Les recrues Jaquan Brisker et Kyler Gordon devraient revenir à l’action cette semaine pour les Bears de Chicago – Shaw Local

Le secondaire des Bears s’attend à une infusion de renforts cette semaine.

Après que les Bears aient joué en désavantage numérique contre les Packers de Green Bay lors de la semaine 13, le demi de coin recrue Kyler Gordon et la sécurité recrue Jaquan Brisker devraient tous deux revenir en action dimanche contre les Eagles de Philadelphie.

Brisker et Gordon ont chacun commencé les 11 premiers matchs de la saison avant de subir des commotions cérébrales contre les Falcons d’Atlanta le 20 novembre. Ils ont raté les deux matchs suivants et n’ont pas joué depuis. Avec l’équipe qui sort d’une semaine de congé, ils auront eu trois semaines complètes pour se reposer.

“Les deux sont hors du [concussion] protocole », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus lundi au Halas Hall de Lake Forest. «Ils devraient être tous au carré. Il est important pour nous d’être en mesure de faire progresser ces gars-là. Ils ont travaillé avec le personnel de force et ont fait ce genre de choses et ont couru à côté.

Depuis les commotions subies par Brisker et Gordon, les Bears ont perdu la sécurité partante Eddie Jackson à cause d’une blessure au pied qui a mis fin à la saison le 27 novembre contre les Jets de New York. Le demi de coin Kindle Vildor a également manqué de temps en raison d’une blessure à la cheville.

Lorsque les Bears ont pris le terrain pour la dernière fois contre Green Bay le 4 décembre, ils jouaient avec un seul partant régulier dans le secondaire. Le demi de coin partant Jaylon Johnson a rejoint les remplaçants Jaylon Jones et Josh Blackwell au poste de demi de coin, ainsi que DeAndre Houston-Carson et Elijah Hicks à la sécurité.

Brisker et Gordon étaient les deux premiers choix des Bears au repêchage le printemps dernier. Le directeur général Ryan Poles et son équipe ont sélectionné Gordon de Washington avec le 39e choix au total et Brisker de Penn State avec le 48e choix, tous deux au deuxième tour.

Gordon a joué comme coin limite et comme coin de fente, ou coin nickel, lorsque l’équipe déploie cinq arrières défensifs.

“Avoir Gordon là-bas comme nickel, ce sera un gros morceau pour nous à l’avenir”, a déclaré Eberflus lundi. “Beaucoup d’équipes jouent à 11 [with three receivers and one tight end] donc nous serons souvent dans ce groupe. Et évidemment l’impact de Brisker avec ses talents de frappeur et de ballhawk. Nous sommes ravis de récupérer ces deux gars.

Les deux sont entrés et ont gagné des places de départ. Brisker a impressionné au début de cette saison par sa polyvalence en position de sécurité. Il a bien joué avec le vétéran du Pro Bowl Jackson. Cela pourrait être un ajustement maintenant qu’il devra jouer aux côtés de Houston-Carson au lieu de Jackson. Brisker a 73 plaqués combinés, trois sacs, une interception, un échappé forcé et un échappé récupéré sur la saison.

Gordon, quant à lui, a eu un départ un peu plus lent. Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay l’ont attaqué lors de la semaine 2. Depuis, il a rebondi et jouait son meilleur football en novembre avant de subir la commotion cérébrale. Il a 55 plaqués combinés cette saison, une interception, quatre passes défendues et un échappé forcé.

Herbert de retour bientôt : En plus de Gordon et Brisker, le porteur de ballon de deuxième année Khalil Herbert devrait être de retour « la semaine prochaine », a déclaré Eberflus. Herbert est dans la réserve des blessés depuis un mois avec une blessure à la hanche. La blessure s’est produite lors d’un retour de coup de pied contre les Lions de Detroit le 13 novembre.

“Il a atteint sa vitesse maximale, ses sauts sont bons et sa puissance dans ses jambes est excellente”, a déclaré Eberflus.

Au cours des 10 premiers matchs de la saison, les 643 verges au sol et les quatre touchés d’Herbert restent les meilleurs totaux de l’équipe au poste de porteur de ballon, derrière le quart-arrière Justin Fields.

Herbert a 2 verges d’avance sur les 641 verges au sol du porteur de ballon David Montgomery, et les deux arrières sont à égalité avec quatre touchés chacun. Montgomery a raté un match et demi cette année en raison d’une blessure à la cheville.

Vieux voisins : Les Bears affronteront les Eagles dimanche au Soldier Field. Le match mettra en vedette deux entraîneurs en chef qui étaient autrefois des collègues – et des voisins.

Eberflus était le coordinateur défensif des Colts d’Indianapolis lorsque l’actuel entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, était le coordinateur offensif. Leur temps de travail sous la direction de l’entraîneur-chef Frank Reich s’est chevauché pendant trois ans avant que les Eagles n’engagent Sirianni en 2021.

Eberflus a déclaré que leurs familles vivaient également dans le même quartier de l’Indiana.

“[Our] les familles traînaient ensemble, nous étions donc très proches », a déclaré Eberflus. « Il a une super famille. C’est un bon père de famille. »

Les Eagles arrivent avec un record de 12-1, le meilleur de la ligue.