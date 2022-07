Les records tombent alors que le nord-ouest étouffe sous une vague de chaleur de plusieurs jours

PORTLAND, Oregon (AP) – Le transport gratuit vers les centres de refroidissement et le ramassage des ordures bien avant le lever du soleil faisaient partie des mesures prises dans le nord-ouest du Pacifique alors que la région atteignait le pic d’une vague de chaleur de plusieurs jours.

Les températures ont grimpé à 102 degrés Fahrenheit (38,9 degrés Celsius) dans la plus grande ville de l’Oregon mardi, ce qui devrait être la journée la plus chaude d’une période torride qui sera inhabituellement longue pour cette partie des États-Unis. Il s’agissait également d’un nouveau record quotidien pour la ville le 26 juillet, dépassant la précédente marque établie en 2020.

Seattle a également signalé un nouveau record quotidien de 94 F (34,4 C), battant le précédent record de 92 F (33,3 C) de 2018, selon le National Weather Service.

Ailleurs dans l’État de Washington, des températures quotidiennes record ont également été enregistrées à Bellingham et dans la capitale, Olympia, qui ont respectivement connu 90 F (32,2 C) et 97 F (36,1 C).

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré l’état d’urgence dans une grande partie de l’État, avertissant que les températures extrêmes pourraient entraîner des pannes de services publics et des perturbations des transports. Les températures ne devraient pas se refroidir dans l’ouest de l’Oregon et à Washington avant le week-end.

Sous la chaleur étouffante, Matthew Carr a passé sa pause déjeuner dans une fontaine du centre-ville de Portland, dans l’Oregon. L’homme de 57 ans travaille à l’extérieur pour ramasser des ordures pour la ville et a dû trouver un moyen de se rafraîchir.

“C’est assez chaud”, a déclaré Carr. “Je peux simplement enlever mon uniforme, sauter dedans avec mon short pour ma pause et traîner pendant 10 ou 15 bonnes minutes.”

Les responsables de la santé de l’Oregon ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation du nombre de personnes signalant des maladies liées à la chaleur dans les services d’urgence et du nombre de personnes appelant les numéros des services d’urgence pour des symptômes similaires.

“Les visites quotidiennes liées aux maladies liées à la chaleur sont supérieures aux niveaux attendus dans tout l’État”, a déclaré Jonathan Modie, responsable des communications à la division de la santé publique de l’Oregon Health Authority. Il a déclaré qu’il y avait eu 32 visites de ce type aux urgences lundi, contre trois à cinq par jour avant le début de la canicule.

Les responsables de Portland ont ouvert des centres de refroidissement dans les bâtiments publics et installé des stations de brumisation dans les parcs. TriMet, qui exploite les transports en commun dans la région métropolitaine de Portland, permettra aux passagers qui n’ont pas les moyens de payer de voyager gratuitement lorsqu’ils se dirigent vers des centres de refroidissement.

La plupart des entreprises d’ordures de Portland ont commencé les ramassages plus tôt mardi matin, dès 4 heures du matin pour réduire l’exposition des conducteurs à la chaleur et aux risques pour la santé. Les premières rondes se poursuivront probablement jusqu’à vendredi matin.

Le comté de Multnomah, qui comprend Portland, prévoyait d’ouvrir quatre abris de refroidissement d’urgence pendant la nuit à partir de mardi soir afin que les personnes qui ne peuvent pas se rafraîchir par elles-mêmes puissent passer la nuit. Les emplacements peuvent accueillir un total de 245 invités, a déclaré la porte-parole du comté de Multnomah, Kate Yeiser.

“Nous allons trouver de l’espace pour tous ceux qui en ont besoin”, a déclaré Yeiser, ajoutant que les sites ont une “politique de non-retour”. Elle a déclaré que le comté pourrait ouvrir un centre de nuit supplémentaire mercredi s’il y a une forte demande.

De nombreuses bibliothèques prolongent leurs heures d’ouverture, restant ouvertes jusqu’à 20 ou 21 heures pour donner aux gens plus de temps pour se rafraîchir.

Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes après le phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» de l’été dernier qui a provoqué des températures record et des décès.

En réponse, l’Oregon a adopté une loi exigeant que tous les nouveaux logements construits après avril 2024 aient la climatisation installée dans au moins une pièce. La loi interdit déjà aux propriétaires, dans la plupart des cas, d’empêcher les locataires d’installer des dispositifs de refroidissement dans leurs logements locatifs.

Environ 800 personnes sont mortes en Oregon, à Washington et en Colombie-Britannique lors d’une vague de chaleur de 2021 qui a frappé fin juin et début juillet. La température à l’époque a grimpé à un niveau record de 116 F (46,7 C) à Portland et a battu des records de chaleur dans les villes et villages de la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient âgés et vivaient seuls.

Alors que les températures ne devraient pas atteindre cette semaine cette semaine, le nombre prévu de journées chaudes consécutives a suscité des inquiétudes parmi les responsables.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur extrême pour de vastes étendues de l’Oregon et de l’État de Washington.

Les responsables de Seattle et de Portland ont émis des avis sur la qualité de l’air du mardi au samedi, avertissant que le smog pourrait atteindre des niveaux qui pourraient être malsains pour les groupes sensibles.

Des sites de refroidissement sont ouverts à Seattle, dans le grand comté de King et dans l’ouest de Washington

___

Le photographe AP Craig Mitchelldyer a contribué.

___

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press