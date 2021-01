Une offre d’un club de championnat anglais de prêter le défenseur américain Aaron Long a été rejetée par les Red Bulls de New York, a déclaré une source au courant de la situation à ESPN.

L’offre impliquait d’accepter tout le salaire de Long et comprenait une option d’achat dans la fourchette de 2 à 3 millions de dollars américains. Les Red Bulls n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, bien que jeudi dernier, une source de la ligue ait déclaré à ESPN que les Red Bull n’avaient pas encore reçu d’offre officielle.

Long est actuellement à Orlando avec l’équipe nationale américaine, qui doit jouer un match amical contre Trinité-et-Tobago dimanche. Le natif d’Oak Hills, en Californie, a disputé 18 matches avec les États-Unis tout en marquant trois buts.

Le déclin de l’offre intervient au milieu de plusieurs rapports concernant l’avenir de Long. ESPN a rapporté vendredi que Liverpool faisait partie des équipes surveillant le défenseur central américain, tandis que Soccer By Ives a déclaré qu’il y avait trois clubs de Premier League anglais qui cherchaient à amener Long à bord. Le Washington Post a rapporté plus tôt que Reading, du côté du championnat anglais, était intéressé par le prêt de Long, tandis que MLSSoccer.com a déclaré que « les clubs anglais et français étaient intéressés ». La source a confirmé que l’équipe de France intéressée est Lorient.

Long, 28 ans, a suscité l’intérêt de diverses équipes au fil des ans. En 2019, plusieurs offres d’équipes de Premier League ont été rejetées. Celles-ci comprenaient une offre de West Ham United. Une offre de la Ligue 1 d’Amiens a également été rejetée.

Long a signé un nouveau contrat pour jouer pour les Red Bulls en 2019 et l’accord a un an de plus à courir plus une option d’équipe pour la saison 2022.

Long a été repêché par les Portland Timbers en 2014, mais a été libéré à la mi-saison après avoir été prêté au championnat USL avec Sacramento Republic et les Orange County Blues. Il a rapidement rejoint les Sounders de Seattle et a passé 2015 à jouer pour leur équipe de réserve. En 2016, Long a été jugé avec les Red Bulls et a été signé dans leur équipe de réserve, les New York Red Bulls II, et a passé toute la saison 2016 dans la USL.

En 2017, Long a fait une percée dans la première équipe des Red Bulls et a été un pilier depuis, faisant 120 matches de championnat, de coupe et de séries éliminatoires, marquant neuf buts. Il a été nommé Défenseur de l’année MLS en 2018, une saison au cours de laquelle les Red Bulls ont remporté le Supporters Shield, qui revient à l’équipe avec le plus grand total de points en saison régulière.