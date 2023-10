Les Red Riders mettent fin au règne OVAC d’Oak Glen | Actualités, Sports, Emplois

WHEELING — Les Weir Red Riders ont redressé le navire il y a longtemps et n’ont pas dévié de leur cap depuis.

À égalité lors de leur premier match de l’année et perdant leurs deux suivants, les Red Riders ont depuis remporté 12 victoires consécutives, leur amélioration et leur détermination ayant culminé avec un championnat OVAC 4A samedi au Wheeling Island Stadium, battant Oak Glen 4-1.

La victoire des Red Riders met fin au règne de six ans d’Oak Glen dans la division.

« Nous nous sentons plutôt bien en ce moment », a déclaré l’entraîneur-chef de Weir, Jeremy Angelo. « Cela a été une longue année, nous avons travaillé pour y parvenir, c’était un de nos objectifs de pré-saison et nous avons pu l’accomplir. Les filles ont travaillé dur, elles ont encore bien joué aujourd’hui et nous l’avons tenu jusqu’au bout.

Weir, tête de série n°1 du tournoi OVAC, est entré à la mi-temps de son match contre Oak Glen, n°2, à égalité 1-1.

Olivia Baker de Weir a ouvert le score à la 30e minute avec une tête bondissante, et pendant une grande partie de la première mi-temps, les Red Riders étaient à l’attaque.

Oak Glen a eu du mal à posséder le territoire de Weir pendant les 40 premiers, mais à la 33e minute, Kami Ward des Golden Bears a sauté sur une opportunité après qu’une passe errante lui ait permis de s’échapper au but. Une frappe de haut niveau a égalisé le score un chacun, et en entrant dans les vestiaires, il semblait qu’Oak Glen avait inversé le scénario du match.

« Je suis entré et leur ai parlé », a déclaré Angelo à propos de la mi-temps. « Je leur ai dit ce qu’ils avaient bien fait, ce qui représentait beaucoup de choses. Mais deux personnes ont commis une erreur et Oak Glen en a profité. Vous donnez un pouce à Kami Ward, elle va prendre un mile. Nous avons parlé de la façon de résoudre ces quelques mauvaises choses, et nous nous sommes concentrés sur les bonnes choses, c’est ce qui nous a permis de nous en sortir.

Weir a dominé ses adversaires 3-0 en seconde période, en commençant par un but de Baker à la 71e minute sur un jeu désordonné qui s’est terminé avec Baker, le gardien d’Oak Glen et un autre défenseur de Golden Bear disposés devant le but. Madelyn Cramer a récolté la passe décisive.

Même si les Red Riders ont mis un peu de temps à obtenir leur premier score de la nouvelle mi-temps, ils n’ont pas attendu longtemps pour obtenir leur deuxième. Baker a de nouveau marqué à la 72e minute pour que le senior réalise un tour du chapeau.

« Toute l’année, ça a été comme ça », a déclaré Angelo à propos de la pièce de Baker. « Elle est performante, elle travaille dur. Elle est l’une des capitaines, une chef d’équipe, et quand elle joue dur et travaille, le reste de l’équipe la suit.

Jaidyn Kelly a mis sa révérence dans le match avec un but à la 78e minute.

Le championnat du tournoi de conférence était le sixième de Weir dans l’histoire du programme.

Pour en revenir au train-train de la saison régulière, Weir (12-2-1) affrontera Linsly (7-3-3) à domicile le 3 octobre. Oak Glen (9-5-1) affrontera Wheeling Central Catholic ( 13-2-1) également à domicile le 3 octobre.







