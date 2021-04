Cherchez-vous quelque chose? Où regardez-vous exactement?

TIC Tac. Instagram. Votre e-mail. Votre fil d’actualité. Il y a quelque chose que vous voulez trouver, mais vous ne pouvez pas le nommer. Quelque chose que vous voulez ressentir, mais ce n’est pas facile à identifier. Peut-être voulez-vous un soulagement de la journée ou une évasion de la réalité. Peut-être une connexion. Pendant la pandémie, beaucoup d’entre nous en avaient besoin.

Étude:L’utilisation du smartphone affecte physiquement votre cerveau

La plupart d’entre nous n’atteignons pas nos téléphones avec intention. Nous atteignons sans réfléchir, par réflexe, une soif de satisfaction que nous pensons que le téléphone apportera. Le téléphone est une retraite facile, et il nous a aidé à bien des égards à accéder à l’information et à la gratification, nous a aidés à forger et à maintenir la connexion. Mais cela a également rétréci les espaces où nous recherchons le plaisir et la possibilité. Ce changement est antérieur à la pandémie, bien qu’une année de verrouillages, de quarantaines et de distanciation ait encore limité notre engagement avec le reste du monde.

« Le sentiment de possibilité que nous voulons ressentir dans nos vies a changé. Notre sens de l’aspiration, notre sentiment que quelque chose pourrait arriver. Quoi qu’il en soit, il existe maintenant sur notre téléphone », a déclaré Sherry Turkle, directrice fondatrice de l’Initiative du MIT. sur la technologie et l’auto. « Avant, il y avait tous ces lieux et espaces qui retenaient notre imagination. … De plus en plus, nous nous tournons vers nos téléphones pour ressentir ces sentiments. »

Lorsque les gens prennent leur téléphone, ils recherchent des choses différentes. Certaines personnes veulent se sentir valorisées. Certains veulent sentir qu’ils ont de l’influence. Certains recherchent la camaraderie.

« Le téléphone est devenu un lieu de recherche de nous-mêmes », a déclaré Turkle. « Nous pensons que c’est là que se trouvent les gens. C’est là que se trouvent les gens qui nous apprécieront. C’est là que se trouvent les gens qui nous admireront. C’est là que se trouvent les bonnes nouvelles. »

Faire de l’utilisation du téléphone un « choix conscient »

Dans de nombreux cas, le téléphone livre, c’est pourquoi nous y retournons, même si souvent le bon sentiment qu’il procure est relativement éphémère – le rire de la blague de fin de soirée ou le coup de pouce que nous obtenons lorsque nous lisons un compliment sur une photo. D’autres interactions avec nos téléphones peuvent être plus significatives – c’est là que nous découvrons l’offre d’emploi ou que nous recevons des notes de soins après avoir perdu quelqu’un ou quelque chose que nous aimons.

Le problème, c’est quand il devient difficile d’être avec nous-mêmes et avec les autres sans nos téléphones. Lorsque nous l’atteignons sans but, ou lorsque le but initial, comme vérifier un e-mail, se transforme de manière transparente en autre chose – moraliser sur Twitter, détester la lecture d’un article ou s’émerveiller puis reculer devant quelque chose sur TikTok.

Mitchell Prinstein, directeur scientifique de l’American Psychological Association, a déclaré que les gens s’engageaient dans des interactions électroniques plus transitoires, superficielles et éphémères que dans des interactions interpersonnelles profondes, substantielles.

«Nous recherchons maintenant des stimuli électroniques statiques pour générer nos sentiments plus que nous ne nous tournons vers les interactions humaines», a-t-il déclaré.

Catherine Price, auteur de «Comment rompre avec votre téléphone» et fondatrice de Screen / Life Balance, a déclaré que nous devrions nous poser trois questions avant de prendre un appareil:

Pourquoi?

Pourquoi maintenant?

Quoi d’autre?

«Ce n’est pas que le téléphone soit une technologie maléfique», a-t-elle déclaré. « Personne ne voudra se débarrasser de son téléphone et certainement pas maintenant. Dieu merci, nous avons la technologie pendant la pandémie. Je ne sais pas comment nous aurions pu faire face. Mais cela vous aide à vous assurer que lorsque vous décrochez. votre téléphone, c’est le résultat d’un choix conscient. «

« Pourquoi? » Demande votre but. Alliez-vous acheter quelque chose? Vérifier un e-mail? Ou était-ce un contrôle insensé? « Pourquoi maintenant? » demande du timing. Est-ce l’anniversaire de votre ami la semaine prochaine et vous devez acheter un cadeau pour qu’il arrive à la bonne date? Ou cherchez-vous le téléphone maintenant parce que vous vous sentez anxieux ou seul? La dernière question, « quoi d’autre? » vous aide à identifier ce que vous pourriez faire au lieu d’utiliser votre téléphone pour atteindre le même objectif, surtout si c’est un sentiment que vous recherchez.

« Si vous vous sentez seul, peut-être qu’au lieu d’aller sur Instagram où vous allez simplement regarder les flux d’autres personnes et vous sentir mal dans votre peau, vous pouvez appeler un ami », a déclaré Price. «Il est important de reconnaître que votre réponse est peut-être: ‘Je voulais vraiment utiliser mon téléphone pour ça.’ C’est tout à fait correct. Ensuite, vous avez suivi le processus. Maintenant, vous savez que c’est le résultat d’un choix conscient. Parfait. Allez-y et utilisez votre téléphone. «

«Oh mon Dieu, qu’est-ce que je viens de faire de mon temps libre?

Certaines personnes attrapent leur téléphone parce qu’elles ne savent pas quoi faire d’autre. Price a déclaré que cultiver d’autres intérêts, passe-temps ou passions offrait des alternatives au défilement sans fin. Et ils peuvent être petits. Pour Price, il a appris l’écorce des arbres. Elle essaie également d’apprendre le coup de langue de Jolene à la guitare.

« Votre cerveau est conditionné pour associer le téléphone à une récompense. Mais cette récompense vous satisfait très rarement », a-t-elle déclaré. « C’est normalement juste un sentiment creux et vous laisse un peu vide quand vous avez fini. Et puis vous pensez, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je viens de faire de mon temps libre?’ que vous avez travaillé toute la journée pour vous donner. «

Pendant la pandémie, les gens se sont tournés vers leur téléphone pour les aider à ressentir des choses que le monde refusait. Mais même avant la pandémie, les experts du numérique affirment que trop d’entre nous prenaient le monde réel pour acquis.

«Je n’ai rien contre le téléphone», a déclaré Turkle, «mais c’est une reconnaissance importante que lorsque vous prenez votre téléphone, lorsque vous ne pouvez pas le poser, c’est parce qu’il y a quelque chose en vous qui aspire. Et nous trions d’abandonner d’autres endroits pour le chercher. »

Vous pourriez également être intéressé par:

Ressources