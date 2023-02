Les recrues font face à des gaz lacrymogènes brutaux – Hollywood Life

Voir la galerie





Il ne reste que 6 recrues sur Forces spéciales : le test le plus difficile au mondeet les tâches deviennent de plus en plus difficiles. Carli Lloyd a échoué plus de tâches qu’elle n’en a réussi jusqu’à présent, elle a donc désespérément besoin d’une victoire. Avant la tâche suivante, le médecin-chef informe que Hannah Brun pas participé à la tâche à cause de son asthme.

L’état-major écoute le médecin-chef. Ils vont la tester d’une autre manière. Les 5 recrues qui peuvent participer doivent endurer la guerre chimique, et cet exercice est quelque chose que tous les soldats doivent affronter. Ils doivent récupérer un sac médical à l’intérieur d’un conteneur rempli de gaz lacrymogène toxique.

Dwight Howard est le premier. Il enfile son équipement et réussit cette tâche avec succès. Michel Piazza va après Dwight. Pendant l’exercice, Mike essaie de franchir une porte bloquée sans succès. Il tombe au sol. Il peut sortir, mais il a laissé tomber la trousse médicale. Il échoue au test.

Danny Amendola et Gus Kenworthy les deux passent. Gus dit que le gaz lacrymogène était plus “douloureux” que les os cassés. Carli est la dernière à partir. Elle oublie également le sac médical, alors elle échoue également à cette tâche. Il est maintenant temps pour Hannah de souffrir. Elle doit être complètement mouillée et poncée. Pendant 2 heures, elle doit endurer un dur labeur dans une chaleur de 105 degrés.

Après la tâche de guerre chimique, la DS évalue les recrues. Ils se demandent si Carli veut vraiment être ici. Ils l’appellent en interrogatoire pour avoir une conversation. Elle colle avec Forces spéciales. Elle est déterminée à gagner.

Le lendemain, les recrues doivent affronter leur exercice de combat le plus difficile de la saison. L’exercice s’appelle le fraisage, et il s’agit d’un esprit guerrier pur et brut. Les recrues doivent se battre.

Dwight et Danny s’affrontent en premier. Des coups de poing sont lancés tout autour. Cela devient vraiment physique, avec le casque de Danny qui s’envole pendant le combat. Danny est finalement déclaré vainqueur. Carli est capable de vaincre Hannah dans le combat et de gagner une tâche. Gus bat un Mike déjà affaibli.

Après la dernière tâche, Mike admet que c’est la première fois qu’il “pense à arrêter”. Les DS remarquent que Carli a fait mieux, mais maintenant ils s’inquiètent pour Mike. Ils l’ont amené et il admet pleinement qu’il commence à se sentir “découragé”.

Lorsque les recrues sont appelées, Mike se présente sans son brassard. Les autres recrues doivent faire des pompes tout en surveillant. Il s’excuse auprès des recrues, et il commence à être vraiment dur avec lui-même. Les pensées sur le départ continuent de s’insinuer

