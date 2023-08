Les recrues Terell Smith et Tyrique Stevenson se battent pour la place de demi de coin partant – Shaw Local

LAKE FOREST – Le demi de coin recrue des Bears Tyrique Stevenson savait que ce ne serait pas facile. Arrivé en tant que recrue, même en étant un choix de deuxième ronde (56e au total) en avril, Stevenson savait qu’un poste de partant ne lui serait pas confié.

Au cours des OTA au printemps, Stevenson avait l’air d’être sur la bonne voie pour verrouiller la place de demi de coin n ° 2 face au vétéran Jaylon Johnson. Les Bears ont déplacé le pro de deuxième année Kyler Gordon dans le coin du nickel pendant l’intersaison, créant une ouverture à l’extérieur.

Mais alors que le camp d’entraînement a commencé, Stevenson se retrouve de plus en plus à se battre avec son compatriote recrue Terell Smith pour des clichés avec la défense de la première équipe. Smith, un choix de repêchage de cinquième ronde du Minnesota, donne à Stevenson, qui a joué au ballon universitaire à Miami, une course pour son argent.

« C’est une compétition jusqu’à la fin », a déclaré Stevenson. «Nous avons tous les deux été repêchés. Pour les opportunités, peu importe où vous avez été repêché. À la fin de la journée, il arrive tous les jours avec la tête baissée, prêt à travailler comme moi.

« C’est une compétition jusqu’au bout. Nous avons tous les deux été repêchés. Pour les opportunités, peu importe où vous avez été repêché. — Tyrique Stevenson, demi de coin des Bears

L’année dernière, Kindle Vildor a joué le poste de cornerback extérieur lorsque Gordon a déménagé à l’intérieur. Même si les Bears vantent le système défensif 4-3 de Matt Eberflus comme défense de base, ils échangeront un secondeur contre un demi de coin supplémentaire la plupart du temps. C’est juste la façon dont la NFL s’est déroulée alors que les infractions de dépassement ont explosé dans toute la ligue.

Donc, le coin nickel est essentiellement un démarreur, même s’il n’est pas techniquement sur le terrain tout le temps. Les Bears pensent que se concentrer uniquement sur ce rôle sera une bonne chose pour Gordon. Cela ouvre également cette autre position de coin extérieur pour l’une des recrues.

« J’ai l’impression d’avoir pu montrer tout ce qu’ils demandaient jusqu’à présent », a déclaré Smith à Shaw Local. «Juste physicalité, couverture de zone, couverture d’homme. J’ai l’impression que, jusqu’à présent dans le camp, je coche toutes les cases.

Le coordinateur défensif Alan Williams est chargé de déterminer lequel de ces demis de coin recrue peut mieux remplir le rôle. Williams aime l’approche que ces deux-là ont adoptée dans la bataille de position.

« Ils l’acceptent », a déclaré Williams. «Ils veillent les uns sur les autres. Ce sont de bons coéquipiers. Ils ont été très bien. Pas un iota de, ‘Hé, je devrais être ici,’ ou, ‘Pourquoi est-ce?’ Ils vont très bien.

Johnson a fait écho à ce sentiment. Il a dit que la défense ne le considère pas comme une compétition.

« Ils ne se font pas concurrence », a déclaré Johnson. « Ils sont en concurrence avec l’attaque. Ils doivent aller là-bas et faire des jeux.

Mais avec une défense qui vient d’ajouter le lanceur de passes Yannick Ngakoue et qui a des partants légitimes à presque tous les endroits, cette position de cornerback est l’une des rares vraies batailles de position en ce moment.

Pour les recrues à presque tous les postes, les équipes de la NFL leur envoient beaucoup d’informations. Gordon a parlé la semaine dernière de la façon dont il a enfin l’impression de pouvoir jouer librement maintenant qu’il a un an et qu’il connaît bien tous les schémas et concepts.

Au poste de cornerback, où les recrues sont souvent la cible d’attaques adverses, il peut être difficile de rester en dehors de votre propre tête.

« Il se passe beaucoup de choses », a déclaré Stevenson. « Mais je commence à m’améliorer, je commence à vraiment comprendre le livre de jeu et à comprendre ce que ces entraîneurs et toute cette organisation attendent de moi. »

Stevenson est un corner physique qui, à 6 pieds et 214 livres, est important pour le poste. Il n’hésite pas au contact et frappe fort les porteurs de ballon.

Smith, 6-1, 204, s’est qualifié de « coin de presse physique » qui se targue d’être un joueur polyvalent.

Les deux joueurs seront mieux lotis après avoir traversé une bataille comme celle-ci. La réalité est qu’avec des blessures dans la NFL, l’équipe aura probablement besoin des deux à un moment donné cette saison.

« Cela ne semble pas bizarre », a déclaré Smith. « Nous sommes juste là-bas en train de jouer au football et de concourir. »