Les recrutements augmentent en Israël après la ruée vers le mont Meron

Mais les politiciens et les commentateurs politiques ont également accusé la police et d’autres autorités de jouer un rôle dans la tragédie. Le ministre de la Sécurité publique, Amir Ohana, qui supervise la police et les services de secours et qui a lui-même assisté au pèlerinage, est l’un de ceux qui font l’objet d’un examen attentif.

M. Ohana, le ministre de la Sécurité publique, posté sur Twitter cette police avait fait de son mieux.

«Il doit y avoir et il y aura une enquête approfondie, approfondie et réelle qui permettra de découvrir comment et pourquoi cela s’est produit», a-t-il déclaré plus tard dans une vidéo, ajoutant: «Du fond du cœur, je souhaite partager le chagrin de les familles qui ont perdu la chose la plus précieuse de toutes, et de souhaiter un prompt et complet rétablissement aux blessés.