Les recrues de la police fédérale de la GRC pourraient bientôt éviter le dépôt de formation de Regina et les services de police de première ligne

La GRC est à l’aube d’un changement majeur dans la façon dont elle recrute des agents dans la police fédérale – une décision qui permettrait à certains membres de la GRC d’éviter le dépôt de formation à Regina et la période de service habituelle au sein de la police de première ligne.

« Nous modernisons vraiment notre approche pour dire que nous ne faisons pas de solution universelle », a déclaré le sous-commissaire Mark Flynn, chef de la police fédérale, à CBC News.

« C’est une reconnaissance du fait que tout le monde ne veut pas exercer des fonctions policières de première ligne avant de se lancer dans ce travail très stimulant et gratifiant que nous accomplissons dans le cadre du programme de police fédéral. »

La GRC a récemment envoyé une note interne alertant ses membres du changement proposé. L’idée est de permettre aux candidats qui souhaitent travailler sur des dossiers fédéraux – qui incluent les cas les plus sensibles et les plus médiatisés de la GRC et impliquant des choses comme l’ingérence étrangère et la lutte contre le terrorisme – de postuler directement pour travailler avec Flynn.

Les candidats retenus s’entraîneraient ensuite dans une installation à Ottawa, plutôt que sur le terrain d’entraînement historique de Regina, et n’auraient pas à servir dans un détachement.

Le sous-commissaire Mark Flynn a récemment été promu à la tête de la police fédérale au sein de la GRC. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Flynn a déclaré qu’il devait changer la façon dont il recrute les agents pour rester au courant d’une charge de travail croissante.

« J’adorerais pouvoir enquêter sur chaque crime et sur chaque criminel que je connais. Mais je ne peux pas », a-t-il déclaré.

« Il y a des moments où je suis confronté à des listes de cibles prioritaires, où nous devons les trier et travailler sur la menace la plus élevée, même si nous connaissons d’autres réseaux criminels en activité que nous ne pouvons pas cibler. »

La GRC envoie ses recrues à l’Académie de la GRC à Regina depuis plus d’un siècle. Les cadets y suivent un programme de formation de 26 semaines avant d’être affectés dans un détachement, souvent en zone rurale. Les personnes intéressées par la police fédérale peuvent alors demander un transfert.

C’est ce que Flynn a fait. Il a déclaré reconnaître que le cheminement de carrière décourage probablement de nombreuses personnes de postuler.

« S’il y a quelqu’un qui souhaite rejoindre l’organisation et se spécialiser, nous ne voulons pas que le modèle traditionnel consistant à envoyer des gens travailler en première ligne soit un obstacle pour eux », a-t-il déclaré.

Beaucoup hésitent à servir dans des détachements éloignés

Michael Kempa, professeur de criminologie à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le changement de politique pourrait éliminer un obstacle qui contrecarre les efforts de la GRC pour recruter des personnes ayant des niveaux d’éducation plus élevés.

« Évidemment, beaucoup d’étudiants viennent à mes heures de bureau parler de carrières dans la police. Beaucoup d’entre eux sont très réticents à envisager de se joindre à la GRC… Ils disent : « Je ne veux pas être envoyé dans des régions éloignées de… » … le nord du Canada, le nord-ouest du Canada pour participer aux initiatives locales de police communautaire », a-t-il déclaré.

« Je pense que si nous cherchons à recruter des personnes possédant des niveaux d’éducation plus élevés, cela aiderait certainement. »

La GRC a mis sur pied un projet pilote pour tester l’idée. Il s’agit d’un volet d’accès direct au programme de services de protection, qui a élargi ses services plus tôt cette année pour fournir une protection rapprochée aux hauts ministres et fonctionnaires fédéraux en réponse à la menace croissante de violence politique.

WACTH | Les députés et les bureaucrates bénéficieront d’une plus grande sécurité de la GRC

Les députés et les bureaucrates bénéficieront d’une plus grande sécurité de la GRC La Gendarmerie royale du Canada déclare qu’elle se prépare à offrir une sécurité accrue aux hauts ministres et fonctionnaires du gouvernement en réponse à l’augmentation des menaces de violence et des cas de comportement menaçant.

Le plan consiste à examiner les résultats du projet pilote, à apporter les modifications appropriées et à commencer une formation dédiée pour les recrues de la police fédérale en 2024 dans un établissement à Ottawa, a déclaré Flynn.

« Si nous voulons supprimer autant d’obstacles que possible qui affectent notre capacité à recruter et à retenir les gens… il est également important d’offrir cette option de formation dans la ville où se trouve le travail et où les gens veulent vivre », » il a dit.

Flynn a déclaré que le cours de formation de la police fédérale – qui doit encore être approuvé par l’équipe de santé et de sécurité de la GRC – se concentrera sur les exigences de la police fédérale et fournira plus souvent une formation spécialisée mise à jour. Les premiers cadets du projet pilote suivent 14 semaines de formation, l’accent étant mis sur la protection rapprochée et la conduite automobile.

« J’ai suivi une formation il y a plus de 25 ans et la formation que j’avais alors reçue était alors d’actualité », a déclaré Flynn.

« Mais au fur et à mesure que j’ai occupé certains des postes que j’ai occupés, je peux vous dire que j’aurais dû bénéficier d’une formation mise à jour et plus actuelle pour bon nombre de ces postes. »

Le syndicat de la GRC aime le modèle du dépôt

Tout le monde n’est pas satisfait du changement prévu.

Brian Sauvé est président de la Fédération nationale de la police, le syndicat de la GRC. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les détails du programme de formation proposé parce qu’il n’était pas impliqué dans son développement – ​​mais il a fait l’éloge du modèle de dépôt.

Cela « garantit que les membres de la GRC sont bien préparés pour intervenir efficacement dans leurs propres communautés, ou partout où cela est nécessaire, à toute urgence qui les attend, dans des rôles de police contractuelle ou fédérale », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié plus tôt ce mois-ci.

« La tendance dominante partout au Canada est d’augmenter les normes en matière de formation policière de base et continue, et non de les réduire ou de les cloisonner en fonction d’un besoin spécifique. »

Les cadets de la GRC participent à une marche quotidienne à la salle d’exercices du dépôt de la GRC à Regina le vendredi 3 mars 2005. Le modèle du dépôt fait partie de l’ADN de la GRC depuis plus d’un siècle. (Troy Fleece/Presse Canadienne)

Flynn a déclaré que même s’il sait que la nouvelle approche suscitera des inquiétudes, il doit réagir à des chiffres de recrutement de plus en plus désastreux.

La GRC est en deçà des niveaux d’effectifs de base partout au Canada, ce qui laisse les détachements en sous-effectif et met peut-être en danger la sécurité publique.

Pendant des années, les agents de la police policière fédérale ont été affectés dans des détachements pour combler les lacunes des services de police provinciaux sans être remplacés.

« Quand vous regardez (…) la demande et l’évolution qui se produit dans les réseaux criminels – qu’il s’agisse du crime organisé qui soutient des États hostiles, ou du crime organisé qui utilise les financements et les services d’États hostiles pour poursuivre ses efforts – nous ne savons pas. » avoir les ressources pour lutter [it] tout cela en même temps », a déclaré Flynn.

« Pour moi, la réalité est que si nous voulons devenir une organisation moderne, nous devons apporter des changements. »

La GRC n’est pas le « FBI du Nord » : Flynn

Flynn a insisté sur le fait que les changements à venir ne constituent pas une première étape vers le retrait de la GRC des services de police contractuels.

Plus tôt cet été, le Toronto Star rapportait que l’idée de transformer la GRC en une version canadienne du FBI prend de l’ampleur au sein du cabinet du premier ministre .

L’idée, qui a circulé à Ottawa au fil des ans, est de retirer la GRC du travail de police contractuelle de première ligne dans huit provinces, trois territoires et 150 municipalités et de se concentrer sur la police fédérale.

« Non, cela s’adresse à la police fédérale. [It] ce n’est pas le FBI du Nord. Nous sommes la Gendarmerie royale du Canada avec une histoire forte et fière », a déclaré Flynn.

Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, s’adresse aux journalistes lors de la retraite du Cabinet libéral à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, le 22 août 2023. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Le gouvernement fédéral examine actuellement les contrats de la GRC avec les provinces, les territoires et les municipalités, qui expireront en 2032. Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré récemment qu’il était trop tôt pour faire allusion à une décision quant à l’avenir des services de police contractuels.

« Nous pensons qu’il y a certaines choses qui fonctionnent très bien, d’autres qui doivent peut-être être améliorées et certaines juridictions pourraient décider d’aller dans une direction différente », a-t-il déclaré lors de la retraite du Cabinet la semaine dernière à Charlottetown.

« Il n’est même pas préliminaire de dire qu’il est prévu de déchiffrer cette omelette aussi rapidement. »

Un rapport sur la fusillade de masse recommande la suppression progressive du dépôt

Kempa a déclaré qu’il semble inévitable que la GRC abandonne certains de ses contrats. Certaines communautés, comme Surrey, en Colombie-Britannique, envisagent de remplacer la gendarmerie par de nouvelles forces de police locales.

« Le fait est que cela ne ressemblera jamais à un interrupteur binaire, où un jour vous appuyez sur l’interrupteur et la GRC se retrouve à court de contrats de police », a-t-il déclaré. « Il y a tout simplement trop d’endroits au Canada qui sont très éloignés et qui n’ont pas les ressources nécessaires pour établir leurs propres services de police municipaux indépendants.

« La question de la réforme de la GRC va vraiment nécessiter une conversation très mesurée et adulte dans les mois et les années à venir. »

LeBlanc devra également décider bientôt si son gouvernement adoptera les recommandations de la Mass Casualty Commission, l’enquête qui a examiné la réponse de la GRC à la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse qui a fait 22 morts.

Les commissaires ont demandé à la GRC d’éliminer progressivement le modèle de formation en dépôt d’ici 2032 et au gouvernement fédéral de le remplacer par un programme de formation diplômant de trois ans.