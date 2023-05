Les recrues de la police ayant des liens avec la violence domestique et les délinquants sexuels «toujours en cours de nomination»

Selon le chien de garde de la police pour l’Angleterre et le Pays de Galles, des policiers ayant des liens avec le crime organisé, les délinquants sexuels et la violence domestique ont réussi ces derniers mois malgré une refonte du processus à la suite du meurtre de Sarah Everard.

Dans un lettre au ministre de l’intérieurSuella Braverman, inspecteur HM de la gendarmerie, Matt Parr, a déclaré qu’un examen des dossiers de vérification sur deux mois a révélé des inquiétudes concernant plusieurs nouvelles recrues.

Ils comprenaient :

Un officier ayant des antécédents de violence domestique contre plusieurs partenaires.

Un officier lié à un gang criminel.

Un agent dont un membre de la famille était un délinquant sexuel enregistré.

Un officier dont un membre de la famille avait été emprisonné pour trafic de drogue.

L’Inspection des services de police et d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMICFRS) a examiné 300 dossiers de vérification entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023 et a constaté que 13 étaient préoccupants.

Le lettre, publié aujourd’hui, déclare : « Dans les 13 cas, nous étions en désaccord avec les décisions de vérification. Nous n’étions pas convaincus que les forces impliquées avaient suffisamment pris en compte les risques associés à la nomination des candidats. Nous nous sommes retrouvés avec des questions substantielles sur la sagesse de les nommer.

Dans au moins trois cas, les forces ont retiré ou suspendu l’autorisation de vérification après que des préoccupations ont été soulevées par le HMICFRS, a-t-il ajouté.

Les découvertes surviennent après une premier rapport de vérification, publié en novembre, a révélé que de mauvaises procédures de vérification et des échecs de leadership avaient permis à des milliers d’officiers «prédateurs» de rejoindre la police. Le rapport a été ordonné après l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah Everard en mars 2021 par un officier de la police métropolitaine en service, Wayne Couzens.

En réponse au rapport d’étape, Braverman a déclaré qu’elle avait lancé la deuxième phase de l’enquête Angiolini sur le viol et le meurtre d’Everard, qui est présidée par Dame Elish Angiolini, ancienne procureure en chef d’Écosse.

Braverman a déclaré que le contrôle devait être « irréprochable dans toutes les forces de police du pays ».

La mise à jour du HMICFRS indique qu’il y a eu « quelques améliorations depuis notre inspection, mais toutes les forces ne peuvent pas démontrer des progrès acceptables sur certaines recommandations ». Il a ajouté que le rapport faisait neuf recommandations liées à la vérification à chacun des 43 services de police d’Angleterre et du Pays de Galles et estimait que 73% avaient ou étaient susceptibles d’être traités dans les délais fixés.

Braverman a déclaré: «De bons progrès sont en cours, mais il ne peut y avoir d’excuses et j’attends de toutes les forces qu’elles redoublent d’efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations de l’Inspection dans les délais fixés.

«Le gouvernement fait avancer les travaux pour améliorer la culture, les normes et le comportement dans l’ensemble des services de police – y compris en révisant le processus de licenciement des agents qui échouent loin – et je continuerai à demander des comptes aux forces pour restaurer la confiance du public dans la profession.»

Le Conseil national des chefs de police (NPCC) a déclaré que « des mesures rapides et énergiques » avaient été prises depuis le rapport initial, ajoutant : « Il est juste que les forces de police soient tenues responsables et nous remercions le HMICFRS pour son examen continu. Nous allons maintenant examiner en détail les conclusions de l’examen et aborder les questions soulevées. »

La secrétaire d’État fantôme à l’intérieur, Yvette Cooper, a déclaré: «Pour les personnes ayant des antécédents de violence domestique, d’infractions sexuelles et de liens avec des organisations criminelles, il est épouvantable et il est honteux que ce gouvernement conservateur ne parvienne toujours pas à introduire ou à appliquer le plus haut normes dans tous les services de police.