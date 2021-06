Les records Sifan Hassan et Joshua Cheptegei rejettent les critiques concernant les nouvelles chaussures de course « technologiques »

Sifan Hassan et Joshua Cheptegei se sont imposés comme des athlètes d’élite capables d’établir des records du monde, mais tous deux n’ont pas tardé mercredi à rejeter les critiques concernant les nouvelles chaussures de course qui, selon certains, sont l’équivalent du dopage mécanique. Cheptegei et Hassan portent tous deux des crampons de piste Nike ZoomX Dragonfly, une chaussure ultralégère avec une plaque rigide et une mousse unique qui confère une sensation de propulsion à chaque foulée. Les critiques affirment que les chaussures sont l’équivalent du dopage mécanique, tandis que les supporters les saluent comme une avancée technique révolutionnaire. Avec les athlètes également aidés par l’éclairage de rythme au bord de la piste, une multitude de records de demi-fond est tombé et beaucoup d’autres devraient suivre.

La coureuse néerlandaise polyvalente Hassan a trois records du monde à son actif, après avoir vu l’Éthiopienne Letesenbet Gidey établir un nouveau record du monde au 10 000 m à Hengelo mardi, deux jours seulement après avoir elle-même battu plus de 10 secondes du record.

Le maestro ougandais du demi-fond Cheptegei a établi de nouveaux records au 5 000 m hommes à Monaco, au 10 000 m à Valence et au 5 km sur route, également à Monaco, la saison dernière.

« Je ne sais pas pourquoi ils deviennent fous de technologie », a déclaré Hassan avant la rencontre de la Ligue de diamant de jeudi dans la ville italienne de Florence, où elle passera d’une endurance à une course de vitesse, en courant le 1500 m dans lequel elle est également mondiale. champion.

« Nous avons tous de nouveaux téléphones, avant personne n’en avait, alors nous devons retourner à la radio pour écouter ? »

Hassan, qui a quitté l’Éthiopie pour les Pays-Bas à l’âge de 15 ans en 2008, a ajouté : « Nous n’avons pas besoin d’avoir la piste, nous devons donc la prendre et courir sur de la poussière ou quelque chose du genre !

« Qu’est-ce qui ne va pas chez vous, continuez. Nous sommes une nouvelle génération, détendez-vous, ne vous contentez pas de vous plaindre, soyez juste positif, tout le monde, amusez-vous. »

UN MONDE EN CHANGEMENT DE TECHNOLOGIE

Cheptegei a déclaré que les crampons de piste innovants étaient « disponibles non seulement pour moi ou Sifan », mais pour les coureurs de tous les jours souhaitant s’améliorer.

« Je crois que la technologie change le monde », a déclaré l’Ougandais, qui a remporté l’or mondial du 10 000 m à Doha en 2019.

« Nous ne vivons pas dans les années 90, nous devons accepter les nouvelles innovations des nouvelles entreprises, les technologies, nous devons aller vivre, il s’agit du confort qui vous permet d’atteindre vos rêves. »

Cheptegei a désigné le prodige norvégien en forme Jakob Ingebrigtsen comme « l’homme du moment » avant la troisième Ligue de diamant de la saison, à seulement six semaines des Jeux olympiques de Tokyo.

« Il a montré beaucoup d’accomplissements, d’énormes changements menant aux championnats du monde à Doha », a-t-il déclaré.

« Même lorsqu’il était encore jeune, il s’améliorait encore. Regardez ce qu’il a fait en 2020 pendant la pandémie. Cela prouve qu’il est l’homme du moment capable de livrer quelque chose de spécial sur la grande scène.

« Je suis sûr qu’il peut faire moins de 13 ans, il ne s’agit pas de savoir quand, mais même demain, c’est possible. »

Cheptegei a déclaré que le record de la compétition de 12h46 serait soumis à de sérieuses pressions, notamment avec la présence d’un trio d’Éthiopiens à Selemon Barega et Hagos Gebrhiwet, qui sont respectivement classés cinquième et sixième dans la liste de tous les temps avec 12:43,02 et 12 :45.82, et Muktar Edris, le champion du monde en titre du 5000 m.

« Je pense qu’avec une bonne organisation des meneurs, avec aussi un bon peloton, et à peu près nous avons un peloton très solide, les Ethiopiens, les Canadiens, Jakob, donc je pense que le record de la réunion sera en danger demain », a-t-il déclaré. mentionné.

