Dimanche après-midi à Denton, au Texas, sur le campus de la North Texas University, où Grant McCasland a passé les six dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef de Mean Green, le nouvel entraîneur-chef de basket-ball de Texas Tech a fait une petite déclaration en guidant son équipe vers un score de 89- 84 victoire contre le n°15 Texas A&M dans un match hors-concours.

Parce que le match était une exhibition, il n’était pas télévisé, donc les statistiques officielles étaient tout ce dont nous pouvions nous servir à moins que vous ne soyez dans la maison. Contrairement à la plupart des mêlées de basket-ball universitaire, ce match était ouvert au public afin d’aider à collecter des fonds pour les efforts de secours contre les incendies de Maui, à Hawaï.

Malheureusement, je n’ai pas pu y assister, donc tout ce qui est raconté ici vient de ceux qui étaient présents et de la partition du box. Il y a néanmoins quelques points à retenir qui méritent d’être notés.

Pop Isaacs présente un monstre pour Texas Tech

Il n’est pas exagéré de suggérer que le garde de deuxième année, Pop Isaacs, sera la meilleure arme offensive de Tech cette année. Il est le meilleur buteur de retour de l’équipe après avoir accumulé 11,5 points par match en tant que véritable étudiant de première année et il a déjà une mentalité intrépide que tous les buteurs d’embrayage semblent posséder.

Dans ce match, Isaacs était en feu à 3 points, l’aidant à terminer la journée avec 30 points. C’est une excellente nouvelle pour les fans des Red Raider qui s’inquiétaient peut-être de la capacité de cette équipe à accumuler suffisamment de points pour gagner dans le Big 12.

La saison dernière, le meilleur score d’Isaacs était de 24 points contre Nichols. Dans le Big 12, il a terminé avec 23 points contre le Texas à Austin. Bien que mettre 30 points sur les Aggies lors d’une exposition ne comptera pas dans son total de carrière, c’est un signe qu’il sait quel est son rôle dans cette équipe, et c’est marquer par lots. Attendez-vous à une grande saison d’Isaacs, l’une des stars en herbe les plus méconnues du Big 12.

Darrion Williams prend le départ pour Texas Tech

En supposant que McCasland ait joué ce match de la même manière qu’il le ferait lors d’un match de saison régulière, il est révélateur qu’il ait inséré le transfert du Nevada, Darrion Williams, dans les cinq de départ. Alors que les quatre autres partants, Isaacs, le garde de transfert de Virginie-Occidentale Joe Toussaint, l’attaquant de transfert de l’État de l’Arizona Devan Cambridge et le centre de transfert de l’État de l’Arizona Warren Washington, étaient des partants logiques, aller avec Williams sur le transfert du Grand Canyon Chance McMillan est une décision intéressante.

Williams est un étudiant de deuxième année de 6 pieds 6 pouces qui a été l’étudiant de première année de la Mountain West Conference en 2022-2023. Il a récolté en moyenne 7,7 points et 7,3 rebonds la saison dernière pour le Wolfpack et cette polyvalence pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est en lice pour les minutes de départ. Cependant, il n’avait que six points et deux rebonds en 18 minutes avant de commettre une faute.

Avoir trois pouces d’avance sur McMillan pourrait être la clé pour Williams. Avec Toussaint et Isaacs ne mesurant que 6 pieds, McCasland veut probablement avoir plus de taille sur les ailes, et avec Williams et Cambridge, il aura une paire de joueurs de 6 pieds 6 pouces dans le mélange.

McMillan était un tireur à 3 points à 40 % la saison dernière et sa touche de but pourrait être plus bénéfique en dehors du banc en remplacement d’Isaacs. Attendez-vous à ce qu’il joue un rôle important, tout comme Williams, car ces deux transferts de programmes intermédiaires qui ont atteint le tournoi NCAA 2023 seront des éléments importants de la formule gagnante de Tech.

Texas Tech gagne malgré une journée calme de la part de son grand homme

Lorsque Washington n’est pas sur le terrain, Tech est une très petite équipe. Pourtant, les Red Raiders ont réussi à s’imposer contre une grande équipe A&M un jour où le grand homme de Tech a commis une faute et n’a marqué aucun point en 22 minutes.

Washington a réussi sept rebonds et deux passes décisives, mais pour la plupart, il n’a pas été en mesure d’avoir autant d’impact que McCasland a besoin de lui. Lorsque Washington était sur le banc, Cambridge jouait le rôle du pseudo grand homme de Tech puisqu’il a passé 33 minutes en enregistrant 14 points et 6 rebonds. Recherchez beaucoup de petites balles de la part de Tech cette année lorsque Washington sera hors du jeu.

Texas Tech tire une tonne de 3

Selon un ami présent, A&M a joué une tonne de défense de zone. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les Red Raiders ont tiré 34 paniers à trois points.

En 14e position, Tech était à 41% des profondeurs, un bon signe pour une équipe qui n’était pas excellente à cet égard il y a une saison. Isaacs et McMillan se sont combinés pour tirer 22 de ces tirs, dont 12 provenant de McMillan, qui en a réalisé quatre. Isaacs, quant à lui, avait 6-10 ans ce jour-là.

Je ne sais pas si le plan de McCasland est de faire en sorte que 60 % des tentatives de placement de son équipe se fassent au-delà de l’arc chaque soir, mais cela s’est produit lors de cette mêlée. Espérons que le tir à chaud de Tech dans ce jeu soit un signe des choses à venir et pas seulement une performance ponctuelle.

Texas Tech a été largement dépassé

C’est une bonne chose que Tech ait été chaud du fond car, sur la vitre, les Red Raiders étaient dominés. Avec A&M détenant un avantage de 42-28, il était évident que la taille des Aggies était un problème.

A&M avait 17 tableaux offensifs et 23 points de seconde chance, soulignant un domaine dans lequel Tech devra s’améliorer. L’absence de Washington a probablement contribué à cette disparité, mais McCasland devra trouver un moyen d’y remédier cette saison.

Les chiffres d’affaires ont joué un rôle important dans la victoire de Texas Tech

Forçant 14 revirements et en récoltant 21 points, Texas Tech ressemblait à une équipe perturbatrice. C’est une caractéristique d’un programme de McCasland et quelque chose que les fans de Red Raider seront ravis de voir se perpétuer lors de son séjour à Lubbock.

Pendant ce temps, Tech était également bon lorsqu’il s’agissait de prendre soin du ballon. Les Red Raiders n’ont enregistré que 14 revirements menant à 11 points A&M. Cet avantage de 10 points en termes de chiffres d’affaires était peut-être la clé de la victoire et quelque chose qui doit être un élément cohérent de la recette réussie de Tech cette année.