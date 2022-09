Les recruteurs et les employeurs profitent de plus en plus des travailleurs étrangers temporaires, selon un avocat

Les travailleurs étrangers temporaires rapportent qu’ils paient des milliers de dollars aux recruteurs et aux employeurs pour obtenir un permis de travail au Canada — pour finir sans rien.

CBC Radio-Canada s’est entretenue avec plusieurs experts qui affirment que certains employeurs et consultants en immigration en Colombie-Britannique profitent souvent des travailleurs étrangers.

Pawan, une jeune femme indienne, dit qu’on lui a demandé de payer 30 000 $ pour tenter d’obtenir des travailleurs étrangers temporaires [TFW] permis au Canada, mais s’est plutôt vu facturer des frais exorbitants par un recruteur de TET et son éventuel employeur sans jamais en obtenir un.

Au cours du processus, Pawan, 25 ans, dit avoir été confrontée à des promesses non tenues, à des menaces et à des demandes illégales de milliers de dollars en frais de traitement lorsqu’elle a accepté une offre d’emploi sur l’île de Vancouver censée l’aider à obtenir le permis de travail.

Maintenant, sans emploi et sans permis, elle met en garde les autres contre un système qui expose les travailleurs étrangers temporaires à des abus de la part des recruteurs et des employeurs.

L’expérience de Pawan n’est pas unique.

CBC Radio-Canada s’est entretenu avec plusieurs experts qui disent qu’en Colombie-Britannique, certains employeurs et consultants en immigration profitent souvent des travailleurs étrangers temporaires [TFW]leur facturant illégalement des milliers de dollars en échange de permis.

Emploi et Développement social Canada [ESDC] n’a pas pu fournir de données sur le nombre d’employeurs ayant facturé des frais illégaux aux TET, mais a déclaré avoir reçu plus de 2 000 allégations entre avril et août.

L’avocat de Pawan a demandé, et CBC Radio-Canada a accepté, de ne pas inclure le nom de famille de Pawan ou le nom ou le type d’entreprise de son ancien employeur afin de ne pas interférer avec les développements en cours.

Frais élevés et promesses vides

Pawan vit en Colombie-Britannique depuis six ans. Mais l’année dernière, elle a quitté son mari, ce qui signifiait que son visa de conjoint allait bientôt expirer.

Une connaissance, qui est également consultante en immigration, a mis Pawan en contact avec un employeur qui a affirmé avoir les documents nécessaires pour l’embaucher comme TET pour un emploi sur l’île de Vancouver.

Pour qu’une entreprise embauche un TET au Canada, elle doit d’abord obtenir une évaluation de l’impact sur le marché du travail [LMIA].

Le consultant de Pawan lui a dit que l’entreprise avait obtenu l’EIMT et lui avait facturé de l’argent supplémentaire pour couvrir ses dépenses. Cependant, l’avocat de Pawan affirme qu’il est illégal pour un employeur ou un recruteur de facturer les frais associés à l’obtention du document.

Emploi et Développement social Canada affirme que le processus ne devrait coûter qu’environ 1 000 $.

Pawan a accepté de payer 5 000 $ sur des frais de 30 000 $, le reste devant être payé à la réception de son EIMT.

“Je n’avais… aucune connaissance du fonctionnement de ce processus”, a déclaré Pawan, qui dit que des amis lui ont dit que le prix était normal.

“C’est ce que je savais, que je devais payer cet argent.”

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fait face à des retards croissants dans le traitement des demandes de visa de TET en raison de la pandémie. (Ivanoh Demers/CBC)

Conditions de travail médiocres

En décembre dernier, Pawan a déménagé sur l’île de Vancouver pour commencer à travailler avec l’entreprise en attendant le permis – son visa précédent était toujours valide mais devait expirer.

CBC a examiné l’offre d’emploi, qui stipulait qu’elle serait payée 20 $ de l’heure, sept jours sur sept, avec des heures supplémentaires payées à temps et demi. En réalité, les fiches de paie de Pawan montrent qu’elle gagnait le salaire minimum et devait travailler neuf heures par jour et six jours par semaine – sans pause ni rémunération des heures supplémentaires.

“Je pensais qu’ils allaient m’aider avec l’EIMT [which was needed to receive a work permit]donc je n’ai rien dit”, a-t-elle dit.

Pawan y a travaillé pendant neuf mois, tout en se renseignant régulièrement sur le statut de l’EIMT.

Une recherche de CBC Radio-Canada a révélé que l’entreprise n’est pas actuellement enregistrée en Colombie-Britannique pour employer des TET, et qu’elle ne figure pas non plus sur la liste des employeurs de TET du gouvernement fédéral.

Après avoir contacté plusieurs services de soutien à l’immigration, Pawan dit qu’elle a quitté l’entreprise, lui laissant 5 000 $ de sa poche et sans permis de travail.

“Ils [the Canadian government] besoin de sensibiliser davantage à ces situations. A propos des lois et des règles qui sont à la disposition des immigrés”, a-t-elle déclaré.

Les experts disent que cela devient de plus en plus courant

Chaque année, plus de 100 000 TET viennent au Canada.

Selon le Migrant Workers Centre de Vancouver, de nombreux employeurs font appel à des recruteurs pour recruter des TET. Et ces sociétés intermédiaires peuvent souvent facturer des frais excessifs et illégaux.

“Les travailleurs eux-mêmes ignorent qu’il est illégal pour les employeurs ou les recruteurs de facturer ces frais”, a déclaré Jonathan Braun du centre.

“On leur dit que c’est un processus normal pour venir au Canada.”

Braun dit avoir constaté une augmentation du nombre de recruteurs facturant entre 20 000 et 30 000 dollars. Dans un cas, il a vu un TET accusé jusqu’à 75 000 $ US.

Un échange de SMS de février entre Pawan et son employeur met en évidence l’anxiété qu’elle ressentait à propos de l’état de sa candidature. (Ken Leedham/CBC)

Le gouvernement fédéral affirme que plus de 22 000 employeurs ont fourni des évaluations d’impact sur le marché du travail. Les employeurs sont tenus de respecter les conditions particulières du programme des travailleurs étrangers temporaires.

S’il est constaté que les employeurs ne respectent pas les conditions du programme, ils peuvent faire face à des sanctions allant de 500 $ à 1 000 $ par violation jusqu’à un maximum de 1 million de dollars et les EIMT approuvées peuvent être révoquées.

Employeurs non conformes sont répertoriés en ligne.

Les travailleurs migrants victimes d’abus peuvent signaler leur situation à la ligne téléphonique de Service Canada : 1-866-602-9448. L’agence affirme que toutes les allégations sont examinées et traitées dans les 48 heures.

Autres ressources en Colombie-Britannique pour les travailleurs migrants :