En octobre, ceux qui s’arrêtent au Rookies All-American Pub & Grill à St. Charles pour les ailes ou les hamburgers populaires du restaurant pourront les grignoter assis sur la nouvelle terrasse extérieure du restaurant tout en écoutant un groupe.

Le patio – qui est encore en construction – fait partie d’une série d’améliorations récentes au restaurant du 1545 W. Main St. à St. Charles. Le restaurant est l’un des six restaurants Rookies de la région.

D’importantes améliorations ont été apportées au Rookies Sports Bar and Grill d’origine à St. Charles, qui appartient au Karas Restaurant Group. Des améliorations extérieures, notamment une pergola, une scène, un bar extérieur et des sièges pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, sont toujours en cours. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“L’empreinte du restaurant est la même, c’est juste que tout est nouveau”, a déclaré Bob Karas, l’un des propriétaires du Karas Restaurant Group.

Karas Restaurant Group possède 13 restaurants dans la région, dont Rookies, The Village Squire, qui compte quatre emplacements, Alexander’s Cafe, qui compte deux emplacements, et Old Republic Kitchen and Bar à Elgin. Un autre restaurant Rookies devrait ouvrir prochainement à Crystal Lake.

Rookies in St. Charles a ouvert ses portes en 1996 sous différents propriétaires et Bob Karas l’a acheté en 1998.

“C’est mon bébé,” dit-il. « C’est le premier restaurant que j’ai ouvert seul avec mon beau-frère, Mike Maridis. Mon rêve a toujours été d’ouvrir un bar sportif.

Il avait travaillé avec son père, Paul, au Village Squire. Son père a ouvert le premier emplacement de The Village Squire en 1974 avec son frère, George.

L’une des améliorations apportées aux Rookies a été de relever le plafond du restaurant.

“C’est plus le look de nos jours”, a déclaré Karas. « C’est assez moderne. Les conduits sont également neufs.

Et désormais, tous les téléviseurs du restaurant sont à la pointe de la technologie. Les recrues ont fait salle comble le 11 septembre pour voir les Bears de Chicago battre les 49ers de San Francisco.

Le patio extérieur pourra accueillir au moins 100 personnes ainsi qu’un bar extérieur. Il comprendra également une scène extérieure et un foyer extérieur.

Lorsque le patio extérieur ouvrira ses portes, Karas pense qu’il sera bien accueilli. Les restaurants ont commencé à se tourner vers les repas en plein air en option suite aux restrictions sur les repas à l’intérieur causées par la pandémie de COVID-19.

Il y a maintenant une forte demande pour les repas en plein air.

“Avant COVID, les repas en plein air n’étaient pas une chose”, a déclaré Karas. « C’était là, mais ce n’était pas une chose. Maintenant, il est là pour rester.

Karas est fier du menu du restaurant.

“Nos doigts de poulet sont faits maison”, a-t-il déclaré. « Nos ailes désossées sont faites maison. Nos ailes peuvent aller contre les ailes de n’importe qui. Ils sont très juteux et nous offrons beaucoup de sauces.

Maria Fillion profitait du nouvel environnement mercredi après-midi en se préparant à manger les tacos au poulet qu’elle venait de commander. Elle est une cliente de longue date et est une ancienne serveuse et barmaid de Village Squire.

Ses enfants ont travaillé comme serveurs chez les Rookies à St. Charles pendant leurs études collégiales.

“C’est vraiment, vraiment bien”, a déclaré Fillion. « C’est tellement propre et rafraîchi. C’est exitant. Le patio va être super. Ils ont fait un excellent travail.”

Karas est plus que satisfait de la transformation du restaurant.

“C’est ma vision d’un bar sportif moderne”, a-t-il déclaré. “C’est confortable et familial, mais aussi moderne.”

Plus d’informations sur Rookies sont disponibles sur son site Web, rookiespub.com.