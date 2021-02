Les Red Bulls de New York et la MLS ont demandé à la Fédération américaine de football de ne pas publier le certificat de transfert international pour Kaku, poursuivant la saga entourant la tentative de signature du milieu de terrain par le club saoudien Al-Taawoun FC qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Des sources de la Ligue ont également confirmé que les Red Bulls « poursuivent tous les recours juridiques » sur le différend.

Le 1er février, Al-Taawoun a annoncé la signature de Kaku – également connu sous le nom d’Alejandro Romero Gamarra – avec une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’équipe accompagnée du hashtag #WelcomeKaku.

Mais les Red Bulls ont soutenu que Kaku était toujours leur joueur et qu’il était toujours sous contrat avec le club.

« Nous sommes au courant de l’annonce faite par l’Altaawoun FC », ont déclaré les Red Bulls dans un communiqué à ESPN le 2 février. « Les Red Bulls de New York ont ​​exercé une option de club dans le contrat de la Major League Soccer de Kaku pour la saison 2021, et il reste sous contrat avec la Major League Soccer et les New York Red Bulls. «

Kaku et ses représentants soutiennent que l’option n’a pas été exercée et que le joueur bénéficie également du soutien de l’Association des joueurs de la MLS en la matière. Dans une lettre de l’avocat général de la MLSPA Jon Newman à Todd Durbin, vice-président directeur de la concurrence et des relations avec les joueurs de la MLS, datée du 18 janvier, dont une copie a été obtenue par ESPN, la MLSPA soutient que Kaku est en rupture de contrat.

Un ITC est nécessaire pour qu’un joueur effectue un transfert ou déménage dans un autre club.

« L’avis d’option de Kaku a été envoyé par le directeur sportif des Red Bulls de New York, Denis Hamlett, le 28 février 2020, par courrier électronique à Scott Pearson », indique la lettre. « Le courriel de M. Hamlett a joint la lettre d’exercice de l’option et a demandé à M. Pearson de ‘[p]bail partagez-le avec le joueur et faites-nous savoir si vous avez des questions. Cet e-mail n’a pas été copié sur Kaku. Malgré plusieurs demandes de preuve du contraire adressées à MLS, cet e-mail du 28 février 2020 adressé à Scott Pearson était le seul moyen de livraison à Kaku de l’avis d’exercice de l’option 2021 dans son contrat.

« Vous avez déclaré que l’avis d’exercice de l’option avait été envoyé par courrier électronique et remis en main propre à Kaku. Ce n’était pas le cas. Malgré plusieurs demandes, MLS n’a pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle l’avis a été remis à Kaku. M. Pearson n’est pas désigné comme étant Kaku. représentant autorisé sur son contrat, et MLS n’a pas non plus produit de preuve que M. Pearson a, conformément à l’article 26.1 de l’ABC, signé un formulaire fourni par MLS le désignant comme l’agent autorisé de Kaku. «

Une tentative d’atteindre Pearson via sa page LinkedIn n’a pas abouti. La MLSPA a refusé de commenter.

Selon le Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, dans les sept jours suivant la demande d’un ITC, l’USSF doit « a) remettre l’ITC en faveur de la nouvelle association et saisir la date de désinscription du joueur; ou b) rejeter la demande de l’ITC et indiquer dans TMS la raison du rejet, qui peut être soit que le contrat entre l’ancien club et le joueur professionnel n’a pas expiré, soit qu’il n’y a pas eu d’accord mutuel concernant sa résiliation anticipée. «

La position d’Al-Taawoun et de l’Association saoudienne de football est que tout a été fait au-dessus du tableau. Dans l’émission télévisée Diwaniyah, le président de la FA d’Arabie saoudite, Yasser Al-Mashal, a déclaré: « Je fais confiance aux procédures de coopération juridique. Je ne pense pas qu’il y ait une erreur. »

Le média saoudien Dawri Plus a déclaré que l’international paraguayen avait « entamé des procédures de quarantaine à domicile » et « subirait davantage de tests physiques ».