Les records de température en Europe chutent ; Des bombardiers à eau combattent les incendies en Grèce

Cela survient peu de temps après que la planète a enregistré sa journée la plus chaude depuis le début des records pour la troisième fois en seulement quatre jours au début du mois, tandis que les États-Unis et la Chine ont vu les températures grimper au-dessus de 50 degrés Celsius ces derniers jours.

Les climatologues affirment que la récente série de records de chaleur mondiaux souligne la urgence croissante réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement et le plus profondément possible.