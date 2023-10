Alors que l’équipe de football de Texas Tech est inactive ce week-end avant le match critique à domicile de jeudi contre TCU, il est naturel de regarder ce qui reste à Joey McGuire et à son équipe. Malheureusement, le chemin à parcourir semble intimidant.

Ayant besoin d’une fiche de 3-1 dans la dernière ligne droite pour simplement accéder à l’éligibilité au bowling, les Red Raiders ont du pain sur la planche. Bien sûr, tout commence avec la visite de TCU la semaine prochaine.

Les Frogs ont eu le numéro de Tech ces dernières années (mais là encore, de nombreux programmes Big 12 aussi). TCU a une séquence de quatre victoires consécutives dans la série et a remporté ses quatre derniers matchs au Jones Stadium.

Ensuite, les Red Raiders se rendront à Lawrence Kansas pour affronter une équipe de KU qui vole haut après avoir époustouflé l’Oklahoma n°6 cette semaine. De plus, lors de la visite de Tech, le joueur de pré-saison Big 12 de l’année, Jalon Daniels, pourrait être de retour au QB des Jayhawks (il se rapproche de plus en plus de je reviens d’une blessure au dos ce qui l’a contraint à rater la majeure partie de la saison).

En parlant de quarts dynamiques revenant d’une blessure, le QB à double menace de l’UCF, John Rhys Plumlee, est de retour à la tête des Knights après avoir raté plusieurs semaines en raison d’une entorse au genou. Bien que la défaite à domicile de samedi contre la Virginie occidentale maintienne l’UCF sans victoire dans le Big 12, la présence de Plumlee fera du voyage de l’UCF à Lubbock le 18 novembre un voyage que les Red Raiders ne peuvent pas se permettre de prendre pour acquis.

Ensuite, Tech terminera la saison par un voyage à Austin. Étant donné que les Longhorns pourraient jouer pour une place à la fois dans le match de championnat Big 12 et dans les éliminatoires de football universitaire, gagner au Royal-Memorial Stadium cette année pourrait être une tâche aussi difficile que celle que Tech a affrontée dans la capitale de l’État depuis un certain temps. .

Bien sûr, la saison dernière, Tech avait une fiche de 4-5 avant de terminer l’année avec trois victoires pour clôturer la saison régulière. Cette séquence de victoires était l’une des premières fois depuis longtemps que Tech était capable de prendre de l’ampleur en novembre.

Peut-être que la date d’ouverture de cette semaine arrive juste au bon moment pour organiser un autre bon dernier mois de la saison régulière. Tech a quitté Provo, Utah la semaine dernière, battu à la fois physiquement et émotionnellement, et une semaine de congé pour se ressourcer pourrait être exactement ce dont McGuire and Co. avait besoin.

Jetons donc un coup d’œil à quelques joueurs qui pourraient être prêts à terminer l’année en jouant leur meilleur football. Si ces quatre Red Raiders peuvent intervenir pour le reste du chemin, ils pourraient aider à sauver ce qui a été une année 2023 exaspérante pour le programme.