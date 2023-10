Les Red Knights rebondissent en sections pour passer à autre chose | Actualités, Sports, Emplois

TORONTO — L’équipe de volleyball de Toronto a traversé la saison régulière invaincue, cependant, les Red Knights ont heurté un ralentisseur samedi lors de la finale de l’OVAC.

Après avoir subi sa première défaite de la saison, Toronto, tête de série n°3, est sorti mercredi et a remporté un titre de section en balayant Newcomerstown, tête de série n°14, 25-21, 25-20, 25-16, dans une section du district Est de la division IV de l’Ohio. Co-finale au George J. Kunzler Memorial Gymnasium.

« Cela signifie tout » L’entraîneur-chef de Toronto (22-1), Lori Lynn Jackson, a parlé de sa victoire au titre de section. « Nous avons vécu une saison incroyable. Notre bilan est désormais de 22-1. Nous avons subi notre seule défaite samedi. Cela a été un véritable choc émotionnel pour les filles. Nous n’avons eu que quelques jours d’entraînement après samedi.

« Les filles ont rebondi. Nous avons commencé lentement. Nous avons réussi à prendre le contrôle et nous avons couru avec. Je suis vraiment fier des filles.

Avec cette victoire, Toronto affrontera désormais Monroe Central en demi-finale de district à 18 heures mercredi soir. Monroe Central – la tête de série n°6 – s’est remis de deux déficits d’un match pour vaincre la tête de série n°8 Tuscarawas Central Catholic Central en cinq matchs, 23-25, 25-19, 10-25, 25-13, 15- 11.

Les Red Knights ont mené le premier match 14-11, avant d’étendre leur avantage à 16-11. Les filles en blanc ont mené jusqu’à la fin du match avec jusqu’à cinq points d’avance et ont remporté le match d’ouverture par quatre pour prendre une avance de 1-0 dans le match.

Les Trojans ont mené le deuxième match, 13-12, et plus tard, le score était dans l’impasse à 19. Les hôtes ont marqué deux des trois points suivants pour prendre une avance de 21-20, ce qui a amené Newcomerstown à demander un temps mort. Le temps mort n’a pas réussi à inverser la tendance puisque Toronto a remporté le match par cinq pour augmenter son avantage dans le match à 2-0.

Le troisième match n’était pas aussi serré.

Les vainqueurs ont pris un avantage de 14-5, obligeant les visiteurs du comté de Tuscarawas à demander un temps mort. Les Knights ont pris un avantage de 13 points avant de remporter le match par neuf points pour balayer le match.

« Ils ont bien joué » dit Jackson. « Nous avons tenu bon. Nous avons eu deux frappeuses dominantes aujourd’hui, Hannah Dobbs et Callie Anderson. C’était agréable à avoir. Ils ont réussi 23 attaques décisives et 10 attaques décisives.

« L’autre équipe a fait du bon travail au filet. Ils étaient décousus. Ils ont ramassé beaucoup de ballons.

«Nos filles ont réussi à s’en sortir. Ils se sont battus.

Individuellement pour Toronto, Dobbs a réalisé 23 attaques décisives, 16 récupérations, trois blocs et deux as, Andrea Reeves a enregistré 36 passes décisives, 10 récupérations, cinq blocs et deux attaques décisives et Callie Anderson a récolté 10 attaques décisives, deux as, deux blocs et une passe décisive. Également pour les Rouge et Blanc, Ashton Thomas a récolté six attaques décisives, sept blocs et trois récupérations, Tatum Derrington a produit six blocs et une passe décisive et Jayna Reeves a contribué trois attaques décisives et deux blocs. Enfin, Michelle Anderson a ajouté 17 récupérations, Riley Fischer a terminé avec quatre récupérations et Gracee Rex a terminé avec trois récupérations.

L’un des moments forts du match est survenu lorsque Thomas a réussi son 500e bloc. Elle en possède désormais 505.

Le match était le dernier à domicile pour les seniors des Red Knights, et ils ont pu sortir avec une victoire dans une co-finale de section.

« C’est gentil, » dit Jackson. «C’est sympa pour eux. J’entraîne ces seniors depuis trois ans.

«Je n’arrête pas de le dire – je sais que nous avons une défaite à notre actif – mais c’est notre année. Maintenant, nous devons nous préparer pour Monroe Central mercredi prochain.







