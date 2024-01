Les recommandations qui tourneront les pages d’Olivia Wright pour 2023 | Culture & Loisirs

L’année 2023 restera sans doute dans l’histoire comme l’une des années les plus influentes dans le domaine des médias. Des films tels que « Barbie », « Oppenheimer », « Killers of the Flower Moon » et bien d’autres ont éclairé le grand écran. Des artistes révolutionnaires dans le domaine de la musique, tels que Taylor Swift, Beyoncé, Dua Lipa et Olivia Rodrigo, ont donné corps et âme dans des performances. La télévision a atteint un niveau record avec des programmes exceptionnels, tels que « The Last of Us », « Succession », « Only Murders in the Building » et « Barry », soit en première, soit en terminant ou en ajoutant une nouvelle saison.

À la lumière de ces réalisations médiatiques monumentales, une autre forme d’art rarement évoquée, mais tout aussi appréciée, qui a eu une année d’influence dans les médias est le livre. En tant que lecteur assidu de longue date (et quelqu’un qui a atteint mon objectif Goodreads de 25 livres l’année dernière !), voici ma liste des livres les meilleurs et les plus influents de 2023.

Mémoires:

“La femme en moi” de Britney Spears

Même si vous ne vous considérez pas comme un superfan de Britney Spears, il est difficile de nier l’impact que la chanteuse a eu sur la culture pop, la mode et les médias depuis son adolescence à la fin des années 1990. Soulignant les hauts et les bas de sa carrière, Spears partage de manière crue, honnête et vulnérable ses expériences personnelles de son époque sous les feux de la rampe et donne son point de vue sur le mouvement #FreeBritney dont on parle beaucoup. En lisant, j’ai été très impressionné et inspiré par la perspicacité, la transparence, la véracité flagrante et la passion de Spears pour raconter sa version de l’histoire de sa vie.

«Pageboy» d’Elliot Page

Notamment, l’acteur Elliot Page a publié ses mémoires très attendues, « Pageboy », en juin 2023. Devenant instantanément un best-seller avant même sa sortie, les mémoires racontent la carrière de Page, sa vie en tant qu’acteur LGBTQIA+ et sa révélation en tant que transgenre sous les projecteurs. J’étais déjà fan du travail de Page avant de lire son histoire, mais après avoir terminé les mémoires et avoir pu l’entendre de son point de vue, je peux dire avec confiance que je suis un fan de toujours de l’acteur. Sa passion pour la communauté LGBTQIA+, ainsi que le travail exceptionnel qu’il a accompli pour faire progresser les libertés civiles de la communauté, tant dans son travail d’acteur que dans son travail de plaidoyer, sont sans égal et très motivants pour moi. La passion transparaît dans ses écrits et je recommande 10/10 ce mémoire à toute personne ayant un intérêt ou une passion similaire.

« Paris : Les Mémoires » de Paris Hilton

Étonnamment, je me suis retrouvé à lire les mémoires d’une mondaine devenue femme d’affaires Paris Hilton un jour d’été lorsque j’ai remarqué qu’il était téléchargeable gratuitement sur mon Kindle. Je vais être honnête : je n’avais jamais particulièrement aimé Hilton dans un sens ou dans l’autre. Je dirais que mes sentiments avant de lire ses mémoires penchaient principalement vers l’indifférence. Cependant, après avoir lu son histoire, je dirais que Hilton est très inspirante et a traversé plus de difficultés que ce que la plupart du public lui attribue. Consultez certainement ses mémoires pour en savoir plus sur ses visions honnêtes de son passé et ses révélations courageuses sur les traumatismes qu’elle a endurés dans sa jeunesse, à l’insu du public.

« Spare » du prince Harry

Enfin et surtout, cette liste ne serait pas complète sans l’ajout des mémoires royalement controversées du prince Harry d’Angleterre. Racontant son point de vue sur la mort de sa mère, sa jeunesse, son passage dans l’armée, son mariage avec Meghan Markle et bien plus encore, le prince Harry dépeint une histoire qui captivera à coup sûr tout public intéressé par la royauté ou simplement par l’accès à la royauté. Je connais Harry lui-même.

Romance:

« L’amour, théoriquement » d’Ali Hazelwood

L’un de mes auteurs préférés, l’auteur à succès de « The Love Hypothesis », Ali Hazelwood, a publié trois livres différents rien qu’en 2023, mais celui qui me démarque le plus est « Love, Theoreically ». La romance ringard avec le trope littéraire de fausses rencontres vous fera certainement tourner les pages jusque tard dans la nuit (je l’ai bien sûr fait) et vous laissera vous demander quand le prochain livre de Hazelwood devrait sortir.

«Ne jamais se remettre ensemble» de Sophie Gonzales

Celui-ci est pour les Swifties. J’avoue que je suis tombé dans le piège, car le titre a retenu mon attention, tout comme je soupçonne que l’auteur l’avait prévu. Cette romance pour jeunes adultes LGBTQIA+ en quête de vengeance est pleine de rebondissements, d’humour, d’une pincée de références à Taylor Swift et d’une intrigue qui tourne les pages dont je ne pouvais pas me lasser.

Fiction:

« Yellowface » de RF Kuang

Après avoir vu ce roman recommandé sur mon Kindle pendant des mois, j’ai décidé de voir enfin de quoi il s’agissait. C’était une lecture fantastique ! « Yellowface » aborde des questions importantes telles que la trivialité des médias sociaux, le racisme, l’appropriation culturelle, la représentation médiatique et la diversité. Même si cela m’a laissé dans un état philosophique temporaire après l’avoir lu, je ne pourrais pas recommander davantage ce livre.

Horreur:

“Comment vendre une maison hantée” par Grady Hendrix

Grady Hendrix fait sans conteste partie de ma liste de cinq auteurs préférés. Je suis obsédé par chaque œuvre qu’il publie et je ne peux pas me lasser de ses pièces d’horreur ! L’un de mes livres préférés de tous les temps, « The Final Girls Support Group », vient de lui. Alors bien sûr, quand j’ai appris qu’il sortait un nouveau livre l’année dernière, j’ai dû m’en procurer un exemplaire, et je dois dire que je n’ai pas été déçu. Le caractère descriptif étrange, effrayant et détaillé des mots d’Hendrix donne l’impression que je regarde un film d’horreur. Si l’horreur est votre jeu et que vous souhaitez une nouvelle approche du genre, je recommande fermement tout ce qui est de Grady Hendrix !

Dans l’ensemble, 2023 a été une excellente année pour le livre et la littérature. Les mémoires faisaient fureur et permettaient à des personnalités publiques autrefois étouffées de dire leur vérité et de vivre leur vie la plus authentique. Les genres classiques, tels que la romance et l’horreur, prédominaient. Des points de vue importants sur les questions de justice sociale ont également fait leur chemin dans le monde.

