer et la n ° 8 Sarah Hunter ont tous commencé cette finale à Belfast, et ressentiront une soif particulière de se rattraper. cette défaite.

Il est là pour la prise. C’est maintenant à cette équipe des Red Roses de réussir là où tant d’autres ont échoué auparavant.