Les récompenses du crossover électrique Mustang Mach-E de Ford pourraient l’aider à affronter Tesla

La première véritable tentative de Ford sur un véhicule électrique a été un succès auprès des critiques.

La Mustang Mach-E a remplacé la Tesla Model 3 comme Le meilleur choix de Consumer Reports en février 2022. Il a été nommé le Top Car dans le Car Guide de l’Automobile Association of America (AAA) en mai. Car and Driver lui a décerné le premier prix du magazine VE de l’année prix en juin 2021.

Il a été nommé utilitaire de l’année au Voiture et camion nord-américain de l’année 2021 prix — l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie automobile.

Tous les éloges aident Ford à affronter Tesla, la plus grande marque de véhicules électriques aux États-Unis en termes de ventes.

La décision de Ford d’appeler son premier véhicule électrique une Mustang a suscité des critiques de la part des puristes, certains affirmant que le véhicule n’est pas une vraie Mustang. Mais Ford voulait positionner son premier véhicule électrique comme une voiture impétueuse et amusante qui puise dans son héritage.

Le Mach-E le plus haut de gamme est le GT, qui peut parcourir de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes seulement. Le Model Y Performance de Tesla, qui coûte environ 7 000 $ de plus que la GT, revendique le même temps d’accélération et a une autonomie plus longue.

Mais les critiques ont déclaré que le Mach-E avait certaines caractéristiques en sa faveur, outre son prix inférieur, un tel système de divertissement embarqué plus facile à utiliser, des fonctionnalités d’assistance à la conduite supérieures et une meilleure fiabilité.

