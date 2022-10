Les records de chaleur quotidiens chutent à nouveau en Colombie-Britannique, alors que les conditions de sécheresse s’aggravent – ​​Kelowna Capital News

La chaleur inhabituelle sur une grande partie de la Colombie-Britannique ne montre aucun signe de relâchement, avec une autre journée de records de température dans les livres et de nombreuses régions ne signalant aucune pluie significative depuis le début juillet.

Environnement Canada indique que 11 records quotidiens de température maximale ont été établis mercredi dans certaines parties de l’île de Vancouver, de la côte centrale, du sud de l’intérieur et du sud-est de la Colombie-Britannique

À 26,9 °C, la région de Pemberton a battu un record depuis 1908.

Port Alberni et Vernon, avec des températures presque identiques juste au-dessus de 25 °C, ont battu des records qui durent depuis 122 ans.

Les températures normales pour le début d’octobre varient généralement de 14 C à 16 C dans ces villes.

Le ministère des Forêts a classé l’île de Vancouver, l’intérieur de la côte sud et le nord-est de la Colombie-Britannique au deuxième rang des sécheresses les plus graves sur une échelle de cinq points.

Le district régional de Sunshine Coast a également ouvert un centre d’opérations d’urgence alors qu’il fait face à une grave sécheresse dans un système d’eau clé.

Le district utilise un système de siphon pour tirer de l’eau supplémentaire du lac Chapman afin d’alimenter le système d’approvisionnement en eau critique de Chapman, qui fournit de l’eau potable à environ 90 % des résidents de la Sunshine Coast.

“Le dernier jour de précipitations importantes sur la Sunshine Coast remonte à plus de 80 jours, le 6 juillet, et Environnement Canada nous a informés de ne pas s’attendre à des précipitations importantes pendant au moins les deux prochaines semaines”, a déclaré le directeur général du district, Dean McKinley. une déclaration publiée la semaine dernière.

Le district devait installer de nouveaux siphons cette semaine à Edwards Lake, le réservoir secondaire du district, a déclaré McKinley.

Le district régional de Sunshine Coast a imposé ses restrictions d’eau les plus strictes et les soutient avec une application accrue et des amendes de 500 $ pour toute personne utilisant de l’eau potable à usage extérieur.

