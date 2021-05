Les récits terroristes sur les réseaux sociaux se concentrent sur le nouvel effort du DHS

Depuis 2018, au moins trois tireurs de masse suprémacistes blancs en Amérique ont fait référence à la théorie du «grand remplacement», une conspiration selon laquelle les Blancs sont remplacés aux États-Unis et ailleurs par des immigrants de couleur.

C’est le récit auquel Robert Bowers a fait allusion sur les réseaux sociaux avant de tuer 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh en 2018. Patrick Crusius, qui a tué 22 personnes dans un Walmart à El Paso, au Texas, moins d’un an plus tard, a été inspiré par le trope raciste . Il en a été de même pour John Earnest, qui a tué une personne et en a blessé trois autres dans une fusillade à Poway, en Californie.

Si les forces de l’ordre fédérales avaient su que cette théorie du complot se répandait rapidement sur les réseaux sociaux, elles auraient pu mieux se préparer à ces attaques et peut-être même les conjurer.

Du moins, c’est l’argument avancé par les hauts responsables du département de la Sécurité intérieure qui ont décrit un nouvel effort d’analyse Publiqueles publications sur les réseaux sociaux dans le but de mieux comprendre les récits et les mouvements extrémistes.

Le nouvel effort, qui s’appuie sur des recherches menées par des organisations à but non lucratif, des universités et le ministère lui-même, vise à identifier les récits et les campagnes qui pourraient conduire à des attaques terroristes nationales ou à des incidents violents comme l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Les responsables ont souligné que l’objectif n’était pas de surveiller des individus spécifiques ou de refroidir la liberté d’expression, mais plutôt de construire un système d’alerte précoce pour les événements dangereux.

« Nous pouvons ainsi mieux comprendre l’environnement des menaces à mesure qu’il évolue, puis réfléchir aux mesures que nous pouvons prendre, en collaboration avec les autorités étatiques et locales et les groupes communautaires pour atténuer le risque posé par ces menaces », a déclaré un haut responsable de la Sécurité intérieure officiel a déclaré dans une interview. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat afin de discuter librement du programme.

Mais des experts de l’extrémisme, des universitaires et d’anciens responsables de la sécurité intérieure se demandent à quel point cet effort est réellement nouveau et s’inquiètent du spectre d’une agence de sécurité fédérale massive rassemblant des informations sur les citoyens américains.

Ils ont souligné que les terroristes nationaux ne planifient pas leurs attaques sur les réseaux sociaux publics et se sont demandé si la surveillance des mouvements en ligne pouvait être efficace sans identifier les individus. Et ils craignent que le Département de la sécurité intérieure n’engage des «experts» du secteur public pour surveiller l’extrémisme national qui n’ont en fait l’expertise nécessaire pour un travail aussi compliqué.

« Cet effort pourrait fournir un indice sur quelque chose de thématique – une sorte d’humeur ou un sentiment qui existe, mais pour la plupart, cela ne vous orientera pas vers des intrigues spécifiques », a déclaré Javed Ali, directeur principal de contre-terrorisme au Conseil national de sécurité en 2017 et 2018.

«J’ai vu les résultats de cette explosion de l’industrie artisanale après le 11 septembre alors que tout le monde était un expert du terrorisme international», a-t-il dit, «et si nous ne faisons pas attention, nous allons faire la même chose stupide sur le terrorisme intérieur. «

Regarder les récits extrémistes évoluer en ligne

L’approche du gouvernement pour analyser les publications sur les réseaux sociaux se concentrera moins sur la recherche d’une personne susceptible de commettre un terrorisme domestique et plus sur les récits et les thèmes qui mettent le feu aux communautés en ligne, ont déclaré les responsables du DHS.

Les responsables de la sécurité intérieure ont déclaré qu’un nouveau groupe de travail évaluera quelles ressources à but non lucratif et universitaires peuvent être utilisées pour comprendre des thèmes tels que la théorie du grand remplacement et comment le département de la sécurité intérieure peut utiliser ces informations et sa propre collecte de renseignements pour éviter les attaques.

L’idée de surveillance des médias sociaux fait partie d’une réorientation de l’agence fédérale de sécurité pour se concentrer sur le terrorisme domestique à la suite de l’insurrection du 6 janvier et après des années de violence accrue de la part des suprémacistes blancs et d’autres extrémistes locaux. Le ministère a également annoncé la création d’une nouvelle direction du terrorisme national au sein de son Bureau du renseignement et de l’analyse.

Alors qu’Ali a applaudi tout effort visant à renforcer la lutte contre l’extrémisme domestique, il a souligné que ces efforts sont essentiellement un retour au travail qui a largement sombré sous l’administration Trump.

« Ils sont juste en train de dépoussiérer quelque chose qui a existé à diverses périodes et itérations », a déclaré Ali. « Ce n’est pas forcément nouveau, c’est plus de relancer d’anciens efforts. »

Préoccupations concernant les libertés civiles

Les projets du ministère d’utiliser les médias sociaux pour prédire les incidents violents en sont encore à leurs balbutiements, et les responsables ont été discrets sur les informations qu’ils vont collecter, si et comment ils vont les stocker et comment elles pourraient être partagées.

Cela concerne les experts de l’extrémisme et les organisations de défense des libertés civiles.

«La preuve en est dans le pudding», a déclaré Heidi Beirich, directrice de la stratégie du Projet mondial contre la haine et l’extrémisme. « Je veux les détails: quelles informations conservez-vous? Combien de temps les conservez-vous? Qui peut les voir? »

Le balayage de grandes quantités d’informations sur les réseaux sociaux aboutira sans aucun doute à l’identification des personnes qui menacent de violence, a déclaré Beirich.

« Ils disent qu’ils n’utiliseront pas de noms, et ils vont juste regarder les tendances », a déclaré Beirich. « Ils disent qu’ils n’auront pas d’identificateurs, mais quiconque a étudié si longtemps sait qu’il y a toujours des informations là-dedans qui vous indiquent qui est une personne. »

L’Union américaine des libertés civiles a appelé la création du nouveau centre de sécurité intérieure pour lutter contre l’extrémisme domestique profondément préoccupant.

« Bien sûr, nous voulons tous lutter efficacement contre la violence suprémaciste blanche, mais ces efforts ne semblent pas être différents des programmes discriminatoires qui ont échoué et pourraient continuer le même cycle néfaste que nous avons vu depuis des années maintenant après des promesses de faire mieux », Manar Waheed , A déclaré dans une déclaration écrite un avocat principal de l’ACLU en matière de législation et de plaidoyer.

Un petit pool d’experts

Beirich, Ali et plusieurs autres experts de l’extrémisme domestique ont déclaré que l’un des plus grands défis auxquels les responsables de la sécurité intérieure sont confrontés dans la surveillance des médias sociauxtrouve des experts qui comprennent l’extrémisme national et sont prêts à travailler avec le gouvernement américain.

«Il y a très peu de vrais experts», a déclaré Megan Squire, professeur d’informatique à l’Université d’Elon qui étudie l’extrémisme. « Et il y aura de la méfiance et du scepticisme de la part de ces experts. »

Sans des conseils appropriés, la sécurité intérieure risque non seulement de dépasser son rôle de protection des Américains, mais de se concentrer sur des problèmes, des tendances et des récits qui ne constituent pas réellement une menace, a déclaré Beirich.

C’est ce qui s’est passé après le 11 septembre, lorsque les communautés musulmanes des États-Unis se sont retrouvées sous la surveillance illégale des forces de l’ordre et que des dizaines de ressortissants étrangers ont été arrêtés et emprisonnés à Guantanamo Bay pendant plus d’une décennie sans être inculpés d’un crime.

« Le gouvernement va devoir forger de bonnes relations avec des experts afin qu’ils ne commettent pas d’erreurs comme ils l’ont fait après le 11 septembre », a déclaré Beirich. « Je m’inquiète pour tout ça. »