Les recrues des Bears de Chicago Jaquan Brisker et Kyler Gordon reviennent avec un test difficile aux Eagles de Philadelphie – Shaw Local

LAKE FOREST – Les trois dernières semaines ont été un processus lent pour les recrues des Bears Kyler Gordon et Jaquan Brisker. Les deux arrières défensifs ont raté les deux matchs précédents après avoir subi des commotions cérébrales le 20 novembre contre les Falcons d’Atlanta.

“J’ai juste l’impression que, surtout cette année, l’accent est mis dessus”, a déclaré Gordon mercredi au Halas Hall. « Chacun va prendre son temps. Si vous avez le moindre symptôme, ils vont ralentir tout votre processus. »

À la suite d’une commotion cérébrale vicieuse pour le quart-arrière de Miami Tua Tagovailoa plus tôt cette saison, la NFL a pris une rare décision de mettre à jour son protocole au milieu de la saison pour rendre plus difficile le retour des joueurs à l’action après avoir subi des blessures à la tête.

Cela a conduit les arbitres à être plus libéraux pour retirer les joueurs des jeux et les garder hors des jeux.

Gordon a été retiré du match du 20 novembre à Atlanta au milieu de l’action. Brisker a également été retiré pendant le match, mais a réussi le test initial et est revenu au match. Brisker a dit qu’il se sentait bien jusqu’au lendemain. Les deux joueurs se sont retrouvés dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Trois semaines plus tard, ils sont maintenant prêts à revenir dans la formation de départ dimanche contre les Eagles de Philadelphie au Soldier Field. Ce sera une infusion indispensable pour le secondaire battu des Bears.

“S’asseoir, regarder le football, quelque chose comme ça, c’est très difficile”, a déclaré Brisker. “Regarder mes coéquipiers partir en guerre, c’est dur aussi.”

Les Bears ont été forcés d’affronter les Packers le 4 décembre avec un seul partant régulier dans le secondaire. Depuis que Gordon et Brisker sont sortis, la sécurité du Pro Bowl Eddie Jackson a subi une blessure au pied qui a mis fin à la saison.

Pour Brisker, en particulier, Jackson a été un mentor proche depuis le repêchage du printemps dernier. Les deux sécurités se complètent bien sur le terrain. La polyvalence et l’agressivité de Brisker à l’avant ont permis à Jackson de jouer en profondeur avec tout le monde devant lui. C’est une grande raison pour laquelle Jackson jouait à nouveau au niveau du Pro Bowl avant sa blessure de fin de saison.

“C’est évidemment différent parce que [Jackson] était un leader », a déclaré Brisker.

Jackson a pris Brisker sous son aile. Au cours de l’été, ils ont organisé une séance de cinéma chez Jackson. La conversation portait sur bien plus que le football.

“[He gave] différentes directions, juste si cela doit venir avec l’achat d’une maison ou simplement essayer de trouver la prochaine voiture », a déclaré Brisker. “En ce qui concerne le football, lire le quart-arrière, connaître les déguisements, quoi faire dans certains déguisements et des choses comme ça.”

Les Bears devraient être de retour au complet dans le secondaire à l’exception de Jackson. Le remplaçant vétéran DeAndre Houston-Carson a commencé à la place de Jackson. Gordon et Brisker feront équipe avec Houston-Carson et les demis de coin Jaylon Johnson et Kindle Vildor, qui est de retour d’une blessure à la cheville.

Les Bears ont encore quatre matchs à jouer, dont des affrontements difficiles contre Philadelphie et Buffalo. Gordon et Brisker seront chargés de revenir contre une équipe des Eagles qui revendique l’attaque n ° 1 dans le football.

“C’est pourquoi vous jouez au jeu”, a déclaré Brisker. «Contre les grands quarts-arrière, les grands receveurs, un rusher de 1 000 verges à Miles Sanders, quelque chose comme ça. C’est toujours génial d’être mis au défi chaque semaine. Tout le monde est génial, tout le monde est bon dans la NFL.