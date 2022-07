Les récoltes des agriculteurs ukrainiens s’enflamment après les attaques de missiles russes

Le fermier ukrainien Rustem Zhafarya a vu son entrepôt, ses tracteurs et d’autres équipements détruits par une attaque de missiles russes. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

PERVOMAISKE, Ukraine — “Les champs brûlent”, a crié le fermier paniqué. Il n’était qu’à quelques jours de commencer la récolte, mais les bombardements russes sont venus en premier, malgré la distance de sa modeste ferme du front sud de l’Ukraine. En quelques minutes, les flammes ont menacé ce qui restait de la récolte céréalière de cette année.

« Ce champ était en feu. Celui-là brûle. Là, ça brûle », a-t-il dit, en ne donnant que son prénom, Viktor, alors qu’il faisait les cent pas sur une parcelle de terre brûlée. Il désigna les parcelles de blé voisines alors que le grondement de l’artillerie sortante résonnait au loin. A l’horizon, deux autres panaches de fumée s’élevaient.

Les incendies sont le dernier fléau auquel Viktor et d’autres agriculteurs sont confrontés dans la région de Mykolaïv. Avec la saison de plantation retardée par les combats pour reprendre la zone aux forces d’occupation russes, ils doivent maintenant choisir entre récolter près d’une ligne de front active ou abandonner leur récolte. Après des mois de guerre et les difficultés financières du blocus russe de la mer Noire, la décision de laisser le blé aller pourrait signifier la ruine financière.

“Les gens ont besoin d’obtenir leur grain”, a déclaré Viktor, un homme maigre de 57 ans. “Les gens doivent survivre d’une manière ou d’une autre.”

Les ravages provoqués par l’invasion russe ont empêché une grande partie des céréales ukrainiennes d’atteindre les marchés mondiaux cette année, réduisant la production de l’un des plus grands producteurs mondiaux et affectant la sécurité alimentaire dans le monde. Le pays représentait 10 % des exportations mondiales de blé en 2021, selon les Nations Unies.

La steppe plate dans le sud – la caractéristique qui fait de telles terres agricoles de choix – n’a fait que compliquer les efforts pour évincer les forces russes. Les combattants ukrainiens doivent manœuvrer à travers des champs ouverts avec peu de camouflage naturel et une couverture rigide clairsemée.

Dans cette section de la ligne de front, la guerre reste une impasse sanglante. Les soldats ukrainiens utilisent ce qui reste des villages et des rangées d’arbres lors d’assauts d’artillerie exténuants. Pendant la journée, leurs mouvements de troupes sont limités par des drones russes utilisés pour suivre et corriger les tirs d’artillerie sortants pour un maximum de dégâts.

À Pervomaiske, à seulement huit kilomètres des positions militaires russes, des céréales à hauteur de taille attendent dans les champs. Les forces ukrainiennes continuent de tenir la ville, qui a été réduite pour la plupart en décombres, au milieu des attaques en cours de l’ennemi avec des missiles sol-air S-300 et de l’artillerie.

Ce bombardement russe est devenu de plus en plus chaotique et aléatoire alors que les forces ukrainiennes renforcent leurs positions et se préparent à ce qui devrait être une contre-offensive. Les agriculteurs et les soldats ukrainiens de la région signalent chaque jour de nouveaux incendies, qui continuent de détruire champs et matériel agricole.

Deux combattants ukrainiens basés à Pervomaiske ont parlé samedi du danger supplémentaire que représente l’utilisation accrue de bombes à fragmentation et d’explosifs dans des régions arides. champs agricoles. Les hommes faisaient partie de la 63e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne, la seule présence restante pour éteindre les incendies qui en résultent. Les gens qui vivaient autrefois dans les villages ont fui il y a longtemps.

“Nous devons sauver le grain – entre les bombardements, nos garçons courent partout pour éteindre les flammes”, a déclaré Vadim Chornii, commandant adjoint de la brigade, dont les forces combattent dans la région depuis le début de la guerre fin février. Il craint que les Russes aient changé de tactique, ciblant délibérément les fermes pour démoraliser la population restante de la région et créer une famine artificielle pour forcer la capitulation de l’Ukraine.

Le bombardement a également détruit des infrastructures agricoles essentielles liées à la récolte des céréales. Les ponts endommagés et les routes creusées de cratères rendent impossible le transport du grain, tandis que les lignes ferroviaires généralement utilisées pour transporter le grain ont cessé de fonctionner.

Dans le village voisin de Zasillya, de récents combats ont dévasté un grand moulin à farine et un élévateur à grains utilisés par les agriculteurs de toute la région. Les silos de l’installation, qui contenaient autrefois jusqu’à 30 000 tonnes de céréales, ont été réduits en cendres fumantes. À l’intérieur de l’une des zones de stockage, qui le week-end dernier était toujours la cible de l’armée russe, du blé doré a coulé dans les braises rouges brûlantes de ce qui avait été un monticule de céréales de 20 pieds de haut.

Et dans un dépôt agricole à moins de trois kilomètres des positions militaires russes, une explosion a déchiqueté trois gros tracteurs et endommagé une demi-douzaine de wagons à céréales. Des éclats d’obus ont éviscéré le toit d’un silo à grains de la taille d’un terrain de football. A proximité, un agriculteur a labouré un petit champ incendié un jour plus tôt – à peine à une centaine de mètres de deux réservoirs calcinés presque cachés par des balles de foin.

Rustem Zhafarya est propriétaire de la propriété et utilise l’installation pour entreposer et entretenir l’équipement nécessaire à la récolte des 3 300 hectares (8 154 acres) qu’il loue. Il a perdu plus d’un dixième de ses récoltes à cause des incendies, en plus des centaines de milliers de dollars qu’il a dépensés pour acheter des semences et du carburant au début de la saison des semis.

« Nous nourrissons le monde, mais aujourd’hui tout est fermé. Nous perdons de l’argent », a-t-il dit.

Les quelques agriculteurs de la région qui ont échappé aux bombardements et aux incendies sont encore confrontés à d’autres périls. Les armes à sous-munitions utilisées par les deux parties au conflit ont répandu des petites bombes difficiles à repérer depuis l’intérieur des grosses moissonneuses coupant le blé jusqu’aux genoux. Plusieurs agriculteurs sont déjà morts après être tombés sur des munitions non explosées.

“Bien sûr, c’est stressant”, a déclaré Serhii Fomin, 60 ans, s’arrêtant brièvement alors qu’il conduisait une moissonneuse-batteuse dans l’un des champs de Viktor. « Nous devons le faire. Entrer dans la récolte est la chose la plus importante en ce moment.

Fomin est un agriculteur d’un village voisin, qui a fui sa maison avant de récolter un seul grain de son propre champ. Il fait maintenant partie d’un équipage de trois hommes aidant Viktor.

C’était en début d’après-midi que l’énorme machine qu’il conduisait avançait. Suivant de près, un chariot ramassait un mélange de céréales et de cendres.

L’équipage espère terminer le terrain dans les prochains jours – si le feu et les combats ne les arrêtent pas d’abord. Pourtant, avec le remplissage des installations de stockage de céréales, les agriculteurs comme Viktor ne savent pas ce qui va suivre pour leurs céréales.

“Je ne sais pas quoi en faire”, a-t-il déclaré.