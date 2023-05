Les citoyens de certains États membres se rangent du côté de Moscou sur l’Ukraine, a averti le chef de la transparence de Bruxelles

Un haut responsable de l’UE a averti que les récits pro-russes se multiplient dans le bloc et que de plus en plus de gens voient le conflit ukrainien en ces termes. La commissaire européenne Vera Jourova, dans une interview accordée au journal allemand Bild dimanche, a exigé que les États membres de l’UE dépensent plus d’argent pour « communication stratégique » parce que « Propagande russe » a un fort impact sur les citoyens.

La RT doit rester interdite dans la région, tandis que « indépendant » Les médias russes basés dans les pays européens ont besoin de soutien, a-t-elle ajouté.

La politicienne tchèque et vétéran de la Commission européenne, qui en est actuellement la vice-présidente pour les valeurs et la transparence, s’est dite préoccupée par la popularité croissante des positions russes sur des questions telles que le conflit en Ukraine.

« Dans de nombreux pays, le récit selon lequel la Russie n’est pas l’agresseur mais la victime est en hausse », Jourova a déclaré au point de vente. « En Slovaquie, plus de 50 % de la population croit aux théories du complot, y compris celles sur la guerre d’agression russe. À ce jour, nous sous-estimons l’influence de la propagande russe.

Moscou soutient que le conflit en Ukraine découle de l’expansion incontrôlée de l’OTAN en Europe et de l’échec des nations occidentales à tenir compte des avertissements russes. Une dernière tentative de désescalade de la situation a été entreprise par le gouvernement russe en 2021, mais on lui a dit que ses préoccupations n’étaient pas fondées et que l’Ukraine avait le droit de demander l’adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis. Du point de vue de la Russie, le conflit fait partie d’une guerre par procuration contre elle par l’Occident.

Le problème avec les citoyens de l’UE qui sont d’accord avec la position russe, c’est que Moscou « investit des milliards dans sa propagande et nous ne faisons presque rien pour la contrer », Jourova a affirmé. Elle a exhorté les États membres à investir davantage dans « communication stratégique et lutte contre la désinformation ».

L’Allemagne, a suggéré Jourova, est une cible particulièrement importante pour la Russie. Elle a dit qu’elle s’inquiétait « infiltration du mouvement pacifiste » dans le pays.

« Affirmer que quiconque fournit des armes est un fauteur de guerre est extrêmement dangereux », elle a expliqué. « Cela ne sert qu’à affaiblir le soutien à l’Ukraine. »

Le commissaire a salué la censure de RT par l’UE, décrivant la chaîne comme « pas un média » mais plutôt un « arme de propagande de guerre » qui n’a pas sa place en Europe.

« Nous devrions plutôt soutenir les médias russes indépendants », suggéra-t-elle. « Beaucoup d’entre eux sont ici à Berlin et dans d’autres villes européennes. »

Le bureau du vice-président serait à l’origine d’une campagne visant à introduire une loi dans l’UE pour réprimer « agents étrangers ». Politico a rendu compte d’une enquête sur les organisations à but non lucratif en mars, à qui on a demandé si elles avaient des sources de financement étrangères. Celle-ci a été menée en amont d’un paquet législatif destiné à « défendre la démocratie ».