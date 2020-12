Face à un quatrième et un but au 1 au troisième quart contre les Rams de Los Angeles, les Jets de New York se sont tournés vers le vétéran Frank Gore avec la recrue Mekhi Becton.

Le jeu critique a appelé Gore à courir derrière Becton, un plaqueur gauche de 6 pieds 7 pouces et 363 livres et le 11e choix au total du repêchage de 2020. Becton a bloqué cinq fois le plaqueur défensif All-Pro Aaron Donald et créé suffisamment de trou pour que Gore puisse entrer dans la zone des buts pour son 100e touché en carrière. Cela a donné une avance de 20-3 aux Jets et a joué un rôle déterminant dans leur première victoire de la saison.

C’était génial parce que c’est ce que je recherche, a déclaré Becton. Je veux tout avoir sur mes épaules. Je veux que le ballon soit derrière moi dans des situations d’embrayage comme ça.

Becton fait partie des dizaines de recrues qui ont eu un impact significatif cette saison, réfutant l’idée selon laquelle la perte des matchs de pré-saison et les activités d’équipe organisées en raison de la coronavirus la pandémie affecterait négativement les joueurs de première année.

Au lieu de cela, ils ont battu des records et ont haussé les sourcils à travers la ligue. Washingtons Chase Young, Los Angeles Justin Herbert, Tampa Bays Tristan Wirfs et Minnesotas Justin Jefferson sont au sommet de ce qui s’annonce comme une classe recrue stellaire, un groupe qui comprend plusieurs quarts de franchise, des meneurs de jeu des deux côtés du ballon et très probablement la meilleure collection de tacles offensifs depuis des décennies.

Young et Jefferson ont fait le Pro Bowl, et sûrement plus de recrues les auraient rejoints en tant que remplaçants dans le match des étoiles désormais annulé.

Young a 42 plaqués, dont 6 sacs, et aucun jeu n’a mis en valeur sa capacité plus que son retour échappé de 47 verges pour un touché à San Francisco lors de la semaine 14. L’ailier défensif a ramassé le football aussi bien qu’un joueur de champ intermédiaire de la ligue majeure, saisi il dans sa main gauche comme s’il s’agissait d’un bâton de piste et s’est éloigné de tous ceux qui le poursuivaient.

Et ce n’était qu’une partie de la vue d’ensemble pour le deuxième choix au classement général.

C’est complètement inhabituel pour une recrue, je pense, d’avoir le type de leadership que Chase a, un véritable leadership, a déclaré le quart-arrière de Washington Alex Smith. Je pense que beaucoup de jeunes gars, en particulier les meilleurs choix, je pense que vous ressentez une pression pour le faire d’une manière ou d’une autre. Je pense que Chase est tellement à l’aise dans sa propre peau et est qui il est.

Je pense que les gars respectent cela, mais il est rare qu’un gars aussi jeune intervienne et affecte vraiment ses coéquipiers aussi positivement que lui. Il est vraiment unique.

Jefferson a 79 attrapés pour 1267 verges et sept touchés, aidant les Vikings à remplacer Stefon Diggs et à construire leur offensive la plus prolifique depuis que Daunte Culpepper et Randy Moss ont partagé les projecteurs en 2004.

Tout chez cet enfant est spécial, a déclaré le demi offensif du Minnesota, Dalvin Cook. Il a eu une écriture spéciale sur lui. … Se porte comme un vétérinaire de cinq ans. Vous ne pouvez pas faire la différence. Si vous le mettez dans le vestiaire avec les vétérinaires, vous penseriez qu’il s’intègre parfaitement.

Je ne l’ai pas vu craindre un grand moment. J’adore être avec lui, c’est mon frère. Je pense qu’il ne fait qu’effleurer la surface.

Herbert s’est calmé au cours des cinq dernières semaines, mais les Chargers croient toujours qu’ils ont largement remplacé Philip Rivers et ont trouvé un élément essentiel au poste très important pour les années à venir. Cincinnati ressent la même chose à propos du premier choix Joe Burrow, qui a lancé au moins 300 verges cinq fois en 10 matchs et a représenté 16 touchés avant de se déchirer les ligaments du genou gauche en novembre.

Wirfs a été si bon en dehors d’une performance de la semaine 5 contre la star de Chicago Khalil Mack qu’il est considéré comme un candidat extérieur pour devenir le premier joueur sans compétences à remporter les honneurs de la recrue offensive de l’année de la NFL.

Il joue au niveau du Pro Bowl, et c’est ce que nous attendions, a déclaré l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians. Il le fait semaine après semaine, donc c’est un peu ce que j’attends chaque semaine maintenant.

Wirfs, Becton, Clevelands Jedrick Wills, Miamis Austin Jackson et Andrew Thomas des Giants de New York ont ​​entamé 67 matchs combinés cette saison Wirfs au plaqueur droit et les autres à gauche.

Wirfs et Wills ont été les meilleurs du groupe, mais pas de beaucoup.

Parlez d’une recrue qui arrive, commence chaque match et se concentre, a déclaré le gardien du Browns Pro Bowl, Joel Bitonio, à propos de Wills. Cela a-t-il été parfait? Non, mais la façon dont il est en compétition … une grande partie de ce qu’il a fait a été sur une île un contre un. Cela a été impressionnant.

Il en va de même pour beaucoup de ses camarades de classe débutants.

La sécurité de Tampa Bay Antoine Winfield, le secondeur de Baltimore Patrick Queen, le plaqueur défensif de Miami Raekwon Davis, la sécurité d’Indianapolis Julian Blackmon et le secondeur de la Caroline Jeremy Chinn ressemblent à de jeunes stars défensives de la NFL.

Les receveurs CeeDee Lamb (Dallas), Brandon Aiyuk (San Francisco) et Chase Claypool (Pittsburgh), ainsi que Jefferson, ont surpassé les meilleurs choix et leurs coéquipiers universitaires Henry Ruggs (Las Vegas) et Jerry Jeudy (Denver).

Et un certain nombre de porteurs de ballon sont devenus de futurs crampons de football fantastique, notamment Clyde Edwards-Helaire de Kansas City, Detroits DAndre Swift, Indianapolis Jonathan Taylor, Baltimores JK Dobbins, Washington Antonio Gibson et le recrue non repêchée de Jacksonville, James Robinson.

Ils grandissaient et commençaient à comprendre le match, a déclaré le plaqueur droit des Dolphins, Robert Hunt, un choix de deuxième tour et l’une des six recrues de Miami à partir de l’attaque.

Commençaient à s’améliorer et à comprendre un peu plus le jeu. C’est un jeu que vous devez développer, et je pense que tous grandissaient. Étaient encore des recrues, mais elles grandissaient définitivement.

___

Les écrivains d’AP Sports Dave Campbell, Schuyler Dixon, Josh Dubow, Howard Fendrich, Dave Ginsburg, Joe Reedy, Dave Skretta, Teresa Walker, Dennis Waszak, Steven Wine et Tom Withers ont contribué à ce rapport.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL