Les Red Knights balayent pour rester invaincus | Actualités, Sports, Emplois

TORONTO — L’équipe de volleyball de Toronto demeure parfaite cette saison.

Après un premier match âprement disputé, Toronto s’est imposé lors des deux derniers matchs pour balayer Wheeling Central, 25-20, 25-8, 25-16, mercredi soir au George J. Kunzler Memorial Gymnasium.

« Je sais qu’en tant qu’équipe, le départ que nous avons eu dans le premier set, collectivement, a été le pire set de la saison en termes de compétences », Lori Lynn Jackson, entraîneur-chef de Toronto (12-0). « Nous avons eu de mauvaises passes, de mauvais sets et de mauvais coups sûrs. Nous venions juste de partir.

« En même temps, le fait que nous puissions gagner ce set en dit long sur toutes les filles talentueuses que j’ai dans ce programme. »

La victoire a permis aux Red Knights de balayer la série de la saison face aux Maroon Knights.

« Ils nous ont eu dans le deuxième set » » a déclaré l’entraîneur-chef de première année de Wheeling Central (5-6), Beth Blake. « C’est une très, très bonne équipe. Ils sont bien coachés. La n°7 (Hannah Dobbs) est la meilleure frappeuse que j’ai vue depuis assez longtemps.

« Nous voulions les attaquer quand elle était à l’arrière et non au filet. Malheureusement, nous n’avons pas pu le faire. C’est une très bonne équipe.

Individuellement pour les hôtes, Ashton Thomas a récolté quatre points, 15 blocs, six attaques décisives, quatre récupérations et un as, Andrea Reeves a enregistré cinq points, 33 passes décisives, neuf récupérations, trois blocs et un as et Hannah Dobbs a délivré six points, 23 attaques décisives, 14 récupérations et trois as. De plus, Michelle Anderson a réalisé 18 points, 18 récupérations, trois passes décisives et un as, Riley Fisher a terminé avec 13 points, neuf récupérations et quatre as et Callie Anderson a contribué trois points, cinq attaques décisives et deux récupérations. Enfin, Jayna Reeves a produit trois attaques décisives, trois blocs et une passe décisive, Tatum Derrington a récolté trois attaques décisives et un bloc et Gracee Rex a contribué avec neuf récupérations.

Individuellement pour les visiteurs, Kaitlyn Blake a réussi quatre attaques décisives, tandis qu’Helene Crall, Sydney Doyle et Remy Peters ont tous réalisé trois attaques décisives. De plus, Alexis Hood a délivré six passes décisives, tandis que Doyle a récolté six blocs.

Toronto a également balayé Wheeling Central le 6 septembre à Wheeling.

« C’était la même chose » » a déclaré l’entraîneur Blake. « Ils contrôlaient le match. Nous ne pouvions tout simplement pas les gérer. Ils sont bien entraînés. »

Il y avait quelques différences dans le match pour les filles de Gem City.

«Je pensais qu’ils frappaient la balle beaucoup plus» Jackson a parlé des Maroon Knights. «Je pense que le plus important, c’est qu’Ashton Thomas avait 15 blocs ce soir. Elle n’a pas laissé leur offense faire quoi que ce soit. En conséquence, notre ligne arrière n’a pas eu à jouer autant. Elle était une brique au filet ce soir.

Le premier match s’est déroulé par moments, cependant, les filles du comté de Jefferson ont réussi à jouer tout au long de la séquence pour se retirer et gagner le match par cinq points pour prendre une avance de 1-0 dans le match.

Les hôtes ont poursuivi sur leur lancée lors du deuxième match en remportant une victoire de 17 points pour prendre une avance de 2-0.

Toronto a fait avancer les choses dès le début du match 3 avant que Wheeling Central ne riposte, cependant, les vainqueurs ont pu se regrouper et se sont éloignés pour gagner le match par neuf pour terminer le match.

« Les premier et troisième sets étaient des batailles » dit Jackson. « Nous avons dû riposter dès le premier set. Nous avons dû nous rassembler en équipe.

« Il y a beaucoup de leadership dans cette équipe. Ils tiennent tout le monde éveillé. Ils ne laissent personne descendre. Une des petites différences cette saison, c’est le niveau de maturité des filles. Quand on perd un point ou qu’on fait une erreur, les filles ne baissent pas la tête. Cela en dit long sur leur caractère. Nous avons six personnes âgées.

Toronto devrait affronter aujourd’hui l’ennemi du comté de Jefferson, Catholic Central, au Mickey Barber Gymnasium. Le match JV devrait débuter à 17h30 et le match universitaire suivra.

Jackson est diplômé de Catholic Central.

« C’est un grand match pour moi » dit Jackson. « Nous jouons mon alma mater. Lorsque nous avons joué contre Catholic Central pour la première fois, ils ont remporté le premier set, mais nous avons ensuite repris vie dans les deuxième, troisième et quatrième sets.

« Notre premier set est un peu comme notre set d’échauffement. Je pense que nous serons prêts. C’est un grand match pour moi. C’est mon alma mater.

« Nous serons prêts. Nous les avons repérés. Nous avons regardé un film.

Toronto a encore une fois pris un bon départ puisque les Red Knights sont invaincus depuis 12 matches. La saison dernière, Toronto a remporté ses sept premiers matchs avant de s’incliner face à son rival Wellsville.

«Nous sommes 12-0» dit Jackson. « Ces filles n’ont jamais vu ça auparavant. Ils sont excités.

Wheeling Central devrait affronter Madonna mardi à 18h30 à la maison.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception