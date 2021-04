Deux des personnalités de City qui ont mené une tentative de priver Manchester United du contrôle de la famille Glazer il y a dix ans les ont exhortés à relâcher leur emprise à la suite de la débâcle de la Super League européenne de cette semaine.

Sky News peut révéler que Lord O’Neill – l’architecte de la campagne des Red Knights en 2010 – et le gestionnaire de fonds spéculatifs Sir Paul Marshall ont écrit à Joel Glazer, coprésident de Manchester United, pour exiger une série de réformes immédiates de la gouvernance d’entreprise. .

Dans la lettre, envoyée vendredi matin et vue par Sky News, le couple a déclaré à M. Glazer que sa famille devrait abandonner la structure d’actions à deux classes du club coté à New York et introduire une seule classe d’actions avec droit de vote.

Image:

Lettre de Lord Jim O’Neill à Joel Glazer



Les vitriers devraient également, selon la lettre, s’engager à réduire leur participation combinée du niveau actuel – qui s’élève à environ 75 pour cent – à un maximum de 49,9 pour cent.

Ces mouvements, selon Lord O’Neill et Sir Paul, « encourageraient un groupe plus large d’investisseurs à envisager de devenir propriétaire du club à l’avenir s’ils ont les mêmes droits de vote que tout le monde, en particulier vous et vos cinq frères et sœurs ».

Ils ont ajouté que la famille devrait réduire sa participation à moins de 50 pour cent en vendant une partie de sa participation au prix initial de 14 $ d’introduction en bourse « en signe de votre désir de bien faire les choses ».

L’intervention du duo est significative, car elle fait allusion à la décision la plus concertée en une décennie de la part des personnes impliquées dans le programme original des Red Knights de relancer leurs efforts pour évincer les Glazers.

Des sources proches d’eux ont insisté sur le fait que leur lettre conjointe ne constituait pas la résurrection officielle des Chevaliers Rouges, mais ont reconnu qu’elle remettait leur campagne pour le changement à Old Trafford «à l’ordre du jour».

En décidant d’écrire conjointement à M. Glazer, ils ont également souligné les implications potentiellement profondes des quelques jours les plus tumultueux de l’histoire récente du football anglais.

Image:

Joel Glazer s’est excusé pour son implication dans la Super League séparatiste



La décision des six clubs les plus riches de la Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – de rejoindre une nouvelle ligue européenne d’élite a provoqué un tollé parmi les fans, les joueurs, les administrateurs de football et les politiciens.

La véhémence de la réponse a convaincu les six personnes d’abandonner le projet deux jours après sa confirmation et a déclenché une réaction en chaîne d’événements qui pourraient finalement conduire à une législation régissant la propriété de clubs de football en Angleterre.

En 2010, Lord O’Neill et Sir Paul étaient les principaux architectes du consortium Red Knights qui a tenté d’obtenir un soutien suffisant pour monter une offre publique d’achat de 1,25 milliard de livres sterling sur Manchester United.

Image:

Lord Jim O’Neill. Pic: Richard Gardner / Shutterstock



Malgré le recrutement d’autres noms importants de la ville, ils ont conclu que leur campagne était vouée à l’échec et l’ont finalement abandonnée.

Les Red Knights ont été conçus comme un moyen d’exprimer leur frustration face à ce que de nombreux fans de Manchester United percevaient comme un manque d’investissement et d’intérêt pour le club de football le plus célèbre du monde sous la propriété des Glazers.

La famille basée aux États-Unis a pris le contrôle du club en 2005 dans le cadre d’un accord alimenté par la dette et, malgré de fréquentes rumeurs d’intérêt en provenance d’Arabie saoudite et d’ailleurs, ne semble pas avoir failli abandonner son emprise depuis.

















En 2012, les Glazers ont introduit Manchester United à la Bourse de New York pour 14 $ par action, levant un peu plus de 230 millions de dollars (165 millions de livres sterling).

Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en tant qu’entraîneur en 2013, l’équipe n’a pas réussi à remporter un autre titre de Premier League et n’a remporté que trois trophées dans la période depuis.

La qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA reste un moteur essentiel de la réussite financière des meilleurs clubs européens, Manchester United étant actuellement deuxième du classement de la Premier League.

















Bien que les membres de la famille Glazer aient vendu des parts d’actions à divers moments depuis le premier appel public à l’épargne, ils conservent une emprise de fer sur Old Trafford en raison de leurs actions à deux classes.

Jeudi, les actions ont clôturé à New York à 16,31 dollars, donnant au club une valeur marchande de 2,7 milliards de dollars (1,9 milliard de livres sterling).

Dans leur lettre à M. Glazer, ils ont demandé aux Glazers de créer un nouveau conseil de surveillance sur lequel les fans de Manchester United auraient le contrôle général des votes.

Ce conseil aurait des pouvoirs, y compris un veto sur « rejoindre[ing] toute nouvelle ligue ou compétition, les changements de prix des billets et un engagement annuel de 10 millions de livres sterling par an envers les associations caritatives basées à Manchester « .

















Il aurait également la possibilité de bloquer tout futur rachat d’actions par la société, selon la lettre.

Lord O’Neill, ancien économiste en chef de Goldman Sachs et ancien ministre du Trésor, fait partie des nombreux critiques virulents de la Super League européenne depuis la confirmation de son existence ce week-end.

Il a déclaré jeudi à Bloomberg News que le projet ESL était « l’une des propositions les plus ridicules que j’aie jamais vues de ma vie », et s’est demandé pourquoi JP Morgan Chase, le monstre de Wall Street, s’était inscrit pour le financer.

Vendredi matin, JP Morgan a publié une déclaration sur son rôle, affirmant qu’il avait « clairement mal évalué comment cet accord serait perçu par la communauté du football au sens large et comment il pourrait les affecter à l’avenir ».

Plus tôt cette année, Lord O’Neill figurait parmi les présélectionnés pour le poste de président vacant de la Football Association avant de se retirer en raison des engagements de temps du rôle.

La lettre de lui et de Sir Paul faisait suite à des excuses publiques de M. Glazer, dans lesquelles il disait que les propriétaires s’étaient « trompés et nous voulons montrer que nous pouvons rectifier les choses ».

« Manchester United a un riche héritage et nous reconnaissons notre responsabilité d’être à la hauteur de ses grandes traditions et valeurs », a écrit M. Glazer.

«La pandémie a soulevé tant de défis uniques et nous sommes fiers de la façon dont Manchester United et ses fans de Manchester et du monde entier ont réagi aux énormes pressions pendant cette période.

« Nous réalisons également que nous devons mieux communiquer avec vous, nos fans, car vous serez toujours au cœur du club. »

Le projet ESL incarnait le désir de longue date des clubs les plus riches d’Europe et de leurs propriétaires de capter une plus grande part des revenus commerciaux et de diffusion du sport.

L’impact de la pandémie sur leurs bilans a accéléré le projet malheureux, selon des initiés, des sources ayant déclaré à Sky News en octobre dernier que les clubs participants recevraient des centaines de millions de livres chacun pour leur inscription.

La lettre de Lord O’Neill et Sir Paul a déclaré que l’épisode de la Super League était « le point culminant de vos 16 ans de propriété du club et est peut-être le meilleur exemple de la façon dont vous semblez avoir été constamment déconnecté de la culture, de l’esprit, en effet. , le but même de Manchester United « .

« Dans votre lettre, vous parlez de rétablir la confiance avec les supporters, ce qui suppose qu’il y avait confiance dans l’existence avant les événements de la semaine dernière », ont-ils écrit.

« Comme vous le savez, d’autres pourraient se demander si cette confiance a jamais existé. Si votre désir déclaré de rétablir la confiance est sincère, ces propositions sont les étapes minimales que vous devriez choisir de faire.

D’autres clubs anglais qui s’étaient inscrits à l’ESL ont également fait face à de vives critiques pour leur implication, les supporters de Chelsea et de Liverpool faisant partie de ceux qui organisent respectivement des manifestations majeures à l’extérieur de Stamford Bridge et d’Anfield.

Un examen gouvernemental, ainsi qu’un projet distinct entrepris par la Premier League, examineront désormais divers aspects de la propriété des clubs de football et de la gouvernance du sport dans le but d’empêcher de futurs efforts de séparation.