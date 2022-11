Les recrues de la station navale des Grands Lacs passent Thanksgiving dans le comté de McHenry – Shaw Local

Bruce Preston devient ému lorsqu’il explique que faire partie du Moose Lodge 691 de Johnsburg lui permet de redonner à sa communauté.

Une partie de cela s’est produite le jour de Thanksgiving.

Pour la première fois depuis 2019, avant que le COVID-19 n’annule les événements pendant deux ans, le Moose Lodge a pu inviter des marins du commandement de l’entraînement des recrues de la station navale des Grands Lacs à passer les vacances avec eux.

“Je n’ai jamais servi [in the military], mais j’ai été membre du conseil d’administration et membre ici. Ce lodge m’a appris la valeur de redonner », a déclaré Preston, ancien président junior du Johnsburg Moose Lodge.

Des groupes fraternels et d’anciens combattants du comté de McHenry ont offert des expériences similaires jeudi, notamment les Chevaliers de Colomb de St. Margaret Mary à Algonquin, Nunda Lodge 169 à Crystal Lake et Polish Legion of American Veterans Post 188 à McHenry.

Le programme d’adoption d’un marin de Thanksgiving existe depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les responsables des Grands Lacs. Au total, 1 300 recrues sont à la station, et celles qui sont éligibles pour participer au programme annuel doivent terminer le camp d’entraînement le 2 ou le 9 décembre.

« Ce programme permet [Recruit Training Command] de s’impliquer dans la communauté pendant les vacances alors que les organisations locales se présentent chaque année pour donner à nos recrues la chance de prendre un repas fait maison et de passer du temps dans un environnement confortable », a déclaré le capitaine Kertreck Brooks, commandant du centre de formation.

Après quelques photos, les recrues de la Naval Station Great Lakes Recruit Training Command ont défilé en formation le jeudi 24 novembre 2022 dans le Johnsburg Moose Lodge 691. Au total, 45 recrues de la Naval Station Great Lakes Recruit Training Command ont passé leur journée au Moose Lodge. (Janelle Walker)

De nombreuses recrues passent leurs premières vacances loin de chez elles, alors les appels téléphoniques, la bonne compagnie et la nourriture aident à remonter le moral, a déclaré Brooks.

L’une de ces recrues est Ernesto Rios, 19 ans, de Mission, Texas. “Si j’étais à la maison, je travaillerais et je n’aimerais pas ma vie”, comme il le fait maintenant, a déclaré Rios. Il a eu une éducation difficile et la Marine a changé la personne qu’il est et la personne qu’il devient, a-t-il déclaré.

Quand il sortira de la marine dans quatre ans, il veut utiliser le GI Bill pour une éducation et devenir agent immobilier, a déclaré Rios.

“Je veux aider les autres, comme les gens qui m’ont aidé”, a déclaré Rios.

Alex Gomes, 23 ans, de Boston a pris un moment avant le repas pour remercier le Moose Lodge de les avoir et encourager ses camarades recrues. En tant que l’un des marins les plus âgés, il a “en quelque sorte été un facteur de motivation pour la division”, a déclaré Gomes.

Ernesto Rios, 19 ans, de Mission, Texas, casse les balles lors d’une partie de billard au Johnsburg Moose Lodge 691 le jeudi 24 novembre 2022. Il faisait partie des 45 recrues de l’Académie navale des Grands Lacs qui ont passé leur Thanksgiving au loge. (Janelle Walker)

Gomes était assis à côté de Ricardo “Sonny” Maldonado, 18 ans, de Californie. Maldonado, a déclaré Gomes, était en fait le “chef de file de la division”, mais lorsqu’il voyait ses camarades de bord se débattre, il intervenait et faisait de son mieux pour aider.

Après que les recrues aient eu leur dîner – ou les secondes et les tiers de ce dîner – elles ont été invitées à jouer au billard, à chanter au karaoké, à appeler ou à passer des appels vidéo à leurs familles. Les téléphones et les ordinateurs ont été apportés par les membres de Moose Lodge.

Ils ont récupéré les marins vers 6 heures du matin, a déclaré Preston. Ils ont prévu une journée complète d’activités avant de les ramener à la base vers 18h.

Les recrues de la marine n’étaient pas le seul groupe spécial à prendre part au repas. Au total, 20 personnes, dont des enseignants et des enfants, sont venues de Mooseheart, un pensionnat au nord d’Aurora pour les jeunes qui ne peuvent pas vivre avec leur famille pour diverses raisons.

Alex Rebollar, 20 ans, d’Austin, Texas, obtient des secondes le jeudi 24 novembre 2022, au Johnsburg Moose Lodge 691. Il était l’une des 45 recrues de la Naval Station Great Lakes’ Recruit Training Command qui ont passé leur Thanksgiving au Loge de l’orignal. (Janelle Walker)

Lisa et Philip Johnson travaillent à Mooseheart depuis 21 ans et le couple s’est rencontré alors qu’il y travaillait. Ce sont des professeurs de famille, agissant presque en tant que parents pour une maison de garçons sur le campus de Mooseheart.

C’est une journée spéciale pour les enfants, a déclaré Lisa Johnson, ajoutant: «Ils adorent ça. Ils se sentent comme des rock stars.

Pour de nombreux jeunes hommes et femmes qui ont passé au moins une partie de leur jeunesse à Mooseheart, l’événement est également une occasion pour eux de poser des questions aux recrues sur ce que c’est que de servir dans l’armée.

“C’est une possibilité pour leur avenir”, a-t-elle déclaré.